Президент Намибии лично поздравила Путина с прошедшим днем рождения

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я хотела бы поздравить вас с прошедшим днем рождения, пожелать вам сил, доброго здравия, а также энергии для того, чтобы вы дальше продолжали вести свою великую страну в счастливое будущее», – сказала президент, слова которой передает РИА «Новости».

Нанди-Ндайтва выразила благодарность правительству и народу России за теплый прием и организацию саммита «в такое непростое время».

Сама Нетумбо Нанди-Ндаитва 29 октября также отмечает день рождения. Перед началом пленарного заседания Путин поздравил ее и подарил букет цветов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

Путин подарил цветы президенту Намибии.

В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки поговоркой про глубокие корни и ветер.