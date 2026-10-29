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    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    29 октября 2026, 16:14 • Новости дня

    Новак назвал главные сферы сотрудничества России с Африкой

    Новак: Главными областями сотрудничества России и Африки стали транспорт и АПК

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ключевые направления сотрудничества России со странами Африки включают сельское хозяйство, транспорт, промышленность и поставки оборудования, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Сотрудничество России со странами Африки охватывает почти все сферы экономики, рассказал Новак ИС «Вести». «Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования. Многие страны обладают большими потенциальными возможностями в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается нефти, газа, золота, урана. И здесь тоже наши компетенции могут пригодиться», – заявил он.

    Вице-премьер также отметил сферу электроэнергетики. По его словам, странам Африки сейчас не хватает энергомощностей, а Россия обладает компетенциями в гидроэнергетике, солнечных панелях и формировании энергетических схем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду вице-премьер Александр Новак заявил о значительных конкурентных преимуществах России на африканском континенте в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

    В тот же день глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    29 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья

    Посол Озеров: Вывод войск из Приднестровья возможен после урегулирования

    Tекст: Ольга Иванова

    Вывод российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики возможен только после окончательного урегулирования конфликта в регионе, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Москва увязывает завершение своего военного присутствия с итогами переговоров и нахождением формулы особого статуса для Приднестровья, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация всегда говорила, что вывод наших войск увязан с итогами, с самим процессом урегулирования. Вот будет урегулирован приднестровский конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», – сказал Озеров.

    Дипломат отметил эффективность действующей миротворческой операции с участием российского, молдавского и приднестровского контингентов. По его словам, сохранение отдельных элементов контроля дает шанс на возобновление полноценной работы переговорного формата «5+2», заблокированного с 2019 года.

    В настоящее время в регионе находится Оперативная группа российских войск, обеспечивающая охрану складов с боеприпасами в селе Колбасна. Кроме того, российские миротворцы следят за безопасностью в зоне конфликта в соответствии с соглашением 1992 года, однако официальный Кишинев регулярно требует их вывода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Молдавии Олег Озеров призвал Кишинев возобновить переговорный процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации и закупки вооружений Кишиневом.

    Весной директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал существенные подвижки в приднестровском урегулировании необходимым условием для постановки вопроса о выводе войск.

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    29 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине

    Ушаков: Атаки Киева 4 ноября могут повлиять на позицию России по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что возможные масштабные атаки Киева в День народного единства могут сказаться на настроении России в вопросе возобновления переговоров.

    «Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение, это логично», – заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отказе России публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    29 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Умерла сценарист советских мультфильмов Жанна Витензон

    На 97-м году жизни скончалась создательница мультфильма «Варежка» Жанна Витензон

    Tекст: Ольга Иванова

    Советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

    В организации выразили соболезнования родным и близким сценаристки, отметив ее значительный след в истории отечественной анимации, передает РИА «Новости».

    Жанна Витензон родилась 26 апреля 1929 года в Витебске, а через год ее семья переехала в Москву. В 1952 году она окончила филологический факультет МГУ. В студенческих экспедициях на Север она собирала фольклор, который позже лег в основу ее сказок.

    Писательница стала одной из самых заметных сценаристок советского анимационного кино 1960–1980-х годов. Ее сценарии реализовывали на различных студиях, в числе которых «Союзмультфильм», «Киевнаучфильм» и «Беларусьфильм». Она сотрудничала с такими режиссерами, как Роман Качанов, Леонид Аристов и Витольд Бордзиловский.

    Среди известных работ по ее сценариям – «В яранге горит огонь», «Варежка», «Катерок», в котором впервые прозвучала песня «Чунга-чанга», «Девочка и слон», «Легенда о старом маяке» и многие другие.

    За свои работы Витензон удостоилась множества наград на российских и зарубежных фестивалях в Италии, Японии, Франции и Испании. В 2018 году она получила национальную анимационную премию «Икар» в номинации «Мастер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе советская и российская актриса, режиссер и сценарист Нина Шорина ушла из жизни в возрасте 83 лет.

    В мае умер бессменный руководитель новосибирской студии «Поиск» Петр Анофриков.

    В апреле создатель отечественных фильмов и сериалов Вячеслав Никифоров ушел из жизни в возрасте 83 лет.

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    29 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Мишустин: Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Доля IT-отрасли в валовом внутреннем продукте России за последние шесть лет увеличилась более чем в два раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Об этом он рассказал в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week – 2026, передает РИА «Новости». «IT-отрасль сегодня активно развивается. За последние шесть лет ее доля в валовом внутреннем продукте страны выросла более чем вдвое», – сказал Мишустин.

    По его словам, от скорости внедрения инноваций зависят суверенитет страны, ее экономический рост и решение важнейших социальных задач.

    Мишустин добавил, что правительство уделяет особое внимание созданию комфортных условий для IT-компаний. С прошлого года действует профильный национальный проект, который «стимулирует создание отечественных передовых разработок, цифровых платформ и продуктов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства в критически важных отраслях экономики.

    В начале месяца премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении доли отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России в два раза за последние шесть лет.

