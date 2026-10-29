  • Новость часаГосдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Совет при президенте решил выбирать российский цвет года
    Российский Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Алешки
    Мишустин: Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет
    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    29 октября 2026, 14:26 • Новости дня

    Во Франции возобновили поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса

    Во Франции возобновились раскопки погибших в 1917 году русских солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские власти распорядились продолжить прерванную три года назад эксгумацию останков солдат Русского экспедиционного корпуса, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

    Поиск останков павших в районе коммуны Курси солдат возобновился на этой неделе и продлится до субботы, передает РИА «Новости».

    «Это будет иметь большое значение для российско-французских отношений», – заявил Малиновски.

    По его словам, в работах участвуют сотрудники криминалистической полиции и специалисты французского Национального центра научных исследований. Под землей могут находиться останки десятков воинов.

    Раскопки в местах тяжелых боев 1917 года начались в 2023 году, тогда удалось обнаружить останки 17 русских солдат. После эксгумации шестерых из них процесс был приостановлен до получения нового разрешения от Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    В июле дипломатическая миссия получила официальное подтверждение от французской стороны на проведение исследований для идентификации погибшего в 1917 году воина Русского экспедиционного корпуса.

    Тогда Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте

    Сбербанк запустил для россиян оплату по QR-коду в Египте

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы в Египте теперь могут оплачивать покупки по QR-коду от Сбербанка, при этом сумма автоматически конвертируется в рубли.

    Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

    Для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код на кассе. Перед подтверждением операции на экране появится сумма покупки в египетских фунтах и российских рублях.

    Египет стал 14-й страной, где доступна оплата по QR-коду клиентам Сбербанка. Данный сервис также работает в популярных у россиян Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

    В 2025 году Египет посетили свыше 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 года турпоток вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось об увеличении спроса российских путешественников на поездки в африканские страны.

    В марте Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ 1,445 млрд рублей и прекратить использование обозначений SberPay QR и «Плати QR».

    Ранее туристы и предприниматели из России получили возможность оплачивать товары в иранских магазинах картами «Мир».

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России

    Политолог Сетов: 35 стран заинтересовались достижениями социальной архитектуры России

    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский опыт социальной архитектуры может помочь другим странам лучше учитывать потребности людей при принятии решений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, протесты во Франции показали последствия игнорирования общественных запросов. Российский подход, напротив, делает потребности людей основой для принятия важных решений. Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    «Главная ценность социальной архитектуры как для России, так и для всего мира, заключается в ее способности сфокусировать любой общественный проект на конкретных запросах и потребностях человека. Граждан напрямую вовлекают в реализацию инициатив, которые касаются их быта, повседневной жизни и будущего», – сказал Никита Сетов, руководитель департамента социального проектирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    По его словам, «мнение общества должно становиться основой для общественных изменений». Между тем не все государства учитывают мнение граждан при принятии политических решений. Как показывают протесты во Франции, игнорирование общественных запросов может приводить к серьезным потрясениям. «Именно поэтому российские наработки в области социальной архитектуры могут быть полезны для международного сообщества», – добавляет собеседник.

    По его словам, интерес к российскому опыту подтвердила вторая международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». «В ней приняли участие представители 35 стран – это весьма большое число. Диалог специалистов из разных стран уже приносит практические результаты: участники конференции единогласно поддержали создание Международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего», – акцентирует он.

    На базе нового центра, говорит эксперт, ученые из разных стран смогут выработать общее видение будущего и разработать совместные проекты, отвечающие интересам граждан как России, так и других государств.

    «Таким образом, сегодня к социальной архитектуре проявляется большой интерес. Экспертное сообщество убедилось, что это не просто научная концепция, а практический инструмент, который помогает государству решать актуальные общественные задачи», – заключил Сетов.

    Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    К участникам конференции с приветственным словом обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что за последние годы социальная архитектура получила всестороннее развитие: создан профильный институт, в вузах формируются магистерские программы по данному направлению, а в стране активно воплощаются значимые общественные проекты. «Важно, что в эту работу активно включается молодежь. Подчеркну, мы готовы делиться своими идеями и накопленным опытом с зарубежными партнерами и вместе осуществлять перспективные инициативы», – подчеркнул президент.

