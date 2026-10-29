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    29 октября 2026, 14:38 • Новости дня

    Платформа Max запустила новые инструменты для авторов каналов

    Платформа Max открыла единое окно доступа к инструментам для создателей контента

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская платформа Max предоставила создателям контента возможность выбирать профиль для ответов в комментариях и запустила специальное мини-приложение для управления каналом.

    Блогеры получили доступ к единому окну с необходимым для работы инвентарем через мини-приложение «Инструменты канала». Кроме того, в ближайшем будущем пользователи сервиса смогут отправлять медиафайлы в комментариях, говорится в пресс-релизе VK.

    Найти новое мини-приложение можно в настройках. С его помощью авторы смогут подключать функцию пожертвований, получать метку А+, управлять продвижением, проводить розыгрыши и трансляции, а также просматривать полезные материалы.

    Ранее в мессенджере появилась возможность менять размер текста, архивировать истории и автоматически сохранять медиа в галерею. На сегодня количество публичных и приватных каналов на платформе превысило 16,5 млн, а их суммарная аудитория достигла 610 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае гендиректор Фарит Хуснояров сообщил о масштабном обновлении российской платформы Max.

    В прошлом году подписчики сервиса получили возможность скрывать публикации с возрастной маркировкой.

    Ранее разработчики мессенджера добавили функцию записи и отправки коротких видеосообщений.

    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

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    26 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости интернет-СМИ

    Газета ВЗГЛЯД вошла в четверку самых цитируемых интернет-СМИ в III квартале

    Tекст: Олег Исайченко

    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости среди федеральных интернет-СМИ по итогам третьего квартала 2026 года. Издание поднялось на три позиции по сравнению со вторым кварталом, следует из данных системы медиамониторинга «ПрессИндекс».

    Первые два места в рейтинге цитируемости российских федеральных интернет-СМИ занимают NEWS.ru и Lenta.ru. На третьей строчке расположилась «Газета.Ru». Газета ВЗГЛЯД – на четвертой.

    Индекс цитируемости рассчитывается по собственной формуле «ПрессИндекса». Показатель учитывает количество оригинальных публикаций, объем прямых перепечаток другими изданиями, открытые и скрытые гиперссылки, среднесуточную аудиторию и активность за анализируемый период. Для формирования рейтинга система проанализировала сообщения от более чем 120 тыс. источников, включая электронные СМИ, новостные и специализированные интернет-ресурсы.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Член СПЧ: Использование «исчезающих сообщений» может стать аргументом для помещения в СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование VPN-сервисов и мессенджеров с исчезающими сообщениями стало дополнительным аргументом для заключения фигурантов уголовных дел под стражу, сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

    Использование исчезающих сообщений и VPN-сервисов может стать основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения в СИЗО, пишет Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

    По ее словам, следователи в ходатайствах в суд все чаще заявляют, что подозреваемый может воспрепятствовать установлению истины по делу из-за использования «мер конспирации».

    «Использование исчезающих сообщений, а также VPN, по мнению некоторых судей, может являться основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу», – пишет правозащитница.

    В качестве примера следственные органы приводят использование программных средств анонимизации, шифрование сетевого трафика и мессенджеры со сквозным шифрованием, автоуничтожением сообщений и сокрытием списка контактов.

    Следствие считает это доводом в пользу возможного оказания подозреваемым воздействия на неустановленных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд в Москве оштрафовал VPN-провайдера на 400 тыс. рублей за нарушение правил иноагента. Летом комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети. Госдума приравняла экстремистские сообщества к экстремистским организациям.

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    26 октября 2026, 20:59 • Новости дня
    Минцифры предупредило о возможных сбоях интернета в Москве 27–29 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы 27–29 октября могут ограничить работу мобильного интернета в связи с проведением саммита Форума стран – экспортеров газа и форума «Россия – Африка», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    Ограничения могут затронуть территорию в пределах Третьего транспортного кольца, сообщается на сайте Минцифры. Отмечается, что 27 и 28 октября перебои возможны с 11:30, а 29 октября – с 9:30. Мера продиктована необходимостью обеспечить безопасность участников восьмого саммита ФСЭГ и третьего саммита «Россия – Африка».

    При этом голосовая связь, домашний интернет, Wi-Fi и сайты из «белого списка» продолжат работу без сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии Владимира Путина в саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве 27 октября.

