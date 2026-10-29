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    29 октября 2026, 15:39 • Новости дня

    В Армении сообщили об ухудшении состояния здоровья президента Хачатуряна

    Грапарак: Здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян перестал посещать публичные мероприятия из-за ухудшения состояния здоровья, пишут местные СМИ.

    Глава государства не присутствовал на церемонии награждения лауреатов Международной премии имени принца Талала, которая состоялась 28 октября в Ереване, пишет газета «Грапарак».

    Из-за проблем со здоровьем армянский лидер пропустил церемонию возложения цветов к памятнику жертв теракта 1999 года и отменил участие в недавних мероприятиях. Исключением стало лишь открытие одной из сессий COP17.

    Издание обращает внимание на изменение внешности главы государства, однако точный диагноз не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру лидера победившей на выборах политической силы Никола Пашиняна на пост руководителя армянского правительства.

    В 2024 году Ваагна Хачатуряна госпитализировали в частную клинику из-за проблем с сердцем.

    27 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов

    Омбудсмен Украины Ивановская заявила о праве врачей не лечить русскоязычных

    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов
    @ mova-ombudsman.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    Медики могут предоставлять услуги на другом языке только при обоюдном желании, поскольку граждане страны не обязаны знать другие языки, кроме украинского, передает ТАСС.

    «Ко мне много кто обращается, например, из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали», – заявила Ивановская.

    Она подчеркнула, что по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно исключительно по желанию врача. Омбудсмен добавила, что граждане Украины не обязаны владеть какими-либо языками, кроме государственного.

    С 2014 года на Украине ведется политика открытого вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, существенно ограничивший использование русского языка и языков национальных меньшинств в стране. Местные власти вводят полные запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы и музыку, а также запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в главный офис Google из-за русскоязычной выдачи результатов поиска.

    Ранее омбудсмен пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    Также уполномоченный выступила за увеличение в десять раз санкций за нарушение языкового законодательства.

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    26 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить доступность лечения репродуктивных патологий у мужчин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения.

    «Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил Минздраву расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    В июне президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Частные клиники ввели собственные категории врачей для повышения цен

    Частные клиники увеличили цены за счет собственных категорий врачей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские частные медицинские сети начали вводить собственные категории врачей, что приводит к увеличению стоимости услуг и изменению условий по полисам ДМС.

    Об этом говорится в исследовании страхового брокера «Нобилис», проведенном на основе опроса 15 крупнейших медицинских сетей России, пишет газета «Ведомости». Названия клиник, участвовавших в исследовании, не раскрываются.

    Выяснилось, что клиники, помимо официальной классификации Минздрава, выделяют ведущих врачей, экспертов, заведующих отделениями и специалистов с учеными степенями. Страховщики предупреждают, что такая практика может привести к дальнейшему подорожанию полисов ДМС.

    Представители сетей «Медси», «Мать и дитя», Европейский медицинский центр и «СМ-Клиника» отказались от комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» сообщила о намерении добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    Также стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах.

    Кроме того, страховой эксперт Галина Леонова рассказала о массовом завышении стоимости медицинских услуг для обладателей ДМС.

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    26 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Число инкубаторов для младенцев сократили в Йемене из-за нехватки топлива

    Reuters: Больница в Йемене отключила 30 инкубаторов из-за дефицита топлива

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одной из больниц йеменского города Таиз на фоне вооруженного конфликта сократили число работающих инкубаторов для новорожденных с 40 до 10, пишет агентство Reuters.

    Из-за нехватки топлива в городе Таиз на западе Йемена одна из больниц была вынуждена отключить большую часть инкубаторов для младенцев, говорится в материале Reuters. Сокращение числа работающих аппаратов с 40 до 10 ставит под угрозу жизни новорожденных, подчеркивается в статье.

    Одна из медсестер больницы рассказала, что в медицинском учреждении не осталось топлива для работы инкубаторов и поддержания тепла для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене.

    В прошлую среду в результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

    В начале месяца хуситам удалось блокировать стратегически важный город Таиз.

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    26 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Путин поручил включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения до июня 2027 года расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    Глава государства распорядился дополнить национальный календарь прививок препаратами против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщается на сайте Кремля. «Минздраву России... расширить национальный календарь профилактических прививок, включив в него прививки против вируса папилломы человека, обеспечив при этом использование отечественной вакцины», – говорится в перечне поручений.

    Документ сформирован по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил включение вакцинации от вируса папилломы человека в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году.

    Весной женщинам в возрасте от 21 до 49 лет разрешили проходить тестирование на ДНК вируса папилломы человека на первом этапе диспансеризации.

    В прошлом году в Кировской области создали первый отечественный завод полного цикла по производству вакцины против ВПЧ.