    В августе глава правительства отметил увеличение объема валового внутреннего продукта России на 0,6% в первом полугодии.

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    29 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем
    Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В годовщину смерти актера Романа Попова его прах развеяли над Черным морем в соответствии с его последней волей, сообщили в окружении артиста.

    Часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

    Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет от осложнений после химиотерапии. У актера в 2018 году диагностировали рак мозга, а в августе 2025 года произошел рецидив.

    У Попова осталось трое детей: 15-летний сын и две дочери 13 и шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал TMZ сообщил о смерти американского актера Уолтера Кенига, сыгравшего Павла Чехова в сериале «Звездный путь».

    В июне стало известно о кончине британского актера Дэвида Дейкера, известного по сериалу «Доктор Кто».

    В апреле представитель семьи актера и режиссера Сергея Быстрицкого назвал причиной его смерти онкологическое заболевание.

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    29 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ

    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы в Одессу для нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Мах.

    На переходе морем было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило в Одессу военные и двойного назначения грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

    В прошлую субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

    Днем ранее Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военными грузами для украинской армии.

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    29 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин призвал ускорить расширение линейки отечественного софта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости динамичного расширения линейки отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем на фоне внешних ограничений.

    В условиях санкционного давления необходимо ускорить развитие и внедрение отечественных цифровых продуктов, заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

    «В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий», – цитирует премьера РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность внедрения цифровых решений для обеспечения индустриального и национального суверенитета. Для активного освоения нового технологического уклада и достижения лидерства требуются профессионалы с высоким уровнем компетенций, добавил глава правительства. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями и создаются центры цифрового образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического суверенитета.

    На прошлой неделе глава правительства предложил странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта.

    В июле власти сообщили о запуске нового механизма финансовой помощи компаниям для ускоренного перехода на отечественные цифровые продукты.

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    29 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении внесенный правительством проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, второе чтение которого запланировано на 19 ноября.

    Проект бюджета предусматривает обеспечение потребностей обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации на Украине и выполнение социальных обязательств, передает РИА «Новости».

    «Проект бюджета устойчив к разным, любым сценариям», – заявил на заседании Госдумы вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.

    Он отметил, что в документе предусмотрены ресурсы для обеспечения макроэкономической стабильности и роста доходов граждан. Основные параметры бюджета рассчитаны исходя из инфляции не выше 4% и роста ВВП до 248,323 трлн рублей в 2027 году.

    Кроме того, документ переносит погашение трети долгов регионов по бюджетным кредитам на 2031–2033 годы и дает правительству право списывать задолженности беднейших стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о гарантии выполнения всех социальных обязательств в проекте федерального бюджета.

    В понедельник думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

    В прошлом месяце правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2029 годы.

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    29 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Голикова назвала долю россиян старше 65 лет

    Голикова: Доля граждан старше 65 лет в России достигла 18%

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что доля граждан старше 65 лет в стране составляет 18%, при этом большинство россиян сохраняют активность после выхода на пенсию.

    «Сейчас в нашей стране 18% граждан старше 65 лет, с учетом лиц предпенсионного возраста – около 24%. В условиях урбанизации – 73% из них живет в городах», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

    Вице-премьер добавила, что большинство людей с наступлением пенсии сохраняют активность. Около 3 млн человек продолжают трудиться, 37% участвуют в работе общественных объединений, а 28% занимаются туризмом, спортом и творчеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце президент Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин назвал повышение уровня рождаемости важнейшим вызовом для государства.

    Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал демографию болезненным вопросом для страны.

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    29 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей с хозяина напавших на ребенка хаски

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Адлерский районный суд Сочи обязал владельца двух собак породы хаски выплатить 15 млн рублей компенсации за моральный вред мальчику, которому животные обезобразили лицо во время нападения.

    Взысканная сумма полностью соответствует заключению прокурора по резонансному гражданскому делу о причинении вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщила прокуратура Краснодарского края в Max.

    Следствие установило, что хозяин содержал двух хаски ненадлежащим образом и своевременно не кормил их. В феврале 2025 года собаки сорвались с цепи в садовом товариществе и напали на девятилетнего мальчика, нанеся ему тяжкие телесные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Москве мальчику провели сложную операцию по восстановлению носа после нападения собаки.

    Суд вынес приговор владельцу напавшего на ребенка пса породы хаски Роману Цыганкову.

    Атаковавших девятилетнего мальчика по дороге к садовому товариществу собак усыпили.

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    29 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Путин вручил букет президенту Намибии перед саммитом в Кремле

    Путин поздравил президента Намибии с днем рождения букетом цветов

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подарил цветы президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, поздравив ее с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    Владимир Путин вручил букет президенту Намибии перед началом пленарного заседания третьего саммита Россия – Африка, который проходит в Кремле, передает ТАСС.

    Отмечающая 29 октября свой день рождения Нетумбо Нанди-Ндаитва стала первой в истории Намибии женщиной-президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими государствами местной поговоркой про глубокие корни и ветер на торжественном приеме в Кремле.

    Владимир Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.

    Во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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