    В мероприятии приняли участие более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран. Также событие посетили представители более чем 90 городов России из всех федеральных округов страны. Дискуссия собрала порядка 120 ведущих университетов РФ.

    В рамках конференции эксперты обсудили стандарт проектной деятельности и функциональную модель социально-архитектурного подхода. Эти инструменты призваны помочь создавать проекты, которые отвечают на запросы жителей и учитывают особенности конкретных регионов.

    В числе ключевых требований стандарта – опора на общественный запрос, измеримость результатов, соответствие государственным приоритетам, функциональность проектных решений и обязательная обратная связь с гражданами.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    При ДТП с микроавтобусом в Анталье граждане России не пострадали

    Akdeniz Gercek: В Анталье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 альпинистов

    Tекст: Катерина Туманова

    В турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет и перевернулся, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщил портал газеты Akdeniz Gercek.

    Инцидент произошел в районе Кумлуджа. Микроавтобус перевозил группу альпинистов. Водитель потерял управление по неустановленной причине, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось, пишет Akdeniz Gercek.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники жандармерии. Всего пострадали 15 человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницы Кумлуджи и Финике.

    При этом генконсульство России в Анталье заявило, что среди пострадавших в аварии российских граждан нет.

    «По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие – граждане Турции», – передает ТАСС.

    Жандармерия начала расследование обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек. В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян. В сентябре автобус сгорел после ДТП в Стамбуле.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Украину диктатурой

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер партии «Патриоты» и кандидат на пост президента Франции Флориан Филиппо назвал Украину диктатурой после очередного продления в стране военного положения.

    Французский политик раскритиковал решение Верховной рады о продлении военного положения на Украине, предполагающего запрет на проведение выборов, передает ТАСС. «Это стыд. И мы продолжаем поддерживать, вооружать и финансировать эту гнусную диктатуру», – написал Филиппо.

    По мнению лидера партии «Патриоты», Парижу необходимо немедленно прекратить помощь Киеву, не отправляя ему больше ни денег, ни оружия.

    Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не проводятся выборы, а президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней.

    В середине месяца президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении проанализировать требование Киева о выделении дополнительных десятков миллиардов евро помощи.

    В начале месяца в центре Парижа состоялась демонстрация против поддержки Украины и за выход страны из Евросоюза и НАТО.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Актриса Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в квартире во Франции

    Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей гигантской парижской квартире из-за режима экономии.

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на бытовые проблемы и холод в апартаментах во Франции, пишет «СтарХит».

    В ходе встречи с телеведущим Иваном Ургантом в Париже она рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с отсутствием тепла.

    «У меня гигантская квартира, уже очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», – заявила Литвинова.

    По словам артистки, для обогрева жилья она использует маленькие ветряные обогреватели, сжигающие кислород, и расставляет их по всем комнатам. Также в квартире работает газовая плита.

    Литвинова приобрела двухуровневые апартаменты площадью около 100 кв. метров неподалеку от Триумфальной арки в 2015 году, а окончательно переехала во французскую столицу в 2022 году.

    Литвинова, покинувшая Россию, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

    В конце 2025 года Рената Литвинова рассказывала о штрафе в 280 евро за кормление голубя на улице Парижа.


    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Шторм «Остин» повалил 300-летний бук во Франции

    Figaro: Во Франции шторм «Остин» повалил дерево старше 300 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шторм «Остин» во Франции привел к падению дерева, возраст которого превышает 300 лет, пишет газета Figaro.

    Пурпурный бук рос в коммуне Рубе в департаменте Нор на севере Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Дерево имело статус «выдающегося дерева Франции», его возраст мог достигать 350 лет.

    Отмечается, что бук уже несколько лет находился в плохом состоянии из-за грибкового заболевания. В выходные дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник около 90 тыс. домов в Британии остались без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло».

    В воскресенье компания-оператор сетей Enedis сообщила об отключении света в 59 тыс. домохозяйств на северо-западе Франции.