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    27 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    AstraZeneca допустила начало разработки вакцин против рака

    Bloomberg: AstraZeneca рассмотрит создание вакцин против рака

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор британо-шведской фармацевтической компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассматривает возможность начала разработки массовых вакцин против рака.

    «Вакцины против рака стали предметом многочисленных внутренних обсуждений. Мы считаем, что действительно можем добиться успехов в этой области, и вы услышите об этом больше в ближайшие месяцы и годы», – приводит Bloomberg слова Сорио.

    Вице-президент онкологического подразделения компании Дэйв Фредриксон отметил интерес к налаживанию массового производства вакцин, не привязанных к особенностям организма конкретного пациента.

    В свою очередь исполнительный вице-президент AstraZeneca Сьюзан Галбрейт выразила сомнение в возможности наладить эффективное широкомасштабное применение персональных вакцин из-за высокой стоимости и длительности производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов объявил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.

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    27 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Ученые обнаружили следы коронавируса у пациента через три года после болезни

    Сеченовский университет нашел следы коронавируса через три года после болезни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов вируса в тканях внутренних органов.

    Следы инфекции нашли в легких одного из пациентов спустя 35 месяцев после болезни, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Компоненты вируса длительное время могут сохраняться в легких, сердце, желудочно-кишечном тракте и эндометрии. Сбой в работе макрофагов и эндотелия ведет к хроническому воспалению и недостатку кровоснабжения тканей. У больных раком легкого следы вируса присутствовали в опухолевых клетках.

    «Клинические проявления постковидного миокардита могут напоминать ишемическую болезнь сердца. Так что для назначения терапии важна тщательная диагностика», – заявила директор Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского университета Евгения Коган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции «Стратус».

    Также специалисты Сеченовского университета выяснили связь сигнальных белков с раком легкого.

    Кроме того, терапевт Алина Азизова заявила о риске тяжелого течения респираторных инфекций у пожилых россиян.

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    28 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Мурашко назвал основную причину смерти россиян

    Мурашко: Россияне чаще всего умирают от сердечно-сосудистых болезней

    Tекст: Вера Басилая

    Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре смертности населения России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», – заявил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия – Африка».

    Министр добавил, что в России функционируют сосудистые центры, которые ориентированы не только на помощь при инфарктах и инсультах, но и на лечение периферических тромботических осложнений, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

    В субботу глава Минздрава назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди несовершеннолетних.

    Между тем ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире.

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    28 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Мурашко: Искусственный интеллект на 40% сократил летальность в клиниках

    Мурашко: Внедрение ИИ в клиниках позволило снизить летальность пациентов до 40%

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в ряде российских медицинских клиник привело к снижению показателей летальности пациентов.

    Мурашко заявил, что эффективность применения искусственного интеллекта для спасения жизней пациентов достигает 40%, передает РИА «Новости».

    «Те медицинские клиники, которые сегодня активно используют искусственный интеллект, снижение летальности дает очень неплохие результаты. Первые результаты уже стали появляться», – заявил Мурашко в ходе сессии форума Россия – Африка.

    Министр пояснил, что применение искусственного интеллекта в медицине заключается в анализе данных на основе мелких факторов. По его словам, лечащий врач иногда может расценить такие симптомы, как ситуационное отклонение, однако при повторении они требуют внимания и совершенно иной оценки.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах России и стран Африки подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о регистрации в России 60 медицинских изделий с технологиями ИИ.

    Весной президент Владимир Путин описал использование искусственного интеллекта московской скорой помощью для формирования досье пациента.

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    28 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин: Российские компании создали радикально меняющие сервисы технологии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что отечественные инновационные компании разработали передовые технологии для сферы услуг и здравоохранения.

    Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, президент Владимир Путин сообщил, что российские компании создали технологии, которые полностью меняют качество сервисов, передает РИА «Новости».

    «Российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов», – сказал Владимир Путин на пленарной сессии форума.

    Глава государства добавил, что сейчас по всей стране распространяются технологии цифровой медицины. Их использование позволяет повышать производительность труда врачей и доступность медицинской помощи.

    «Цифровые разработки в области медицины, которые внедряются по всей стране, позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в московский Гостиный двор для участия в пленарном заседании форума Россия – Африка. Там Владимир Путин заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на форуме Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские врачи самоотверженно помогают жителям Африки бороться с различными опасными инфекциями, включая холеру и новый штамм Эболы, заявил президент Владимир Путин.

    «Отмечу, что российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России.

    Путин заявил о готовности расширить географию поставок сельхозтоваров в Африку.

    Глава государства поблагодарил гостей из Африки за приезд на форум в Москву.

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    28 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин «Биогам» одобрен для педиатрии

    Tекст: Мария Иванова

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин человека «Биогам», производимый холдингом «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», получил одобрение для применения в педиатрии, сообщила пресс-служба Ростеха.

