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    29 октября 2026, 16:51 • Новости дня

    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители победившего на выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» потребовали отставки руководителей полиции и спецслужб республики.

    Победивший на выборах в Сербии оппозиционный «Студенческий список» требует, чтобы директор Агентства безопасности и информации Владимир Орлич немедленно ушел в отставку, пишет ТАСС.

    «Учитывая, что Агентство безопасности и информации до сих пор действовало скорее как инструмент обеспечения безопасности конкретной партии, а не государства, «Студенческий список» требует, чтобы директор спецслужбы Владимир Орлич немедленно ушел в отставку», – заявила представитель движения Светлана Станаревич.

    Она отметила, что сотрудники агентства должны прекратить деятельность по дискредитации оппонентов и вернуться к законным полномочиям. Также объединение настаивает на отставке руководителей Военно-разведывательного агентства и полиции Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии, обойдя коалицию бывшего президента страны Александра Вучича.

    В среду один из основателей «Студенческого списка» Радомир Саичич заявил об отказе движения вводить санкции против России.

    В четверг генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после требований «Студенческого списка».

    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    27 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британское информационное агентство Reuters внесло изменения в ранее опубликованный материал о планах победившего на парламентских выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» отказаться от экспорта вооружений.

    В первоначальной версии публикации содержались слова кандидатов от партии о прекращении поставок боеприпасов в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, передающим вооружения на Украину, пишет РБК.

    Позднее издание отредактировало текст заметки и добавило примечание о внесенных в публикацию изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Reuters сообщило, что победившее на выборах движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    В обновленной версии говорится, что лидеры «Студенческого списка» пока не обозначили, намерено ли будущее правительство запрещать такой экспорт. В конце публикации Reuters отдельно указало на исправление информации о позиции будущего кабинета по поставкам оружия.

    При этом в материале сохранилась информация о том, что «Студенческий список» не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Представители движения объясняют связи с Москвой экономической необходимостью, а не политическим союзом. Сербия зависит от российских энергоресурсов, а крупнейшим поставщиком газа в страну остается «Газпром».

    Весной стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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    27 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Победившая на выборах в Сербии партия отказалась вводить санкции против России

    RT: Партия «Студенческий список» в Сербии не поддержала санкции против России

    Победившая на выборах в Сербии партия отказалась вводить санкции против России
    @ Maxim Konankov/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе этого движения поддерживать санкции против России.

    Сербская партия «Студенческий список» не поддержит антироссийские санкции, передает RT.

    «Для самой России это ничего не значит, но для нас это имело бы значение. Даже символически это было бы плохо. Поэтому никаких изменений не будет», – заявил Бакич.

    По его словам, ни Белград, ни Евросоюз не могут нанести России экономического ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент страны Александр Вучич заявил о намерении победившего на выборах в Сербии союза «Студенческий список» ввести санкции против России к весне.

    В тот же день оппозиционное движение сообщило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение новым руководством Сербии курса на развитие конструктивных отношений с Россией.

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    28 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Победивший в Сербии «Студенческий список» отказался от антироссийских санкций

    Победивший в Сербии «Студенческий список» отверг введение санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии, не будет вводить санкции против России, заявил один из его основателей Радомир Саичич.

    «Как мы и указали в своей программе, «Студенческий список» не выступает за введение санкций против России», – заявил академик Сербской академии наук и искусств, доктор Радомир Саичич РИА «Новости».

    Саичич отметил, что Сербия сама испытала на себе последствия санкций и понимает их неэффективность в решении проблем. Проблемы нужно решать путем диалога и переговоров, а не ограничительными мерами, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Во вторник представитель партии «Студенческий список» Йово Бакич сообщил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В понедельник бывший президент страны Александр Вучич предупредил о введении новыми властями Сербии санкций против Москвы к весне.

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    27 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Мигрант в Чувашии переоделся в сотрудника ФСИН и продал чужой «КамАЗ»

    В Чувашии мигрант в форме ФСИН продал чужой «КамАЗ» за 1,9 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел по Чувашии сообщило о задержании иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик.

    В Чувашии задержали 25-летнего иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик. Владелец автомобиля обратился в полицию Новочебоксарска с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД Чувашии в Max.

    «По словам потерпевшего, по объявлению о сдаче грузовика в аренду к нему обратился молодой человек, представившийся сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний», – рассказали в ведомстве.

    Иностранец пришел на встречу в форме ФСИН, купленной на маркетплейсе, и заявил, что машина нужна для работ на территории исправительной колонии. Получив ключи, злоумышленник продал «КамАЗ» жителю Пермского края за 1,9 млн рублей. Настоящий владелец отследил машину по приложению и нагнал ее на автозаправке в Марий Эл, где и выяснилось, что грузовик перепродан.

