Иран сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе

КСИР: Три танкера-нарушителя подорвались на минах в Ормузском проливе

Tекст: Елизавета Шишкова

Три судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КСИР. «За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному южному маршруту Ормузского пролива подорвались на минах и загорелись», – говорится в заявлении.

По данным иранских военных, экипажи танкеров отключили навигационные и радиолокационные системы, а также проигнорировали предупреждения ВМС КСИР.

Представитель корпуса Хосейн Мохеби призвал США предоставить доказательства очистки пролива от мин, а не ограничиваться устными заявлениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вооруженные силы Ирана сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

Во вторник танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся.

В воскресенье телеканал Al Arabiya заявил о предложении Тегерана возобновить судоходство в проливе в обмен на снятие американской блокады.