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    29 октября 2026, 17:36 • Новости дня

    Турция подтвердила гибель двух человек при обрушении скалы в Каппадокии

    Минюст Турции: При обрушении скалы в Каппадокии погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обрушения скальной породы в Каппадокии в центральной части Турции погибли два человека, еще пять получили ранения, сообщил глава Минюста страны Акын Гюрлек.

    По его словам, поисково-спасательные группы продолжают работу, чтобы найти других пострадавших, которые могут оставаться под завалами, передает ТАСС.

    Гюрлек также добавил, что прокуратура Невшехира в срочном порядке начала расследование инцидента. Следствие ведут заместитель генпрокурора и два прокурора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии рухнуло скальное образование, в результате чего появились жертвы и пострадавшие.

    На прошлой неделе в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак погибли два человека.

    Ранее Гюрлек сообщил о ранении 11 человек при стрельбе у школы в турецкой Манисе.

    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    29 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор

    Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя сухогруза

    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Движение судов через Босфорский пролив приостановлено в обоих направлениях из-за неполадок с двигателем у сухогруза Alisuvar Mammadov, сообщили в турецком управлении береговой охраны.

    Транзит закрыт в обе стороны, передает РИА «Новости».

    Сухогруз длиной 139 метров шел под флагом Сент-Китс и Невис из болгарской Варны. Судно заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

    В мае транзит через пролив временно остановили в обоих направлениях после инцидента с судном, направлявшимся из Египта в российские порты.

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    27 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа

    Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 млрд кубометров газа

    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил, что объем поставок российского топлива в Турцию достигает 30 млрд кубометров.

    «Россия поставляет в Турцию сейчас – если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель Газпрома – до 30 млрд кубических метров газа», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что этот показатель значительно превышает объемы экспорта из Азербайджана. При этом Москва не считает республику конкурентом и полностью открыта к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.

    Глава государства сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в энергетической сфере.

    Российский лидер рассказал о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.

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    27 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    При ДТП с микроавтобусом в Анталье граждане России не пострадали

    Akdeniz Gercek: В Анталье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 альпинистов

    Tекст: Катерина Туманова

    В турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет и перевернулся, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщил портал газеты Akdeniz Gercek.

    Инцидент произошел в районе Кумлуджа. Микроавтобус перевозил группу альпинистов. Водитель потерял управление по неустановленной причине, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось, пишет Akdeniz Gercek.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники жандармерии. Всего пострадали 15 человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницы Кумлуджи и Финике.

    При этом генконсульство России в Анталье заявило, что среди пострадавших в аварии российских граждан нет.

    «По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие – граждане Турции», – передает ТАСС.

    Жандармерия начала расследование обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек. В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян. В сентябре автобус сгорел после ДТП в Стамбуле.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    27 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    Турция отказалась пускать военные корабли США и Франции в Черное море

    Турция сохранила запрет на проход военных кораблей НАТО в Черное море

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкие власти намерены жестко соблюдать конвенцию Монтре и не пропускать через проливы военные корабли нечерноморских стран, несмотря на стремление Вашингтона и Парижа расширить свое присутствие.

    США и Франция пытаются распространить свое военно-морское присутствие на Черное море, однако Анкара не намерена отказываться от ограничений конвенции Монтре на проход боевых кораблей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.

    Издание отмечает, что в этом месяце в исключительной экономической зоне Болгарии беспилотники атаковали четыре судна, два из которых затонули. В связи с этими инцидентами София запросила у Североатлантического альянса ракетные комплексы, средства противодействия дронам и воздушное патрулирование.

    Турецкие власти поддерживают шаги по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, но категорически выступают против появления в акватории дополнительных сил нечерноморских государств. Позиция Анкары заключается в том, что безопасность в регионе должны обеспечивать исключительно прибрежные страны.