    Задержанный мигрант признал вину, пояснив, что действовал по указанию куратора в мессенджере, которому передал вырученные деньги через курьера. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, также собран материал за нарушение миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о направлении в суд более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях мигрантов в 2025 году и сообщил об увеличении числа преступлений террористической направленности с участием мигрантов в 2,7 раза.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало действия законов об ужесточении ответственности за мошенничество.

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    26 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    У бывшего замглавы МВД Ставрополья потребовали изъять активы на 1,2 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Промышленный районный суд Ставрополя принял к рассмотрению иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника главного управления МВД по региону Виталия Ченцова на сумму более 1,2 млрд рублей.

    Иск был подан исполняющим обязанности прокурора Ставропольского края. Помимо Ченцова, ответчиками выступают еще четыре человека, следует из данных судебной картотеки, которые приводит ТАСС.

    Предварительное судебное заседание назначено на 2 ноября.

    Как сообщили в оперативных службах региона, речь идет о взыскании имущества общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. «Речь идет о взыскании имущества в доход государства общей стоимостью совокупно свыше 1,2 млрд рублей», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Петроградский суд Петербурга обратил в доход государства более 170 млн рублей, недвижимость и автомобили разыскиваемого бывшего главы управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева.

    В начале месяца Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Евгения Метелкина.

    В прошлом месяце прокуратура потребовала взыскать незаконно полученные активы на сумму более 1,4 млрд рублей с бывшего мэра Ессентуков Константина Скоморохина.

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    26 октября 2026, 19:50 • Новости дня
    МИД выразил надежду на продолжение сотрудничества с Сербией после выборов

    МИД: Россия надеется на сохранение Сербией курса на сотрудничество с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что после парламентских выборов руководство Сербии продолжит курс на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

    Москва рассчитывает на продолжение линии Белграда на развитие двустороннего взаимодействия после формирования новых органов власти, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Мы неоднократно подчеркивали, что Сербия – это близкая нам, традиционно дружественная страна, с которой поддерживаются разветвленные политические, экономические, культурно-исторические и гуманитарные связи», – заявила дипломат.

    Она добавила, что сохранение накопленного позитивного ресурса в полной мере отвечает коренным национальным интересам обоих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

    В середине месяца вице-премьер Сербии Ивица Дачич заявил о сохранении Белградом курса на взаимодействие с Москвой.

    В начале месяца министр информации Сербии Борис Братина пообещал развивать двусторонние связи вопреки давлению европейских государств.

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    27 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Улица в Белграде получила имя российского публициста Ивана Аксакова

    Новой улице в Белграде присвоили имя российского публициста Ивана Аксакова

    Tекст: Денис Тельманов

    В сербской столице одной из новых улиц официально присвоили имя выдающегося русского поэта и общественного деятеля Ивана Аксакова.

    «Одной из новых улиц в белградском микрорайоне Сунчани-Брег присвоено имя выдающегося русского публициста, поэта, общественного деятеля, славянофила Ивана Сергеевича Аксакова», – сообщило посольство России в Сербии в Telegram-канале.

    Название уже внесено в государственный реестр. Ожидается, что после завершения благоустройства улицы на ней появится памятная доска, посвященная Аксакову.

    Иван Аксаков возглавлял Славянское благотворительное общество. Он призывал власти и общественность Российской империи оказать всестороннюю поддержку начавшимся в 1875 году антитурецким восстаниям на Балканах, а также организовывал сбор средств для восставших и координировал отправку добровольцев в Сербию.

    Ранее улицу в сербской Ягодине назвали в честь русского генерала Михаила Черняева.

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    27 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Протестующие в Сербии ворвались в офис телеканала

    Протестующие в Сербии ворвались в офис телеканала TV Informer

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Около 20 участников протестов в Сербии проникли в студию телеканала TV Informer и вступили в конфликт с его владельцем Драганом Вучичевичем.

    Участники протестов в Сербии ворвались в помещения телеканала TV Informer, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал N1.

    Отмечается, что около 20 человек из толпы пробрались в студию. Они вступили в словесную перепалку с владельцем медиа Драганом Вучичевичем и сотрудниками редакции.

    Вскоре после начала конфликта на место прибыла полиция, которая вывела демонстрантов из здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в стране. В воскресенье группа протестующих в Белграде напала на мать бывшего сербского лидера Ангелину Вучич. На прошлой неделе правоохранительные органы задержали подозреваемых в подготовке беспорядков в день голосования.

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    28 октября 2026, 09:06 • Новости дня
    Глава «Сербиягаза» предсказал будущее поставок топлива из России после выборов

    Глава «Сербиягаза» Баятович: Сербия не останется без газа из России после выборов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия не останется без поставок российского газа после прошедших парламентских выборов, заявил директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

    «Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России», – заявил Баятович агентству РИА «Новости».

    Он добавил, что по нынешнему договору Газпром до конца года поставит Сербии до 2,6 млрд кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. Нынешняя цена является дружеской и привилегированной, отметил Баятович.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на сохранение цены по 318 евро за 1000 кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продлении договора на поставки российского природного газа еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Также глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

    Баятович объявил о продлении текущего контракта на поставку российского газа на три месяца.