    В октябре прошлого года сильный шторм вызвал перебои в движении поездов на атлантическом побережье Франции.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Сенат Франции начал обсуждать закон о коллективной ответственности на протестах

    Tекст: Вера Басилая

    Сенат Франции приступил к рассмотрению законопроекта о введении коллективной ответственности для участников протестов, в ходе которых был нанесен материальный ущерб.

    Проект закона возлагает вину, в том числе на мирных протестующих, которые не участвовали в погромах, передает РИА «Новости».

    «Правонарушение имеет место, когда человек участвует в группе, созданной с целью совершения насильственных действий. Аналогичным образом, правонарушение имеет место и в том случае, если человек остается в толпе после официального требования разойтись, осознавая и зная, что в ней совершаются акты порчи имущества», – заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

    Сумма компенсации за ущерб может составить до 10 тыс. евро. Для ее возмещения могут использоваться части социальных выплат осужденного. Вице-президент Сената Лоранс Гарнье отметила, что законопроект рассматривается по ускоренной процедуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о намерении выступить защитницей страны на фоне протестов.

    В воскресенье власти Франции попросили временно заблокировать ряд соцсетей из-за беспорядков.

    В субботу правоохранительные органы задержали около тысячи человек в ходе подавления протестов против роста цен.

    Комментарии (2)
    27 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Франция перебросила патрульный самолет в Румынию для разведки над Черным морем

    Минобороны Румынии: Франция перебросила самолет для миссий над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета ATLANTIQUE 2 на авиабазе «Михаил Когэлничану».

    Минобороны Румынии сообщило, что французский патрульный самолет прибыл в Румынию для содействия в выявлении навигационных опасностей и усиления защиты критически важной инфраструктуры. Переброска осуществлена по запросу Бухареста на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно будет выполнять задачи по наблюдению и разведке в западной части бассейна Черного моря до 6 ноября. Полеты планируются и координируются при поддержке командования румынского военно-морского компонента «Вице-адмирал Иоан Георгеску» и во взаимодействии с Центром морской координации. Главной целью миссии названо повышение возможностей по защите исключительной экономической зоны страны.

    В последнее время участились атаки украинских войск на гражданскую инфраструктуру на море и мирные суда. «Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к НАТО за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт заявила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил создать общее военное командование альянса в регионе.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ

    В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению

    Tекст: Мария Иванова

    Иракский уголовный суд назначил шестерым гражданам Франции наказание в виде пожизненного лишения свободы за активное участие в террористической группировке.

    Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.

    В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.

    Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.

    В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.

    В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.

    Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    Франция решила не восполнять стратегические запасы дизельного топлива

    Politico: Франция решила не восполнять стратегические запасы дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции рассматривают возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен на заправках.

    Французское правительство намерено освободить дистрибьюторов от обязанности восстанавливать стратегические запасы дизеля, пишет Politico.

    В начале октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о выделении 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических резервов с 1 ноября. Эта мера должна снизить цены на заправках на 12–18 центов за литр, поскольку топливо было закуплено по средней цене 28 центов за литр.

    Изначально предполагалось, что у компаний будет год на восполнение запасов. Однако, по информации издания, после консультаций с отраслью правительство решило отказаться от этого требования. Причиной стали опасения, что закупка по текущим высоким рыночным ценам приведет к новому скачку стоимости топлива на заправках.

    Кроме того, потребление дизеля во Франции ежегодно снижается из-за перехода автомобилистов на бензиновые и электрические машины. Выделенные 10 млн баррелей составляют пятую часть стратегических запасов дизельного топлива страны, которые должны обеспечивать трехмесячное потребление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива. В начале месяца страны «Большой семерки» приняли решение о высвобождении из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным горючим. В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 05:54 • Новости дня
    Сенат Франции отклонил законопроект об автономии Корсики

    Французские сенаторы проголосовали против предоставления автономии Корсике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский сенат не принял проект конституционного закона, который предполагал предоставление Корсике статуса автономии в составе республики.

    «Сенат не принял проект конституционного закона, одобренный Национальным собранием, для автономии Корсики в составе республики», – говорится в заявлении верхней палаты парламента в социальной сети X, передает РИА «Новости».

