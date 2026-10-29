«Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Победивший на выборах в Сербии оппозиционный «Студенческий список» требует, чтобы директор Агентства безопасности и информации Владимир Орлич немедленно ушел в отставку, пишет ТАСС.

«Учитывая, что Агентство безопасности и информации до сих пор действовало скорее как инструмент обеспечения безопасности конкретной партии, а не государства, «Студенческий список» требует, чтобы директор спецслужбы Владимир Орлич немедленно ушел в отставку», – заявила представитель движения Светлана Станаревич.

Она отметила, что сотрудники агентства должны прекратить деятельность по дискредитации оппонентов и вернуться к законным полномочиям. Также объединение настаивает на отставке руководителей Военно-разведывательного агентства и полиции Сербии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии, обойдя коалицию бывшего президента страны Александра Вучича.

В среду один из основателей «Студенческого списка» Радомир Саичич заявил об отказе движения вводить санкции против России.

В четверг генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после требований «Студенческого списка».