Путин провел второе заседание саммита Россия – Африка за рабочим завтраком

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На заседании запланировано продолжение дискуссии и выступление делегаций стран Африканского континента, не успевших взять слово в ходе первого заседания, передает ТАСС.

По итогам саммита планируется подписание пакета из 33 межправительственных и межведомственных документов, а также коммерческих контрактов с различными государствами континента.

Кроме того, ожидается принятие трех важных документов: итоговой декларации с согласованными подходами по развитию сотрудничества, декларации о взаимодействии в области искусственного интеллекта и плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2027–2029 годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

В среду Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

На торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров.