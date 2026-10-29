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    29 октября 2026, 14:21 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе снизились почти до 1126 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение почти до 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения почти до 3%, опустившись до 1126 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение почти до 3%, составив 1125,7 доллара за тысячу кубометров по состоянию на 14:00 мск, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF (распределительный центр в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1159,2 доллара.

    В понедельник цены достигли 1100 долларов впервые с 2022 года. По итогам сентября средняя цена выросла на 20%, до 897 долларов. Причиной роста стал конфликт на Ближнем Востоке.

    Эксперты допускают, что зимой цены могут превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ в ЕС по итогам сентября составила 71,5% – это минимум с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) прогнозирует сокращение запасов до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров.

    В понедельник биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    В середине месяца сообщалось, что цены выросли почти в три раза от начала года.

    29 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обратился к руководству британского издания Financial Times с требованием исправить публикацию о недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В опубликованной 27 октября статье утверждалось, что российский лидер якобы посвятил большую часть времени лекциям о средневековой славянской истории вместо обсуждения путей завершения конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

    «Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда», – заявил Стере.

    Политик подчеркнул, что участникам беседы было предоставлено равное количество времени для высказывания своих позиций. Он отметил, что российский лидер детально представил анализ событий с 2014 года по настоящее время.

    При этом британское издание категорически отказалось вносить изменения в материал и устранять допущенную фактическую ошибку, пишет норвежская газета VG.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту беседу очень важной для России.

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    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

    Песков заявил о нежелании Москвы видеть Евросоюз на переговорах по Украине

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    @ IGOR IVANKO/AFP POOL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта не предусматривают участия представителей Евросоюза из-за их провокационной позиции.

    Брюссель придерживается курса на дальнейшее разжигание боевых действий, поэтому ни Москве, ни Вашингтону вряд ли понадобятся такие участники диалога, передают «Вести».

    «Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о готовности Москвы поддержать искренне заинтересованного в мире переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ сообщили о желании Брюсселя подключиться к урегулированию украинского конфликта.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    28 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    @ Klaus Ohlenschlager/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам предстоящего саммита.

    Страны Евросоюза отказались от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения. В новой версии проекта совместного заявления по итогам саммита 29–30 октября эту формулировку заменили обещанием создать «еще более тесное партнерство», передает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

    По словам европейских дипломатов, против изначального плана выступили Германия, Италия, Греция и Франция. Предложение наделить Канаду новым статусом в сентябре выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что стало неожиданностью для ряда государств союза.

    В первоначальном проекте документа предполагалось, что Брюссель и Оттава к 2027 году определят концепцию ассоциированного членства для укрепления экономической безопасности и стратегической автономии. В итоговом тексте этот пункт смягчили: теперь стороны планируют выработать концепцию партнерства, которое «не будет означать полноценного членства в ЕС».

    Издание уточняет, что совместное заявление еще требует окончательного согласования. У европейских стран остается время до вечера среды, чтобы направить свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена объединения.

    В прошлом месяце она сообщила о планах предложить Оттаве стать первым ассоциированным членом.

    Высокопоставленный источник в канадском правительстве опроверг стремление страны к вступлению в Евросоюз.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

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    28 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Кремль не стал рассматривать Стере и Стубба как переговорщиков от Европы

    Ушаков: Речи о роли Стере и Стубба как переговорщиков от Европы пока не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос, может ли Москва рассматривать кандидатуры премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба как переговорщиков от Европы.

    «Пока об этом речь совершенно не идет и никто ничего не рассматривает, поскольку сейчас есть договоренность о возобновлении только трехсторонних консультаций, причем по линии представителей России, Украины и США», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Ушаков сообщил о договоренности сторон провести новые переговоры при необходимости.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

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    28 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков назвал истеричной реакцию Дании и Эстонии на звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран, включая Данию и Эстонию, на телефонный разговор премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом Владимиром Путиным.