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    28 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    У израильского посольства в Сербии произошел теракт

    У посольства Израиля в Сербии произошел теракт

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Сербии вооруженный ножами мужчина напал на охранника у посольства Израиля, инцидент квалифицирован как теракт.

    Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на охранника у посольства Израиля в Сербии, сообщает Israel National News.

    Инцидент расценивается как террористическая атака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Сербию в сопровождении усиленной охраны из-за опасений за свою безопасность. В апреле президент Сербии Александр Вучич рассказал об обнаружении взрывчатки рядом с магистральным газопроводом у границы с Венгрией. В том же месяце директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил о наличии военной подготовки у подозреваемого в попытке этой диверсии мигранта.

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    29 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Глава Радио и телевидения Сербии Грчич ушла в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после того, как победившее на парламентских выборах движение «Студенческий список» потребовало отставки руководства РТС.

    «Студенческий список» потребовал сменить руководство РТС из-за необъективного, по его мнению, освещения ситуации в стране, передает РИА «Новости».

    «Подаю в отставку с должности генерального директора РТС. Решение я приняла после внимательного рассмотрения обстоятельств, в которых общественный сервис сейчас функционирует. Считаю, что в интересах структуры нужно обеспечить беспрепятственное продолжение ежедневной работы», – говорится в заявлении Грчич.

    Она пожелала управляющему совету РТС безотлагательно обеспечить процесс руководства и законную передачу должности.

    В своем открытом письме «Студенческий список» также обратился к регулирующему органу электронных СМИ REM с требованиями проверить прошлую деятельность в сфере злоупотреблений и дискриминации в медиапространстве, а будущему созыву парламента предложил заполнить остававшиеся длительное время вакантными места в совете госрегулятора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» сообщило, что намерено пересмотреть отношения страны с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Движение заявило о прекращении экспорта вооружений из Сербии в зоны военных конфликтов.

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    28 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    SCMP: Смена власти в Сербии приведет к проверкам китайских инвестпроектов

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиционного движения «Студенческий список» на парламентских выборах в Сербии может привести к пересмотру дипломатических отношений Белграда и Пекина и усилению контроля за китайскими инвестиционными проектами.

    Смена политического курса после поражения коалиции экс-президента Сербии Александра Вучича на парламентских выборах грозит охлаждением дипломатических связей между Белградом и Пекином, сообщает SCMP.

    По мнению опрошенных изданием экспертов, оппозиционное движение «Студенческий список» уделит особое внимание внутриполитическим проблемам, таким как прозрачность институтов и борьба с коррупцией.

    Научный сотрудник организации «Китайские наблюдатели в Центральной и Восточной Европе» Стефан Владисавлев отметил, что стремление нового правительства к ужесточению контроля над государственными контрактами неизбежно приведет к более тщательным проверкам китайских инвесторов.

    Предпосылкой для формирования движения «Студенческий список» стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, который реконструировался в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Трагедия унесла жизни 16 человек и спровоцировала массовые протесты, завершившиеся победой оппозиции на выборах. При этом Вучич и власти Китая отвергали причастность китайских подрядчиков к инциденту.

    Несмотря на возможные проверки, полный разрыв двусторонних связей маловероятен. Сербия остается ключевым партнером Китая в Европе, а Пекин является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» объявило о намерении пересмотреть отношения с Евросоюзом.

    В понедельник грузинская оппозиция назвала поражение Вучича хорошим рассветом.

    Политолог Екатерина Энтина объяснила провал Сербской прогрессивной партии неспособностью прежних властей обеспечить расследование громких коррупционных дел.

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    28 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Сербия показала в действии тяжелый самоходный миномет M-25

    The War Zone: Сербия впервые испытала 203-мм миномет на базе грузовика

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Сербии опубликовало первые кадры применения нового тяжелого самоходного миномета TSMB M-25 калибра 203 миллиметра.

    Миномет TSMB M-25 представляет собой крупнокалиберный 203-миллиметровый миномет, установленный на относительно легкое трехосное колесное шасси грузовика FAP 2026, пишет The War Zone.

    Система разработана государственным Военно-техническим институтом Сербии и оснащена автоматизированным механизмом заряжания, который обеспечивает скорострельность до трех выстрелов в минуту. Орудие способно поражать цели на расстоянии до 12 км стандартными снарядами весом около 100 кг.

    Использование грузового шасси вместо традиционного гусеничного позволило снизить массу комплекса до 19 т. Ожидается, что высокая мобильность установки позволит сербским военным эффективно применять тактику «выстрелил и скрылся», оперативно меняя позицию после атаки укреплений противника.

    В понедельник новые сербские власти заявили о прекращении поставок оружия в зоны военных конфликтов.

    В начале месяца руководство Республики Сербской выразило намерение добиваться возвращения собственной армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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