Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

Процедура приема новых членов в Мекканский альянс будет выстроена по тем же правилам, что и в Североатлантическом блоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.
«Думаю, в течение шести, девяти или двенадцати месяцев, которые могут потребоваться для формирования секретариата и структур альянса, страны-основательницы примут определенные решения, однако по мере расширения объединения само понятие ядра стран-участниц исчезнет. Процесс расширения, как ожидается, будет организован по аналогии с процедурой вступления в НАТО», – сказал Гюмрюкчу.
По словам дипломата, новые участники получат те же права и обязанности, что и государства-основатели. Он подчеркнул, что договор не предполагает автоматического военного вмешательства: для активации обязательств по коллективной обороне подвергшаяся нападению сторона должна обратиться с официальным запросом.
Мекканский пакт о совместной обороне подписан в августе 2026 года Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Документ подразумевает, что вооруженное нападение на одно из государств расценивается как агрессия против всех участников. При этом лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал парламент отложить ратификацию договора до полного раскрытия обязательств Анкары.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя ответственность за региональную безопасность благодаря новому альянсу.
В начале месяца министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил об исключительно оборонительном характере Мекканского соглашения.
В прошлом месяце турецкие источники допустили скорую ратификацию документа в парламенте республики.