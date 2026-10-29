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    29 октября 2026, 15:02 • Новости дня

    Смерть актрисы Хайден Панеттьери от наркотиков признали несчастным случаем

    Daily Mail: Смерть Хайден Панеттьери от передозировки признана несчастным случаем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Смерть 36-летней актрисы Хайден Панеттьери от передозировки наркотиков признана несчастным случаем, полиция закрыла расследование.

    Об этом сообщил полицейский департамент Гринвилла спустя два месяца после кончины звезды, пишет The Daily Mail. «Основываясь на заключении судмедэксперта и результатах расследования, смерть Хайден Панеттьери была признана несчастным случаем», – заявили в полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Управление по борьбе с наркотиками подключилось к выяснению обстоятельств внезапной остановки сердца актрисы.

    Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал уход из жизни голливудской кинозвезды Хайден Панеттьери.

    29 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
    Актрису Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина признана неизлечимо больной, ей присвоили паллиативный статус.

    Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина признана неизлечимо больной, ей присвоен паллиативный статус, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

    Состояние 88-летней актрисы ухудшается. С середины октября она находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

    Федосеева-Шукшина известна зрителям по ролям в фильмах «Они сражались за Родину», «Вам и не снилось», «Мертвые души», «12 стульев» и многим другим картинам, ставшим классикой советского кинематографа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина заявила, что ее мать находится в сознании и не вводилась в медикаментозную кому.

    В середине месяца актрису доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем.

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    27 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года

    People: Актер Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года

    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года
    @ Dave Starbuck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский актер Ноа Уайли удостоился титула самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People.

    «Я подумал, что это похоже на розыгрыш – никогда бы не предположил, что меня удостоят такой чести», – прокомментировал Уайли. По словам артиста, жена Сара убедила его, что он достоин титула, пишет People. Актер отметил высокую оценку супругой его качеств как человека, отца и мужа.

    Уайли известен по роли доктора Картера в сериале «Скорая помощь». В медицинской драме «Питт» он вновь сыграл врача и получил две премии «Эмми» подряд за лучшую мужскую роль. В 1990-х годах актер уже появлялся на обложке издания вместе с коллегами по «Скорой помощи», включая Джорджа Клуни, который позднее дважды получал звание самого сексуального мужчины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году журнал People назвал актера Джона Красински самым сексуальным мужчиной.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    В РПЦ предложили заявившей о «порче» Долиной обратиться к духовнику

    В РПЦ посоветовали Долиной обратиться к духовнику

    В РПЦ предложили заявившей о «порче» Долиной обратиться к духовнику
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал заявление народной артистки России Ларисы Долиной про «порчу» мракобесием и призвал решать духовные проблемы в диалоге с духовником.

    «Если человек имеет духовные проблемы, то их надо решать в диалоге с духовником, а не с федеральными СМИ», – приводит РИА «Новости» слова Кипшидзе. По его мнению, «подобное мракобесие является совершенно неуместным в публичном пространстве».

    Ранее Долина рассказала, что из-за большого количества негатива в ее адрес у нее возникло ощущение, будто на нее «наслали порчу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юристы Ларисы Долиной начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с участием артистки на предмет оскорблений.

    Во вторник осужденные за мошенничество с квартирой певицы Анжела Цырульникова и Андрей Основа обжаловали иск Ларисы Долиной на сумму более 114 млн рублей.


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    26 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что совершенно не умеет и не любит петь под фонограмму, предпочитая живое исполнение.

    «Я вообще не умею петь под фонограмму, в этом вся моя беда, поэтому я на концертах своих всегда пою с любовью. Я терпеть не могу под фонограмму петь», – сказал Киркоров на презентации совместного клипа с Владимиром Киселевым «Все могут короли». Его цитирует РИА «Новости».

    По словам артиста, настоящие музыканты не любят использовать записанный вокал, однако иногда им приходится это делать на телевидении.

    При этом сам певец признался, что ему сложно подстраиваться под готовую запись из-за того, что на каждом концерте его исполнение отличается от предыдущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

    В январе артист выплатил основную сумму задолженности перед организаторами концертов.

    В прошлом году певец отказался отменять свои выступления после падения на сцене.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    26 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Следователи возбудили новое дело по факту пропажи драгоценностей у Лерчек

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело о халатности после исчезновения ювелирных изделий на 15 млн рублей, изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Следователю, который вел дело Чекалиной, предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, передает ТАСС. «Правоохранители снова возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у Лерчек ее ювелирных изделий», – рассказал собеседник агентства.

