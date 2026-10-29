Россия и Мали подписали соглашение о борьбе с инфекциями

В рамках документа российское ведомство приступит к проведению научных исследований в африканской республике, подготовке профильных специалистов и укреплению лабораторных возможностей, передает РИА «Новости».
Ожидается, что развитие российско-малийского взаимодействия в этой сфере укрепит возможности Мали и всего региона Сахеля по предупреждению вспышек инфекций и оперативному реагированию на них.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о работе отечественных мобильных лабораторий в 11 странах Африки.
В среду президент Владимир Путин сообщил о передаче восьми африканским государствам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.
В августе Россия предложила Мали заключить межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.