    После начала спецоперации на Украине Турция задействовала положения конвенции Монтре, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Министерство обороны республики неоднократно называло это решение правильным шагом для сохранения стабильности в макрорегионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    В среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт рассказала о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Летом беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру турецкой компании в акватории Черного моря.

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    27 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Первый блок АЭС «Аккую» прошел испытания второго контура

    В Турции завершили гидравлические испытания первого блока АЭС «Аккую»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции.

    «На первом энергоблоке АЭС «Аккую“ успешно завершены гидравлические испытания второго контура на прочность», – сообщили в пресс-службе АО «Аккую нуклеар», передает ТАСС.

    Специалисты проверили парогенераторы, паровые арматурные блоки и трубопроводы питательной воды под давлением 12,6 МПа, что на 15% превышает проектное рабочее давление. Оборудование подтвердило устойчивость и готовность к дальнейшим проверкам.

    «Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений. Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока», – привели в пресс-службе слова гендиректора АО «Аккую нуклеар» Сергея Буцких.

    АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Реактор ВВЭР-1200 имеет два изолированных контура: нагретая в реакторе вода первого контура передает тепло воде второго контура в парогенераторах, образуя пар для турбины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый контур реакторной установки первого энергоблока АЭС «Аккую» успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Тем временем Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком АЭС «Аккую».

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    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин сообщил о желании турецких компаний выкупить долю в АЭС «Аккую»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте строящейся в стране атомной электростанции «Аккую».

    «В Турции Россия заканчивает (строительство АЭС «Аккую») целиком. Там полностью наше финансирование, все 25 млрд долларов – это стопроцентные российские инвестиции», – сказал глава государства на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Путин напомнил, что Россия строит станцию на уникальных условиях: сама ею владеет и эксплуатирует. «Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую».

    В прошлом году Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа.

    Министерство энергетики Турции подчеркнуло отсутствие угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.

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    27 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    Жертвами смерча в Анталье стали четыре строителя

    В турецкой Анталье из-за смерча погибли четыре строителя

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин сообщил, что жертвами обрушившегося на регион смерча стали четыре строителя.

    В районе Кепез на юге Турции сильный ветер разрушил два жилых блок-контейнера на строительной площадке и привел к обрушению крана, передает ТАСС.

    «Мы столкнулись со смерчем, который полностью разрушил два контейнера», – заявил губернатор. Он уточнил, что двое рабочих погибли на месте, еще двое скончались в больнице, а один человек получил травмы, передает агентство со ссылкой на телеканал TRT Haber.

    Все погибшие и пострадавший являются гражданами Турции. Накануне метеорологи распространили штормовое предупреждение для ряда регионов страны, включая Анталью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Тайване при строительстве нового завода погибли четверо рабочих.

    В прошлом месяце двое рабочих стали жертвами взрыва во время реконструкции гидроэлектростанции на юге Швейцарии.

    В прошлом году два человека погибли в результате обрушения дома в турецкой провинции Конья.

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    29 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Следовавшие из Стамбула в Москву самолеты направились обратно в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты прибудут в новый международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

    Росавиация сообщила в «Максе», что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    МИД Турции отказался от уступок в Эгейском море

    Anadolu: Анкара отказалась идти на уступки в Эгейском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Министерство выпустило письменное заявление в связи с появившимися в публичном пространстве утверждениями относительно политики страны в этих регионах, передает Anadolu.

    В ведомстве подчеркнули, что ответы министра иностранных дел Хакана Фидана на мероприятии аналитического центра в Брюсселе исказили и вырвали из контекста. Кроме того, дипломат не давал интервью греческой газете.

    «Взгляды Турции, которые она последовательно отстаивает на всех площадках в соответствии с международным правом, не претерпели никаких изменений. Как и прежде, мы продолжим без каких-либо уступок защищать наши законные права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Хакан Фидан заявил об активизации усилий Анкары по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

    Также глава турецкой дипломатии сообщил о поддержании постоянной связи с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности морской навигации.

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    28 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.

    Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.

    «Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.

    Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.

    До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.

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