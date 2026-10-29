Пассажирский поезд застрял в туннеле в Испании

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате поломки пассажиры оказались заперты в вагонах без электроэнергии, кондиционеров и части освещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Murcia Actualidad.

Из-за отсутствия электричества в составе перестали работать туалеты, а автоматические двери заблокировались. Пассажиры жаловались на высокую температуру и ощущение духоты внутри поезда.

По информации портала, состав отправился со станции Мурсия-дель-Кармен ранним утром. На подъезде к Мадриду люди услышали громкий шум снаружи, после чего поезд начал постепенно замедляться вплоть до полной остановки.

Компания-оператор запланировала пересадку людей на другой состав, а из-за поломки изменила расписание остальных рейсов на данном маршруте. Происшествие вызвало беспокойство у пассажиров на фоне случившейся накануне крупной железнодорожной аварии в провинции Толедо, однако паники удалось избежать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил о гибели по меньшей мере 68 человек из-за ошибки диспетчеров при столкновении двух составов к югу от Мадрида.

Манифестация в испанской столице после крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо переросла в столкновения участников с полицией.