    В рамках расследования речь идет об исчезновении дорогостоящих часов и браслета известных брендов.

    Ранее специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу изъятых в ходе обыска у Валерии Чекалиной часов и ювелирного браслета.

    Блогер отказалась проходить проверку на детекторе лжи в ходе разбирательства об исчезновении украшений.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении следователя УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

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    27 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    В Крыму нашли таунхаус Меладзе за 60 млн рублей

    В Крыму нашли таунхаус продюсера Меладзе за 60 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    В закрытом поселке крымского Гурзуфа обнаружили последнюю недвижимость в России, трехэтажный таунхаус продюсера Константина Меладзе стоимостью 60 млн рублей.

    Коттедж площадью более 250 кв. метров оказался последней недвижимостью продюсера в России. Трехэтажный дом был приобретен в 2015 году и находится в закрытом поселке «Вилла Роз», территорию которого круглосуточно охраняют с трех наблюдательных постов, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Внутри особняка расположены терраса с бассейном длиной более семи метров, роскошная гостиная, пять спален, пять санузлов, большая ванная комната и задний дворик. Также на территории есть кровля для лаунж-зоны и цокольный этаж с собственной сауной, хаммамом и комнатой отдыха.

    Музыкант не хочет пускать в дом посторонних людей или выставлять недвижимость на продажу. Этот таунхаус стал последним домом, который он оставил после отъезда из страны.

    Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.

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    26 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Долина пожаловалась на ощущение сглаза из-за хейта

    Долина заявила об ощущении насланной порчи из-за массового хейта

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина заявила, что из-за большого количества негатива в ее адрес у нее возникло ощущение, будто на нее наслали порчу.

    Долина на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли» рассказала, что устала от негатива, не может и не хочет на него отвечать, передает РИА «Новости».

    «Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал», – сказала певица.

    Ранее артистка рассказывала агентству, что может посмеяться над мемами со своим участием, если они действительно смешные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе директор Долиной Сергей Пудовкин назвал травлей реакцию на слова певицы о поездке с мигалкой.

    В прошлом месяце Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой.

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    27 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Названа дата похорон рэпера Маваши

    Семья рэпера Маваши назначила похороны на 29 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Прощание с основателем движения «Северный человек» и рэпером Михаилом Маваши, а также его похороны состоятся в Воронеже 29 октября.

    Прощание с музыкантом пройдет в Воронеже. Похороны Михаила Маваши состоятся там же 29 октября, рассказали в окружении артиста, передает РИА «Новости».

    О смерти Михаила Маваши в возрасте 41 года стало известно в воскресенье. Музыкант выступал в поддержку проведения специальной военной операции и осенью 2023 года доставлял гуманитарную помощь военным в зону боевых действий. В конце 2022 года он основал движение «Северный человек» для консолидации славян и помощи русским людям.

    В 2025 году суд на Украине заочно приговорил артиста к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Маваши занимался музыкой с 2009 года, основал проекты «ЦельРазгром» и «МАВАШИ group».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вдова основателя движения «Северный человек» Маваши Екатерина заявила о бессмысленности своего дальнейшего существования после известия о смерти супруга.

    В воскресенье семья музыканта сообщила об отсутствии достоверной информации о причинах его смерти.

    Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств произошедшего.

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    26 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Умер сыгравший Павла Чехова в «Звездном пути» актер Кениг

    TMZ: Сыгравший Павла Чехова в «Звездном пути» Уолтер Кениг умер в 90 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 90 лет скончался американский актер Уолтер Кениг, известный по роли Павла Чехова в сериале «Звездный путь», сообщил портал TMZ.

    Уолтер Кениг умер у себя дома в Северном Голливуде в воскресенье, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

    Кениг прославился благодаря роли лейтенанта Павла Чехова в телесериале «Звездный путь: Оригинальный сериал» и фильмах этой франшизы. Он также сыграл Альфреда Бестера в сериале «Вавилон-5».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году во Флориде в возрасте 90 лет ушел из жизни Питер Генри Шредер, сыгравший в сериале «Звездный путь: Энтерпрайз».

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    27 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Американский рок-певец Донни Айрис умер в возрасте 83 лет

    Noise11: Американский рок-певец Донни Айрис скончался в возрасте 83 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский рок-певец Донни Айрис, известный по хитам Ah! Leah! и The Rapper, умер в возрасте 83 лет после трех лет борьбы с раком мочевого пузыря.

