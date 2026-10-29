  • Новость часаГосдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Совет при президенте решил выбирать российский цвет года
    Российский Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Алешки
    Мишустин: Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет
    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    29 октября 2026, 18:19 • Новости дня

    Суд арестовал москвича за убийство бывшей жены и сокрытие тела в лесу

    Суд в Москве арестовал мужчину за убийство бывшей жены и сокрытие тела

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве своей бывшей супруги на почве ревности и сокрытии ее тела в Московской области, сообщила столичная прокуратура.

    «С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела об убийстве женщины на востоке Москвы», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    По версии следствия, 37-летний обвиняемый, находясь в квартире на Зеленом проспекте, напал на бывшую жену из ревности, избил ее и задушил. Мужчина признал свою вину в совершении преступления по статье об убийстве.

    Чтобы скрыть следы, фигурант завернул тело в простыню и одеяло, обмотал скотчем и вывез в лесополосу около села Мещерино в Ступинском городском округе Подмосковья. Там он оставил тело, прикрыв его ветками. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичные следователи задержали мужчину за удушение сожительницы и сокрытие ее тела в Московской области.

    В начале месяца обвиняемый в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве частично признал свою вину.

    В сентябре суд в Дагестане арестовал местного жителя по обвинению в убийстве бывшей жены и дочери.

    29 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на столичный регион стала одной из самых массированных с начала года, следует из данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    Попытка атаки беспилотников на столичный регион, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших с начала 2026 года. В сторону Москвы летели 613 аппаратов, передает ТАСС.

    Градоначальник напомнил, что самая массированная атака была отражена с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. дронов, из них 450 – на подлете к столице. С 21 по 22 октября в сторону столичного региона летели 630 аппаратов, большую часть из которых нейтрализовали на дальних рубежах, а 163 – на подлете к городу.

    Еще одна крупная попытка удара фиксировалась с 15 по 16 августа, когда в сторону Москвы летели 600 беспилотников. Кроме того, массированные атаки происходили в сентябре и октябре, когда средства ПВО уничтожали сотни аппаратов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Во вторник силы противовоздушной обороны сбили шесть направлявшихся к столице аппаратов. В прошлую пятницу средства ПВО отразили атаку еще трех дронов.

    Комментарии (11)
    29 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита

    Песков назвал атаку дронов на Москву подтверждением необходимости спецоперации

    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

    Песков заявил, что попытка организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу во время саммита «Россия – Африка» выглядит странной, пишут «Вести».

    «Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков.

    По его словам, российские системы ПВО отработали эффективно. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказывает необходимость продолжения спецоперации для защиты страны от подобных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    В понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, готовивших удары по системе противоракетной обороны города.

    Комментарии (20)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Москвичка получила штраф за акцию с плакатом на Пушкинской площади

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Москве признал Анну Сайфутдинову виновной в дискредитации Вооруженных сил России и неповиновении полиции из-за акции с плакатом на Пушкинской площади.

    Во вторник вечером Анна Сайфутдинова находилась на Пушкинской площади с плакатом, надписи на котором были направлены на дискредитацию российской армии, передает РИА «Новости». Женщина не реагировала на законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции.

    «Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданку виновной по обоим составам правонарушений. Ей назначены административные штрафы – 50 тыс. и 4 тыс. рублей, в совокупности 54 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Действия женщины квалифицированы по статьям о публичной дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов государства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Тверской суд Москвы оштрафовал адвоката Леонида Соловьева за дискредитацию российской армии.

    Российский кабинет министров предложил вдвое увеличить штрафы за дискредитацию армии.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще ряд сообщений, в которых говорилось об уничтожении 15, 24, 15 и десяти БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду средства противовоздушной обороны уничтожили 47 летевших на Москву беспилотников.

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Загруженность дорог Москвы достигла восьми баллов

    Дептранс: Загруженность дорог Москвы вечером в среду достигла восьми баллов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Загруженность автомобильных дорог в Москве вечером в среду выросла до восьми баллов на фоне временных перекрытий в центре города, сообщил столичный департамент транспорта.

    Интенсивное движение и временные ограничения для транспорта сохраняются в центре российской столицы, сообщает дептранс в Telegram-канале. В настоящее время плотный трафик наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в область.

    В департаменте транспорта Москвы уточнили, что наиболее сложное движение зафиксировано на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и улицы Нижней Масловки, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы.

    После снятия перекрытий движение в городе должно нормализоваться, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам использовать метрополитен из-за временных перекрытий движения.

    На прошлой неделе ведомство призвало пассажиров выбирать подземку из-за ограничений в центре города.