    «Биогам» одобрили для лечения детей с нарушениями иммунной системы. Расширение показаний позволит обеспечить пациентов отечественным препаратом и снизить зависимость от зарубежных поставок, сообщает Ростех.

    Отмечается, что «БиоГам» является первым российским внутривенным иммуноглобулином, очищенным хроматографическим методом. Выпускается в концентрации 10%, что позволяет вдвое сократить объем вводимой жидкости.

    Препарат применяется в ходе заместительной терапии при первичных и вторичных иммунодефицитах, а также для лечения заболеваний, требующих иммуномодулирующей терапии.

    Выпуск «БиоГам» с расширенными показаниями планируется начать в декабре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил о создании комплексного механизма ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В начале месяца статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка.

    Летом научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о финальной стадии официального утверждения инновационного препарата для защиты детей от острой кишечной инфекции.

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    29 октября 2026, 07:52 • Новости дня
    Директора московской клиники обвинили в шести эпизодах мошенничества

    Директору московской клиники вменили шесть эпизодов мошенничества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директору столичной частной клиники «Медлайн» Олегу Генералову предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества и четырех эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

    Руководителю столичной частной клиники «Медлайн» Олегу Генералову вменяют шесть эпизодов мошенничества и четыре случая неправомерного оборота средств платежей, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

    Уголовное дело связано с обманом родителей, чьи дети страдают расстройством аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Как сообщали в столичном главке Следственного комитета, с декабря 2017 года директор и врач клиники целенаправленно искали такие семьи.

    Пользуясь отчаянием родителей, фигуранты вводили их в заблуждение по поводу лечения и навязывали оплату дорогостоящих услуг и препаратов. В дальнейшем злоумышленники отмывали полученные деньги через подставные банковские карты.

    Генералов был арестован в Москве в августе. Ранее суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководителя медицинского учреждения арестовали по делу о навязывании дорогостоящих процедур семьям пациентов.

    Также директора и врача частного медицинского центра задержали по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью.

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    29 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Российские ученые создали препарат для лечения агрессивного рака груди

    В Томске создали новый радиофармпрепарат для борьбы с раком молочной железы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний нового таргетного радиофармпрепарата для диагностики и терапии агрессивного рака молочной железы.

    Специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ в сотрудничестве с другими научными организациями разработали средство для направленной доставки радиоактивных изотопов непосредственно в раковые клетки, пишет РИА «Новости».

    «Завершена доклиника. Препарат запатентован, патент принадлежит Томскому политехническому университету. Мы очень рассчитываем, что появятся инвесторы, которые помогут нам его довести до клинического применения и до регистрации для клинического использования», – сообщил замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

    По его словам, в случае успеха разработка станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения рака груди после средства, появившегося в 1997 году. Основная сложность ядерной медицины заключается в создании специальных молекул, которые накапливаются исключительно в опухоли или ее окружении, не затрагивая здоровые ткани.

    Ученый отметил, что диагностическая часть препарата уже показала хорошие результаты в клинике. Этот этап позволяет убедиться в точном накоплении молекулы в очаге заболевания, после чего на опухоль можно воздействовать терапевтически с помощью того же вектора доставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе партия «Единая Россия» взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны.

    Ранее российские специалисты разработали новейшее радиофармацевтическое лекарственное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    До этого следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках лекарств для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области.

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    29 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Служба санитарной авиации спасла более 10 тыс. пациентов с начала года

    Ростех: Служба санитарной авиации эвакуировала более 10 тыс. пациентов за год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» сообщила, что с начала года Национальная служба санитарной авиации выполнила более 8 тыс. эвакуаций и доставила в больницы свыше 10 тыс. пациентов из более чем 50 регионов страны.

    С начала 2026 года пилоты Национальной службы санитарной авиации (НССА) вместе с медиками выполнили свыше 8 тыс. эвакуаций. Вертолеты доставили в медицинские учреждения более 10 тыс. пациентов из полусотни регионов страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    Чаще всего врачи оказывали помощь людям с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, таких пациентов оказалось свыше 5 тыс. человек. Около 2,5 тыс. эвакуированных получили тяжелые травмы и ранения.

    Отдельное внимание служба уделяет помощи детям и будущим матерям. За указанный период вертолеты эвакуировали около 2 тыс. детей, в том числе более 300 младенцев возрастом до одного года, а также свыше 550 беременных женщин. Оснащение бортов позволяет оказывать необходимую помощь прямо в воздухе. В частности, в Приморском крае во время экстренной транспортировки женщины на борту вертолета Ми-8 врачи приняли роды, на свет появился здоровый мальчик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о применении робототехнического комплекса «Депеша» для эвакуации раненых в зоне специальной военной операции.

    Также пресс-служба Ростеха рассказала об использовании электромотоциклов «Иж-Эндуро» для эвакуации бойцов с поля боя.

    Концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80.

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