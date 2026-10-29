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    29 октября 2026, 18:43 • Новости дня

    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авиакомпания Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

    Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

    В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

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    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

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    28 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Египта за визит на саммит в Москву

    Путин поблагодарил президента Египта ас-Сиси за визит на саммит Россия – Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве выразил признательность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за приезд на форум.

    «Господин президент, признательны вам за то, что смогли приехать на саммит Россия – Африка», – сказал Путин в ходе встречи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что они вместе стояли у истоков этого формата и провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году. Путин также отметил, что с тех пор совместными усилиями сделано очень много для развития отношений.

    «Хорошо помню, как это было. Помню, что обратился к вам с просьбой возглавить этот процесс. И вы так благожелательно к этому отнеслись, сделали это, и с вашей, можно сказать, легкой руки этот процесс пошел, и пошел достаточно активно и продуктивно. С тех пор совместными усилиями сделано очень много», – заключил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка.

    В тот же день российский лидер встретился с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    Ранее Путин назвал Египет надежным другом России.

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    28 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию святынь Дамаска

    INA: Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию мечетей Дамаска

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ходе визита в Сирию выделил 10 млн долларов на восстановление исторических мечетей Дамаска.

    Иракский премьер посетил старинную Омейядскую мечеть, построенную в начале VIII века, и оставил запись в Книге почетных гостей. Политик передал на реставрацию архитектурного памятника 5 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

    Аз-Зейди также направился в расположенную на окраине сирийской столицы мечеть Сейида-Зейнаб. После молитвы глава правительства выделил на нужды религиозного комплекса еще 5 млн долларов.

    В этой мечети находится мавзолей внучки пророка Мухаммеда, который ежегодно посещают сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана.

    До этого политик провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили сотрудничество в нефтяной сфере, включая проект транспортировки иракского сырья в порт Банияс. Пропускная мощность трубопровода оценивается в 2 млн баррелей в сутки, а стоимость проекта составляет 15 млрд долларов.

    В середине октября на заседании Организации исламского сотрудничества в Багдаде аз-Зейди предложил объединить транспортные, коммуникационные и энергетические сети стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди предложил объединить энергетические сети государств региона.

    В начале месяца власти Сирии и Ирака приблизились к заключению соглашения о маршруте для транспортировки иракской нефти.

    Летом Дамаск и Багдад договорились о реконструкции стратегически важного трубопровода.

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    29 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Макрон не смог сказать о своей гипотетической реакции на протесты в 17 лет

    Макрон не ответил на вопрос об участии в протестах в свои 17 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не дал однозначного ответа на вопрос, присоединился бы он к проходящим протестам учащихся, если бы ему сейчас было 17 лет.

    «Очень сложно сказать. Потому что это очень личные вещи... Есть выбор, который вы делаете», – заявил Макрон в интервью журналисту и видеоблогеру HugoDecrypte, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что можно быть несогласным с ситуацией, но не выходить на протесты.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон заявил о неготовности властей Франции к масштабным протестам.

    В воскресенье премьер-министр Себастьен Лекорню попросил временно заблокировать ряд соцсетей на фоне беспорядков.

    В субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о тяжелых ранениях двух человек при подавлении манифестаций.

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    29 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    Турция взяла за образец процедуру НАТО для расширения Мекканского пакта

    МИД Турции: Расширение Мекканского пакта решили организовать по примеру НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу заявил, что процесс присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению планируется организовать по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Процедура приема новых членов в Мекканский альянс будет выстроена по тем же правилам, что и в Североатлантическом блоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

    «Думаю, в течение шести, девяти или двенадцати месяцев, которые могут потребоваться для формирования секретариата и структур альянса, страны-основательницы примут определенные решения, однако по мере расширения объединения само понятие ядра стран-участниц исчезнет. Процесс расширения, как ожидается, будет организован по аналогии с процедурой вступления в НАТО», – сказал Гюмрюкчу.

    По словам дипломата, новые участники получат те же права и обязанности, что и государства-основатели. Он подчеркнул, что договор не предполагает автоматического военного вмешательства: для активации обязательств по коллективной обороне подвергшаяся нападению сторона должна обратиться с официальным запросом.

    Мекканский пакт о совместной обороне подписан в августе 2026 года Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Документ подразумевает, что вооруженное нападение на одно из государств расценивается как агрессия против всех участников. При этом лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал парламент отложить ратификацию договора до полного раскрытия обязательств Анкары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя ответственность за региональную безопасность благодаря новому альянсу.

    В начале месяца министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил об исключительно оборонительном характере Мекканского соглашения.

    В прошлом месяце турецкие источники допустили скорую ратификацию документа в парламенте республики.

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    29 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Вэнс сообщил о готовности возглавить делегацию США на переговорах с Ираном

    NYT: Вэнс предложил Ирану возглавить американскую делегацию на переговорах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в послании секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров, сообщила The New York Times.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил иранскому руководству в ближайшее время организовать двустороннюю встречу, выразив готовность лично встать во главе американской переговорной группы. Письмо было направлено секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи при посредничестве Катара, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    По информации источников издания, в Тегеране благосклонно отнеслись к инициативе Вэнса. Иранские власти рассматривают политика как влиятельную фигуру, способную содействовать окончанию боевых действий.

    Ранее The Wall Street Journal отмечала, что документ был отправлен по указанию американского лидера Дональда Трампа и не включал детальных мирных инициатив. Американская сторона стремилась оценить наличие точек соприкосновения, чтобы попытаться предотвратить возврат к вооруженному противостоянию в предстоящие недели. Впоследствии сам Трамп прокомментировал публикации прессы, заявив, что Вашингтон предложил предоставить исламской республике партию медикаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу.

    Также он назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии.

    Кроме того, вице-президент не исключил возобновления военных действий США против Ирана.

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    29 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Минфин Франции: ЕС за три месяца высвободит из запасов 42 млн баррелей топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Евросоюза в ближайшие три месяца направят из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива для снижения цен, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    Половину от этого объема составит дизельное топливо. Решение было принято на встрече G7 в начале октября под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    Лескюр отметил, что Европа менее чем за месяц смогла скоординировать «очень важное высвобождение стратегических резервов». На совете по энергетике в Люксембурге также планируется обсудить снижение зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Франции допустили возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен.

    На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    В прошлом месяце Европейская комиссия призвала страны Евросоюза сократить потребление газа и электричества.

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    29 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Экс-министр Бешу возглавил предвыборную кампанию бывшего премьера Франции

    Politico: Экс-министр Кристоф Бешу стал главным стратегом Эдуара Филиппа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу стал ключевым политическим стратегом и заместителем руководителя предвыборной кампании экс-премьера страны Эдуара Филиппа.

    Кристоф Бешу выполняет роль главного стратега в команде Эдуара Филиппа, пишет Politico. Отмечается, что он разделяет руководство кампанией с Жилем Буайе и Мари Гевену.

    По данным издания, Бешу выступает одним из немногих соратников, способных открыто говорить с кандидатом. Сам экс-министр подчеркнул, что его главная ценность заключается в присутствии там, где Филиппа нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году назначил Бешу министром, рассчитывая отдалить его от бывшего премьера, однако эти попытки не увенчались успехом. В ходе кампании соратники советуют команде Филиппа проявлять больше страсти, чтобы не выглядеть технократами, которые пытаются поучать французов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер левых Жан-Люк Меланшон обошел Эдуара Филиппа в опросе избирателей. На прошлой неделе издание Politico отметило влияние массовых беспорядков на расстановку сил в президентской гонке во Франции. В середине месяца сенатор Алексей Пушков допустил попытку отстранить Марин Ле Пен от участия в выборах через суд.

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    29 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Три танкера-нарушителя подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах, нарушив установленный Ираном запрет на проход по южному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Три судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КСИР. «За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному южному маршруту Ормузского пролива подорвались на минах и загорелись», – говорится в заявлении.

    По данным иранских военных, экипажи танкеров отключили навигационные и радиолокационные системы, а также проигнорировали предупреждения ВМС КСИР.

    Представитель корпуса Хосейн Мохеби призвал США предоставить доказательства очистки пролива от мин, а не ограничиваться устными заявлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вооруженные силы Ирана сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    Во вторник танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya заявил о предложении Тегерана возобновить судоходство в проливе в обмен на снятие американской блокады.

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    29 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Во Франции возобновили поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса

    Во Франции возобновились раскопки погибших в 1917 году русских солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские власти распорядились продолжить прерванную три года назад эксгумацию останков солдат Русского экспедиционного корпуса, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

    Поиск останков павших в районе коммуны Курси солдат возобновился на этой неделе и продлится до субботы, передает РИА «Новости».

    «Это будет иметь большое значение для российско-французских отношений», – заявил Малиновски.

    По его словам, в работах участвуют сотрудники криминалистической полиции и специалисты французского Национального центра научных исследований. Под землей могут находиться останки десятков воинов.

    Раскопки в местах тяжелых боев 1917 года начались в 2023 году, тогда удалось обнаружить останки 17 русских солдат. После эксгумации шестерых из них процесс был приостановлен до получения нового разрешения от Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    В июле дипломатическая миссия получила официальное подтверждение от французской стороны на проведение исследований для идентификации погибшего в 1917 году воина Русского экспедиционного корпуса.

    Тогда Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

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    29 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Иранские военные сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом

    КСИР Ирана сообщил об уничтожении беспилотника MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана сбили беспилотный летательный аппарат MQ-1 над Ормузским проливом, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    «Около часа назад в небе над восточной частью Ормузского пролива был перехвачен и уничтожен 14-й беспилотник MQ-1», – говорится в сообщении КСИР.

    Отмечается, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на текущее затишье, конфликт остается неурегулированным, сохраняются риски возобновления боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В прошлом месяце иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-9.

    В начале прошлого месяца Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили и ликвидировали американский аппарат MQ-1 в небе над Ормузским проливом.

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    29 октября 2026, 17:02 • Новости дня
    Организаторы контрабанды оружия в Судан получили пожизненные сроки в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ осудили на пожизненное восьмерых контрабандистов оружия для Судана

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил к пожизненному заключению восемь человек по делу о поставках вооружений для армии Судана.

    Суд завершил рассмотрение дела о сети, занимавшейся незаконным оборотом боеприпасов и отмыванием денег. Еще семь человек получили по три года тюрьмы и штрафы в размере 272 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    На аналогичные суммы были оштрафованы шесть коммерческих компаний, их лицензии аннулированы. Двое фигурантов полностью оправданы.

    В конце апреля в одном из аэропортов ОАЭ на борту частного самолета, который приземлился на дозаправку и по декларации перевозил медикаменты, обнаружили около 5 млн патронов. Поставка предназначалась комиссии по вооружениям армии Судана, которую возглавляет председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

    По данным прокуратуры, в ходе расследования силовики выявили несколько компаний, которыми управлял бизнесмен с двойным гражданством Судана и Украины. Они регулярно снабжали суданскую армию боеприпасами, гранатами и беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава департамента информации местной администрации Йохана Аколь Нгор сообщил о гибели более 220 человек при атаке беспилотников на рынок Амиет.

    В прошлом месяце Временная администрация ООН по обеспечению безопасности в Абьее заявила о гибели десятков людей в результате межобщинных столкновений на границе Судана и Южного Судана.

    В мае армия Судана установила контроль над тремя территориями в штате Голубой Нил.

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