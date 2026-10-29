Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

Tекст: Ольга Иванова

Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

«В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.