    Офис президента Ирана Масуда Пезешкиана проинформировал о его отбытии в Москву для участия в форуме.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжающейся подготовке Путина к предстоящим саммитам.

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    27 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Суд отложил иск VK к Apple о возврате приложений в App Store

    Суд отложил иск VK к Apple о возврате приложений в App Store на 8 декабря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской компании VK к структурам американской корпорации Apple с требованием вернуть ее мобильные приложения в App Store.

    Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика в лице ООО «Эппл Рус», сообщает РИА «Новости». В исковом заявлении ООО «ВК», поданном в августе, ответчиками также выступают американская Apple Inc. и ирландская Apple Distribution International Ltd.

    Ранее в компании VK сообщали, что истец требует от Apple вернуть мобильные приложения в App Store, восстановить получение уведомлений пользователями и взыскать неустойку в случае невыполнения решения суда.

    В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о приложениях социальных сетей VK и «Одноклассники», а также сервисе VK Music.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский интернет-холдинг VK обратился в суд с требованием обязать Apple восстановить доступ к своим сервисам и выплатить неустойку.

    Ранее ВЦИОМ выяснил, что половина владельцев смартфонов в России может отказаться от покупки техники Apple из-за удаления приложений.

    Эксперты назвали удаление VK из Google Play доказательством важности цифрового суверенитета России.

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    27 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Палата депутатов Италии подверглась хакерской атаке

    Giornale: Хакеры взломали старую электронную почту Мелони

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неизвестные злоумышленники атаковали информационную сеть палаты депутатов парламента Италии, получив доступ к неиспользуемому ящику электронной почты премьер-министра Джорджи Мелони.

    Злоумышленникам удалось проникнуть в сеть нижней палаты парламента и взломать старый почтовый ящик главы правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Il Foglio.

    В палате депутатов заявили об отсутствии чрезвычайной ситуации. Там отметили задействование всех мер защиты в сотрудничестве с Национальным агентством по кибербезопасности. Установленная практика предусматривает возможное временное отключение некоторых функций информационных систем.

    Атака затронула три почтовых ящика, включая адреса Мелони, депутата от партии «Братья Италии» Андреа Дельмастро и представителя партии «Лига» Паоло Форментини, пишет Giornale. Руководитель кабмина располагает служебным электронным адресом для парламентариев после переизбрания в 2022 году, однако не использует его для переписки. Рабочая почта премьер-министра защищена более совершенными системами безопасности и не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Риме, Турине, Милане и других итальянских городах тысячи учащихся вышли на улицы в знак протеста против курса правительства Мелони.

    В начале месяца сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке.

    В прошлом месяце премьер-министр Италии исключила возможность досрочных парламентских выборов.

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    27 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг планы запретить интернет для детей до 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям младше 14 лет пользоваться интернетом, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ведомство якобы предложило ограничить время пребывания детей в интернете. Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор якобы направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушения при фильтрации интернет-трафика.

    В марте Роскомнадзор опроверг сообщения о дефиците мощностей для блокировок ресурсов. Тогда же ведомство перенаправило вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице в Минцифры.

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    27 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    МВД назвало признаки вовлечения подростков в деструктивные группы

    МВД: Смена стиля соцсетей является признаком вовлечения детей в опасные группы

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выделило шесть основных признаков того, что ребенок попал под влияние деструктивных интернет-сообществ.

    Заподозрить влияние опасных интернет-групп на подростка можно по резкому изменению стилистики его страниц в социальных сетях с позитивной на тревожную. Дети начинают публиковать мрачные фотографии, слушать депрессивную музыку и делиться переживаниями о безнадежности, одиночестве и непереносимой душевной боли, сообщает Киберполиция.

    Дополнительными маркерами служат повышенный интерес к теме смерти и подписки на сообщества, романтизирующие суицид. Подростки также могут целенаправленно искать в закрытых группах информацию о деструктивных челленджах с опасными для здоровья заданиями или увлекаться материалами, содержащими жестокость, насилие и трэш-стримы.

    В повседневной жизни тревожными сигналами становятся тяга к изоляции, смена манеры общения, уклонение от выполнения домашних заданий и пропуск уроков. Наиболее явной угрозой выступают открытые заявления о суицидальных намерениях, публикация трагических статусов и прощальных постов для близких, а также поиск способов ухода из жизни.