    В мае дорожные заторы в Москве также достигли восьми баллов.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Следовавшие из Стамбула в Москву самолеты направились обратно в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты прибудут в новый международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

    Росавиация сообщила в «Максе», что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства

    Политолог Малинин: Борьба с неоколониализмом усилила авторитет Путина в Африке

    Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Участие делегаций 48 африканских государств в саммите «Россия – Африка» показывает несостоятельность разговоров об изоляции России. Страны континента видят в Москве надежного партнера, а не колониальную державу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Малинин. По его словам, основой сближения России и Африки стали общие взгляды на многополярный мир, существующие со времен СССР образовательные связи и будущие взаимовыгодные совместные проекты в экономике и технологической сфере. В Москве в эти дни проходит третий саммит «Россия – Африка».

    «Россия является привлекательным экономическим и политическим партнером для многих африканских стран. Государства континента прекрасно понимают выгоды от сотрудничества с Москвой и потому тянутся к нам. При этом интерес к партнерству взаимный», – сказал политолог Алексей Малинин, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    По его словам, африканские страны привлекает последовательная борьба России с неоколониализмом. «Владимир Путин уделяет этой деятельности огромное внимание. Сегодня наш президент является одной из основных фигур, формирующих ландшафт многополярного мира, благодаря чему Москва стала локомотивом перехода к новому глобальному порядку», – добавляет он.

    Важную роль в отношениях России со странами континента играет образование. Россия была и остается международным учебным центром, подготовившим немало руководителей развивающихся государств. «Президенты Ганы и Бурунди, например, провели студенческие годы в РУДН. Они до сих пор с большой теплотой вспоминают время пребывания в альма-матер», – напоминает собеседник.

    Поэтому говорить об изоляции России не приходится. Наша страна готова выстраивать равноправные отношения с разными центрами многополярного мира, и Африка – один из них. За этим континентом стоит значительная часть будущего потенциала Земли.

    Практическое измерение партнерства охватывает сразу несколько отраслей. «Взаимовыгодным выглядит наше сотрудничество в сфере, например, сельского хозяйства. Это направление принципиально важно, поскольку проблема мирового голода, к сожалению, до сих пор остается актуальной. И Россия оказывает в этом плане колоссальную поддержку региону», – уточняет эксперт.

    «Серьезное сотрудничество выстраивается и в области добычи полезных ископаемых. Москва строит работу в этой сфере взаимовыгодным образом: странам континента предлагаются различные технологии, а взамен наша страна участвует в организации разработки месторождений. И это решительным образом отличает Россию от, например, Франции, стремящейся выжать из Африки все до последней копейки», – продолжает он.

    Еще одно перспективное направление – обмен цифровыми технологиями. «В этом плане мы достигли серьезных успехов: наше производство работает на отечественных программах, а граждане активно пользуются порталом «Госуслуги». Как отметил президент, мы готовы делиться этими технологиями со странами континента», – добавил собеседник.

    Россия также обладает репутацией надежного торгового партнера, который воздерживается от механизмов давления на своих партнеров. «Что особенно важно – мы активно формируем институты справедливого сотрудничества, каким, например, является БРИКС. Плодами интеграции по этой линии активно пользуется ЮАР, что также служит наглядным примером для Африки», – заключил Малинин.

    В Москве 28-29 октября проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

    Масштаб представительства отражает растущее значение Африки в мировой политике. Как подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, континент все активнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. В своей речи глава государства отметил: «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене».

    Этот процесс происходит на фоне формирования многополярного мира, которому, по словам Путина, противодействуют государства, привыкшие «мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет». «В ход идут любые, самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела», – уточнил президент.

    Одно из главных направлений российско-африканского сотрудничества – экономика. По словам Владимира Путина, российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов против 18 млрд в 2022 году. При этом Москва намерена наращивать взаимную торговлю. Глава государства поставил задачу в ближайшем будущем увеличить ее объем как минимум вдвое, преодолев отметку в 50 млрд долларов.

    «За девять месяцев текущего года мы поставили в Африку 13 млн тонн агропродукции», – сообщил Путин. При этом объем сельскохозяйственного импорта России из африканских стран составляет около 4 млрд долларов в год. По словам президента, это примерно 8% российских потребностей в импорте такой продукции, и данный показатель должен расти.

    Как сообщил Путин, «РусГидро» готова помогать африканским партнерам в проектировании новых объектов и модернизации электростанций. «Наш общий интерес заключается в облегчении доступа африканцев к недорогим, устойчивым, экологичным источникам энергии, помощи в развитии внутренних рынков энергоресурсов в Африке, в том числе по направлениям, на которых Россия обладает уникальными технологиями. И такая работа уже ведется. Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки», – рассказал президент.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:57 • Новости дня
    Москва выразила соболезнования из-за столкновения поездов в Испании

    МИД выразил соболезнования в связи с крушением поездов в провинции Толедо

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования испанскому народу в связи со столкновением скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо.

    В Москве выразили искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв железнодорожной катастрофы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

    Российская сторона передала слова поддержки и утешения семьям погибших, а также направила пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    Премьер-министр объявил о трехдневном официальном трауре в стране.

    В результате катастрофы погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Москвич принял 120 тыс. звонков от мошенников за девять месяцев

    МТС: Жителю Москвы поступило почти 120 тыс. нежелательных звонков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Москвы установил рекорд по количеству нежелательных вызовов, получив почти 120 тыс. таких звонков с января по сентябрь 2026 года.

    Чаще всего телефонные мошенники звонили жителям Москвы, Краснодара, Петербурга, Новосибирска и Уфы, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «МТС Защитника».

    Злоумышленники предпочитали классические схемы обмана, представляясь сотрудниками пенсионных и социальных служб, госорганов, а также курьерами почтовых служб и маркетплейсов.

    Аналитики также зафиксировали высокую долю многоступенчатых схем в Краснодаре, Петербурге и Москве, когда мошенники звонят несколько раз для создания большего доверия. Эксперты рекомендуют брать паузу при подозрительных звонках и не сообщать коды из СМС, данные банковских карт и пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее было зафиксировано значительное сокращение количества потенциально опасных звонков от телефонных мошенников в России.

    Также злоумышленники начали использовать сложные схемы обмана, сочетая телефонные звонки, мессенджеры и поддельные банковские сайты для кражи логинов и паролей.

    Кроме того, жительница Москвы передала телефонным мошенникам свыше 75 млн рублей под предлогом спасения своих сбережений.

    Комментарии (3)
    29 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летели 613 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В период с 20.30 мск 28 октября по 07.00 мск 29 октября в направлении Московского региона летели 613 беспилотных летательных аппаратов, указал глава города в Max.

    По его словам, большая часть аппаратов была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве был уничтожен 231 беспилотник.

    До этого на подлете к городу сбили 45 беспилотников.

    Еще раньше в четверг на подлете к Москве сбили 74 беспилотника.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 00:22 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников
    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 27 летевших на Москву беспилотников, увеличив общее число сбитых в среду аппаратов до 47, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбила десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем, по словам мэра, ПВО сбила еще 17 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Собянин сообщил об уничтожении 12 направлявшихся в сторону столицы беспилотников.

    Перед этим Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 12 летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы.

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к российской столице. На местах падения обломков дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб, сообщил в Max Собянин.

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 617 беспилотников.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин встретил участников саммита «Россия – Африка» в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин встретил прибывших в Москву участников саммита «Россия – Африка» в Большом Кремлевском дворце.

    Путин провел торжественную церемонию встречи глав делегаций стран Африки в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».

    Свое участие в третьем саммите подтвердили 48 африканских государств. Из них 22 страны представлены на высшем уровне. Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о значительном росте торговли со странами Африки.

    Он провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций континента на полях саммита.

    Глава государства угостил глав делегаций российским мороженым.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили восемь летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы.

    Восемь беспилотников, летевших на Москву, были ликвидированы средствами противовоздушной обороны Министерства обороны. На месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб, сообщает мэр Москвы Собянин в Max.

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 617 беспилотников.

    Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех направлявшихся к столице беспилотников.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Директору столичной клиники вменили шесть эпизодов мошенничества

    Директору московской клиники «Медлайн» вменили шесть эпизодов мошенничества

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директору частной московской клиники «Медлайн» Олегу Генералову предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества и четырех эпизодах неправомерного оборота средств платежей, следует из судебных документов.

    Фигурант проходит по делу об обмане родителей детей с расстройством аутистического спектра, передает РИА «Новости».

    Генералов был арестован в Москве в августе. По данным столичного главка СК, директор и врач частной медклиники с декабря 2017 года целенаправленно искали родителей детей, страдающих расстройством аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями.

    По версии следствия, фигуранты пользовались желанием семей помочь своим детям, вводили их в заблуждение по поводу лечения, убеждали оплачивать дорогие услуги и препараты, а затем отмывали деньги через подставные банковские карты.

    Ранее суд в Москве продлил Генералову арест до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Чертановский суд Москвы продлил арест Генералову. В прошлом месяце суд оставил его под стражей до конца октября. В январе эксперт Таисия Вепренцева заявила об использовании в стоматологических клиниках схем обмана, включая навязывание ненужных процедур и завышение стоимости лечения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине
    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии
    Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России
    Сапфир дома Романовых решили продать на аукционе в Женеве
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой