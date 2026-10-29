Смерть актрисы Хайден Панеттьери от наркотиков признали несчастным случаем

Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной

Tекст: Вера Басилая

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина признана неизлечимо больной, ей присвоен паллиативный статус, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

Состояние 88-летней актрисы ухудшается. С середины октября она находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Федосеева-Шукшина известна зрителям по ролям в фильмах «Они сражались за Родину», «Вам и не снилось», «Мертвые души», «12 стульев» и многим другим картинам, ставшим классикой советского кинематографа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина заявила, что ее мать находится в сознании и не вводилась в медикаментозную кому.

В середине месяца актрису доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем.