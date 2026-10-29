Платформа Max запустила новые инструменты для авторов каналов

Платформа Max открыла единое окно доступа к инструментам для создателей контента

Tекст: Елизавета Шишкова

Блогеры получили доступ к единому окну с необходимым для работы инвентарем через мини-приложение «Инструменты канала». Кроме того, в ближайшем будущем пользователи сервиса смогут отправлять медиафайлы в комментариях, говорится в пресс-релизе VK.

Найти новое мини-приложение можно в настройках. С его помощью авторы смогут подключать функцию пожертвований, получать метку А+, управлять продвижением, проводить розыгрыши и трансляции, а также просматривать полезные материалы.

Ранее в мессенджере появилась возможность менять размер текста, архивировать истории и автоматически сохранять медиа в галерею. На сегодня количество публичных и приватных каналов на платформе превысило 16,5 млн, а их суммарная аудитория достигла 610 млн подписчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае гендиректор Фарит Хуснояров сообщил о масштабном обновлении российской платформы Max.

В прошлом году подписчики сервиса получили возможность скрывать публикации с возрастной маркировкой.

Ранее разработчики мессенджера добавили функцию записи и отправки коротких видеосообщений.