    Наличие только одного из перечисленных факторов не всегда свидетельствует о реальной угрозе, однако при появлении таких сигналов взрослым рекомендуют поговорить с подростком и обратиться к специалистам. Для оказания поддержки Минпросвещения запустило круглосуточную линию психологической помощи, а в экстренных случаях доступен единый детский телефон доверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД сообщили об активном использовании мошенниками социальных сетей и мобильных игр для вербовки детей.

    В пятницу ведомство отметило увеличение в России на 30% количества подростков, вовлеченных в киберпреступления с начала года.

    В прошлом месяце первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин рассказал о жажде легкого заработка и целенаправленной вербовке как главных инструментах втягивания подростков в преступную деятельность.

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    27 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Германия решила снизить зависимость от спутников Маска

    Stern: Германия решила снизить зависимость от спутниковых технологий Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил о необходимости снизить зависимость страны от спутниковых технологий американского предпринимателя Илона Маска.

    Германии необходимо сократить использование технологий компании SpaceX, которая контролирует работу системы связи Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

    «Мы должны обеспечить высокий уровень автономности в тех областях, которые имеют решающее военное значение», – заявил Траут.

    Генерал подчеркнул важность развития собственной спутниковой системы SatcomBW4. Этот проект оборонного концерна Rheinmetall должен обеспечить немецкие вооруженные силы стабильной связью. Государство не должно ставить свою боеспособность в зависимость от одной частной компании, резюмировал военный.

    В МИД России ранее отмечали шаги стран НАТО по использованию космического пространства для ведения боевых действий. Москва неоднократно выступала за предотвращение гонки вооружений в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих граждан Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    Летом Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите военного конкурента сети Илона Маска.

    В марте три крупнейших европейских концерна объединились для создания аналога американской спутниковой связи для бундесвера.

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    27 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    Японский провайдер призвал клиентов отсоединить кабели от ПК из-за хакеров

    Японский интернет-провайдер GMO попросил клиентов выключить ПК из-за хакеров

    Tекст: Мария Иванова

    Японская компания GMO Internet Group обратилась к пользователям с призывом выключить компьютеры и отсоединить все кабели на фоне угрозы масштабной хакерской атаки.

    Японская компания GMO Internet Group, предоставляющая услуги интернет-провайдера, рекомендовала пользователям обесточить устройства из-за риска кибератаки, передает ТАСС.

    Ранее злоумышленники взломали облачный сервис дочерней структуры компании, используемый для онлайн-торговли валютой, и совершили несанкционированные операции на счетах части клиентов. Хакеры потребовали выкуп в обмен на отказ от публикации украденных данных. Руководство GMO Internet Group платить отказалось, после чего информация появилась в открытом доступе.

    Позже компания получила предупреждение о новой атаке, намеченной на полдень вторника. В связи с этим провайдер попросил клиентов выключить компьютеры и отсоединить кабели. Местные издания предполагают, что преступники могут получить прямой доступ к устройствам пользователей.

    На фоне регулярных сообщений о взломах японских компаний правительство страны провело специальное заседание по кибербезопасности. Премьер-министр Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры, допустив шаги по нейтрализации угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник японская компания Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей.

    В пятницу глава Минэкономики страны Рёсэй Акадзава заявил о создании группы «белых хакеров» для защиты от кибертерроризма.

    На прошлой неделе полицейское управление префектуры Сайтама объявило о вероятном хищении хакерами личных данных 13 тыс. сотрудников.

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    27 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Starlink приостановила подключение новых абонентов в Таджикистане

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Starlink приостановила подключение новых абонентов к сервису спутникового интернета в Таджикистане, сославшись на государственное регулирование и высокую стоимость наземной сети.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Азия Плюс».

    Служба связи при правительстве Таджикистана заявила, что не вводила запретов на продажу и подключение Starlink, и отметила, что компания не уведомляла регулятора о своих планах.

    Ведомство направило в Starlink запрос с просьбой разъяснить ситуацию, подчеркнув, что тарифы на наземную инфраструктуру не повышались.

    Служба связи выразила готовность предоставить необходимые каналы связи и организовать международную связность через транзитных партнеров. В настоящее время в Таджикистане насчитывается более 6 тыс. абонентов Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале владелец SpaceX Илон Маск сообщил об официальном начале работы спутниковой системы связи Starlink в Таджикистане.

    На прошлой неделе правительство Индии запланировало ввести дополнительные меры контроля за услугами компании.

    В понедельник корпорация приступила к отключению терминалов у пользователей в ЮАР из-за отсутствия лицензии.

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    27 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Госбезопасность Литвы отключила сайт из-за уязвимости PHP

    Департамент госбезопасности Литвы отключил сайт из-за уязвимости PHP

    Tекст: Мария Иванова

    Департамент госбезопасности Литвы временно отключил свой сайт после обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP, сообщил представитель спецслужбы Артурас Пучета.

    «Реагируя на получившую широкую огласку информацию об уязвимости языка программирования PHP, мы приняли решение временно отключить свой сайт», – заявил Пучета.

    Специалистам предстоит проверить безопасность работы ресурса, выявить возможные недочеты и укрепить отдельные элементы перед возвращением к нормальному функционированию, передает ТАСС.

    По информации национального центра кибернетической безопасности Литвы, критически уязвимый язык PHP используется примерно на 90% литовских интернет-ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу финские государственные ведомства временно отключили свои сайты из-за обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP.

    В четверг член палаты лордов Британии Элизабет Ллойд сообщила об отключении десятков государственных сервисов страны по той же причине.

    В тот же день министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач заявил о приостановке работы некоторых правительственных сайтов из-за критических уязвимостей PHP.

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    29 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин призвал ускорить расширение линейки отечественного софта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости динамичного расширения линейки отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем на фоне внешних ограничений.

    В условиях санкционного давления необходимо ускорить развитие и внедрение отечественных цифровых продуктов, заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

    «В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий», – цитирует премьера РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность внедрения цифровых решений для обеспечения индустриального и национального суверенитета. Для активного освоения нового технологического уклада и достижения лидерства требуются профессионалы с высоким уровнем компетенций, добавил глава правительства. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями и создаются центры цифрового образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического суверенитета.

    На прошлой неделе глава правительства предложил странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта.

    В июле власти сообщили о запуске нового механизма финансовой помощи компаниям для ускоренного перехода на отечественные цифровые продукты.

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    29 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    Пентагон не стал расследовать сбои в работе Starlink на Украине

    Associated Press: Пентагон отказался расследовать сбои Starlink на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный инспектор Пентагона ответил отказом на двухпартийный запрос американских конгрессменов расследовать недавние сбои в работе спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине, сообщает Associated Press.

    Группа из девяти американских законодателей потребовала провести проверку после жалоб украинских чиновников на снижение скорости интернета в сети Илона Маска. В ответном письме инспектор рекомендовал конгрессменам адресовать свои вопросы ВВС США, пишет U.S. News & World Report со ссылкой на Associated Press.

    По словам источника в Конгрессе, решение надзорного органа свидетельствует о нежелании военных конфликтовать с Маском из-за его влияния на оборонные коммуникации.

    «Вызывает беспокойство тот факт, что генеральный инспектор, по-видимому, решил не расследовать перебои в спутниковой связи, от которой зависит Украина», – заявила сенатор-демократ Джин Шахин.

    Она добавила, что американская администрация и компания SpaceX предоставляли противоречивые сведения о причинах сбоев, поэтому необходимо провести независимую проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    Госсекретарь США Марко Рубио отверг причастность Белого дома к перебоям в работе сервиса.

    В середине месяца внештатный советник украинского лидера Сергей Бескрестнов подтвердил ограничение компанией SpaceX скорости работы терминалов для украинской армии.

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    28 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр распространителей информации

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор добавил американские технологические компании Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации, следует из данных реестра.

    Согласно реестру, Apple получила номер 594-PP, а Microsoft – 593-PP. Ограничений доступа к сайтам этих компаний нет, передает ТАСС.

    Реестр организаторов распространения информации работает с 2014 года. С июля 2018 года участники реестра обязаны в течение шести месяцев хранить переписку, аудио- и видеосообщения пользователей и передавать их спецслужбам по запросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Роскомнадзор опроверг блокировку сервисов Google, Apple и GitHub.

    В апреле ведущие технологические компании с Microsoft рекордно увеличили инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

    В феврале компании Microsoft и ZeniMax Media зарегистрировали в России два товарных знака для программного обеспечения и развлекательных услуг.

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