    Музыкант умер в понедельник, 26 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на музыкальное издание Noise11. «Мой руководитель и друг Донни Айрис скончался», – сообщил барабанщик его группы Donnie Iris and the Cruisers Джо Витале-младший.

    Исполнитель продолжал выступать, несмотря на лечение. Последний концерт певец дал 28 сентября в Питтсбурге, а 9 октября объявил о завершении концертной деятельности по состоянию здоровья.

    Айрис был одним из основателей группы Jaggerz. Написанная им песня The Rapper, вышедшая в 1970 году, достигла второго места в чарте Billboard Hot 100. Позднее музыкант выступал в коллективе Wild Cherry, где познакомился с клавишником Марком Авсеком, с которым создал группу Donnie Iris and the Cruisers. В ее дебютный альбом Back on the Streets вошла песня Ah! Leah!, поднявшаяся на 29-е место Billboard Hot 100.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца фронтмен и бас-гитарист британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант, известный под псевдонимом Кронос, скончался в возрасте 63 лет.

    Летом в возрасте 80 лет умерла американская певица, автор песен и актриса Долли Партон.

    В июле в Нью-Йорке ушла из жизни соосновательница и солистка женского вокального коллектива Chantels Арлин Смит.

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    27 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Умерла сыгравшая в сериале «МакМиллан и жена» актриса Сьюзан Сент-Джеймс

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 80 лет ушла из жизни американская актриса Сьюзан Сент-Джеймс, известная по роли в криминальном сериале «МакМиллан и жена».

    Сьюзан Сент-Джеймс умерла в возрасте 80 лет, пишет People со ссылкой на ее представителя. Ранее у актрисы диагностировали рак поджелудочной железы.

    Сент-Джеймс прославилась благодаря роли Салли МакМиллан в сериале «МакМиллан и жена». Она также сыграла в фильмах «Блюз в законе» и «Любовь с первого укуса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье скончался актер мелиховского театра «Чеховская студия» Владимир Курочкин.

    На прошлой неделе супруга актера Андрея Терентьева сообщила о его смерти от внутреннего кровотечения из-за прободной язвы.

    В прошлом месяце умер актер театра и кино Константин Сироткин, сыгравший в сериале «Склифосовский».

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    28 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Блогер Дудь обжаловал заочный арест по делу о пропаганде терроризма

    Блогер Дудь подал апелляцию на заочный арест по делу о пропаганде терроризма

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Юрий Дудь (признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) подал апелляционную жалобу на решение суда о своем заочном аресте по уголовному делу о пропаганде терроризма.

    «Зарегистрирована апелляционная жалоба», – указано в материалах дела. Рассмотрение жалобы назначено в Мосгорсуде на 18 ноября, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста для блогера Юрия Дудя по делу об оправдании и пропаганде терроризма после публикации интервью с главой «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) Денисом Капустиным (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Басманный районный суд Москвы также вынес решение о заочном аресте блогера по делу о публичных призывах к терроризму.

    В апреле руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку публикации этого интервью.

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    29 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем
    Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В годовщину смерти актера Романа Попова его прах развеяли над Черным морем в соответствии с его последней волей, сообщили в окружении артиста.

    Часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

    Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет от осложнений после химиотерапии. У актера в 2018 году диагностировали рак мозга, а в августе 2025 года произошел рецидив.

    У Попова осталось трое детей: 15-летний сын и две дочери 13 и шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал TMZ сообщил о смерти американского актера Уолтера Кенига, сыгравшего Павла Чехова в сериале «Звездный путь».

    В июне стало известно о кончине британского актера Дэвида Дейкера, известного по сериалу «Доктор Кто».

    В апреле представитель семьи актера и режиссера Сергея Быстрицкого назвал причиной его смерти онкологическое заболевание.

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    29 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Участницу «Евровидения – 2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую и армянскую поп-певицу Еву Ривас внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».

    Участница «Евровидения – 2010» оказалась в списке ресурса под настоящим именем – Валерия Решетникова-Цатурян, передает РИА «Новости». Авторы сайта обвиняют певицу в нарушении государственной границы Украины и участии в антиукраинских мероприятиях.

    Поводом для внесения в базу стали ее регулярные посещения Донецка и Луганска, а также выступления перед российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская экстрасенс Аделина Панина попала в базу «Миротворца» из-за предсказания о провале ВСУ.

    В тот же день на сайте опубликовали данные актера Павла Гайдученко и участника КВН Александра Журина.

    Во вторник в базу включили депутата Европейского парламента от Словакии Юдиту Лашшакову.

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