    Против принятия документа высказался 181 сенатор, в его поддержку проголосовали 134 человека.

    На этом фоне сенатор от департамента Верхняя Корсика Поль Туссен Париджи объявил о выходе сторонников автономии острова из переговоров с властями Франции о его статусе, сообщает France Presse.

    В сентябре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил закрепить особый статус Корсики в конституции страны. Глава государства выступил за автономию острова, но категорически отверг возможность предоставления ему независимости. Макрон поручил корсиканским политикам и центральному правительству совместно подготовить соответствующее соглашение, которое позже получило одобрение нижней палаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее французская правая партия «Национальное объединение» получила достаточно мест для формирования собственной фракции в сенате.

    Лидер фракции Марин Ле Пен оценила прошедшие выборы как историческую победу. Летом во Франции назвали угрозой сепаратизма принятый закон об автономии Корсики.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Французский полковник в отставке назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Французский полковник в отставке Огар назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление государственности и экономики Франции требует выхода страны из-под влияния ЕС и НАТО, заявил полковник французской армии в отставке Жак Огар.

    «Масштабная реконструкция страны не может быть начата без восстановления полного и всецелого суверенитета Франции перед лицом наднациональных, антидемократических структур, являющихся врагами идентичности европейских наций, таких как ЕС и НАТО», – заявил Огар.

    По его словам, масштабное восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без освобождения от влияния наднациональных структур, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза самостоятельно гарантировать коллективную безопасность.

    Тогда идею создания единой армии ЕС в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной.

    Кроме того, в Европе выразили тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Опрос во Франции показал снижение неприязни к Марин Ле Пен

    Politico: Только 52% французов исключили голосование за Ле Пен

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исследование института Cluster 17 для издания Politico показало, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен стала наименее отвергаемым политиком, тогда как уровень неприятия Жан-Люка Меланшона вырос до 69%.

    Новый выпуск «барометра неприятия» института Cluster 17 показал, что на фоне октябрьских протестов и погромов во Франции символы разрыва с политикой Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, усилили свои позиции: при этом Ле Пен отвергается все меньшим числом избирателей, а Меланшон – все большим, передает Politico.

    Президент института Жан-Ив Дормажен заявил, что исследование фиксирует «момент кампании, скорее благоприятный для правых сил», подчеркнув, что опрос проводился с 19 по 22 октября, сразу после погромов 17 октября. Всего в онлайн-анкетировании участвовали 3 тыс. человек, которым предложили по шкале от нуля до десяти оценить вероятность того, что они когда-нибудь проголосуют за каждого из протестированных возможных кандидатов.

    Согласно опросу, все политики остаются отвергаемыми большинством французов: наиболее неприемлемыми названы экологистка Марин Тонделье и Эрик Земмур, которых категорически исключают 71% опрошенных, за ними следует Меланшон с 69% против 66% месяц назад. Ле Пен, напротив, стала наименее отвергаемым политиком – число респондентов, считающих абсолютно невозможным голосовать за нее, сократилось до 52%, на том же уровне находится социал-демократ Рафаэль Глюксманн, а бывший глава МВД Брюно Ретайо имеет 54% полного неприятия, Эдуар Филипп – 56%, у Габриэля Атталя показатель вырос до 59%, а у бывшего президента Франции Франсуа Олланда он достигает 61%.

    В то же время исследование показывает, что лишь 14% французов считают главным приоритетом не допустить к власти «макронистский» лагерь, тогда как 43% прежде всего стремятся помешать победе блока вокруг движения «Непокоренная Франция», а 30% – победе «Национального объединения» и его союзников, что оставляет для кандидатов центра шанс снова сыграть роль «барьера» для крайних сил при выходе во второй тур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп терял позиции в президентской гонке, уступая лидеру левых Жан-Люку Меланшону. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на митинге в Орлеане пообещала защитить Францию на фоне протестов и экономических проблем. На прошлой неделе издание Politico отмечало, что массовые грабежи и беспорядки изменили расклад в президентской гонке во Франции 2027 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине
    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии
    Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России
    Сапфир дома Романовых решили продать на аукционе в Женеве
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой