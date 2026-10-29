Федерация лыжного спорта Финляндии не стала препятствовать участию россиян

Финляндия не стала мешать участию российских лыжников в соревнованиях

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что организация не будет препятствовать участию российских спортсменов в соревнованиях, назвав неожиданным решение Швеции добиваться отказа в визах россиянам на чемпионат мира, пишет РИА «Новости».

«Шаг шведской стороны стал для нас неожиданностью», – цитирует Коркатти Dagens Nyheter. По словам главы федерации, ситуация остается сложной и возвращение России несвоевременно, однако Финляндия намерена следовать принимаемым решениям.

Ранее стало известно, что Шведская лыжная ассоциация совместно со Шведской спортивной конфедерацией (RF) запланировали отказать в выдаче виз россиянам для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал планы шведской стороны откровенной дискриминацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, позже Международная федерация лыжного спорта отказалась гарантировать российским спортсменам доступ на турнир из-за возложения ответственности за выдачу виз на принимающую страну.