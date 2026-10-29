Новак назвал главные сферы сотрудничества России с Африкой

Новак: Главными областями сотрудничества России и Африки стали транспорт и АПК

Tекст: Елизавета Шишкова

Сотрудничество России со странами Африки охватывает почти все сферы экономики, рассказал Новак ИС «Вести». «Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования. Многие страны обладают большими потенциальными возможностями в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается нефти, газа, золота, урана. И здесь тоже наши компетенции могут пригодиться», – заявил он.

Вице-премьер также отметил сферу электроэнергетики. По его словам, странам Африки сейчас не хватает энергомощностей, а Россия обладает компетенциями в гидроэнергетике, солнечных панелях и формировании энергетических схем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

В среду вице-премьер Александр Новак заявил о значительных конкурентных преимуществах России на африканском континенте в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

В тот же день глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.