В Армении сообщили об ухудшении состояния здоровья президента Хачатуряна

Грапарак: Здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства не присутствовал на церемонии награждения лауреатов Международной премии имени принца Талала, которая состоялась 28 октября в Ереване, пишет газета «Грапарак».

Из-за проблем со здоровьем армянский лидер пропустил церемонию возложения цветов к памятнику жертв теракта 1999 года и отменил участие в недавних мероприятиях. Исключением стало лишь открытие одной из сессий COP17.

Издание обращает внимание на изменение внешности главы государства, однако точный диагноз не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру лидера победившей на выборах политической силы Никола Пашиняна на пост руководителя армянского правительства.

В 2024 году Ваагна Хачатуряна госпитализировали в частную клинику из-за проблем с сердцем.