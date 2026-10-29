В РПЦ назвали религиозность объединяющей чертой России и Африки

Tекст: Тимур Шайдуллин

На форуме Россия – Африка в Москве секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан Игумнов заявил об объединяющей народы безусловной религиозности, передает РИА «Новости».

«Что объединяет Россию и Африку? Объединяет то, что наши народы безусловно религиозны», – сказал Игумнов.

По его словам, в Африке невозможно назвать ни одной страны, народ которой был бы не религиозен, а современная культурная самобытность не предполагала бы духовность. Он подчеркнул, что все это характерно и для России.

Игумнов добавил, что размывающееся в современном мире понятие традиции близко и для России, и для народов Африки. В основе приверженности традиционному образу жизни и менталитету лежит духовность, заключил иеромонах.

В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов сообщил, что на территории африканских государств проживают около 800 млн мусульман, передает РИА «Новости».

Только в Нигерии, по его оценке, насчитывается 116 млн исповедующих ислам, при этом экстремизм и терроризм там чужды. Большинство африканских мусульман исповедуют ислам суннитского толка, резюмировал муфтий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об объединяющих представителей православия и ислама общих моральных ценностях.

Также он назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами. В среду глава государства проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.