    «Сразу очень истеричная реакция последовала из Дании, Эстонии, из других стран», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире Первого канала.

    По его словам, заявления из европейских столиц о необходимости продолжать давление на Россию являются абсолютно деструктивными и ни к чему хорошему не приведут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых запросов от европейских лидеров на телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

    Напомним, переговоры российского лидера с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировали острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Кремль назвал очень важным диалог Владимира Путина с лидерами двух европейских государств.

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    28 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Премьер Испании пообещал установить причины крушения поездов в Толедо

    Санчес пообещал выяснить причины крушения пассажирских поездов в Толедо

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    По его словам, испанское правительство ведет работу по выяснению обстоятельств случившейся трагедии, передает ТАСС. «И мы дойдем до конца. Если была допущена халатность, это будет установлено», – отметил Санчес.

    Премьер-министр добавил, что страна пережила две ужасные трагедии за один год на высокоскоростной железнодорожной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о трехдневном официальном трауре в стране в связи с железнодорожной катастрофой.

    В результате аварии в провинции Толедо погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

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    28 октября 2026, 20:57 • Новости дня
    Москва выразила соболезнования из-за столкновения поездов в Испании

    МИД выразил соболезнования в связи с крушением поездов в провинции Толедо

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования испанскому народу в связи со столкновением скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо.

    В Москве выразили искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв железнодорожной катастрофы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

    Российская сторона передала слова поддержки и утешения семьям погибших, а также направила пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    Премьер-министр объявил о трехдневном официальном трауре в стране.

    В результате катастрофы погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

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    29 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Полянский удивился вере Европы в сказку о победе над Россией

    Постпред при ОБСЕ Полянский удивился вере Европы в сказку о победе над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны продолжают верить в возможность победить Россию, при этом у них нет внятной стратегии в украинском конфликте, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Стратегия России в украинском конфликте «понятна и логична», в то время как стратегия европейских стран остается неясной, передает ТАСС.

    «Позволять [Владимиру] Зеленскому узурпировать власть и дальше, отправляя при этом на убой всех своих граждан и нарушая их элементарные права? Подбросить еще деньжат коррумпированной украинской верхушке, вынув их из карманов собственных граждан, выходящих сегодня на улицы на акции протеста? Напичкать Украину новым оружием, которое расползается по миру и уже начинает стрелять в самих европейцев?» – задался вопросом Полянский.

    По его словам, непонятно, зачем европейцы все это делают. «Чтобы победить Россию? Вы в эту сказку по-прежнему верите?» – обратился он к коллегам по ОБСЕ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном игнорировании европейскими странами бесправия жителей Украины.

    Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе.

    На прошлой неделе Полянский сообщил о приверженности России дипломатии в вопросе урегулирования на Украине.

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    29 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Ушаков назвал неизбежным диалог с «несимпатичными» представителями Евросоюза

    Ушаков: Диалог с несимпатичными собеседниками из ЕС неизбежен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о неизбежности будущих переговоров Москвы с представителями Евросоюза, несмотря на отсутствие симпатии к ним.

    России рано или поздно придется выстраивать общение с европейскими политиками, которые не вызывают у нее расположения, заявил Ушаков в ответ на вопрос «Вестей» о перспективах будущего диалога с Евросоюзом.

    «Ну, рано или поздно придется говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны», – заметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос о рассмотрении Москвой кандидатур премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщиков от Европы.

    На прошлой неделе политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин назвали бесперспективными возможные переговоры с Евросоюзом.

    Замглавы МИД Александр Грушко заявил о невозможности возвращения к нормальным отношениям с Европой.

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    29 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1137 долларов

    Цены на газ в Европе снизились на 2% до 1137 долларов за тыс. кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%, достигнув отметки 1136,6 доллара за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов снизилась до 1139,8 доллара за тысячу кубометров. К 8:50 мск показатель опустился до 1136,6 доллара, потеряв 2% от расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Днем ранее котировки преодолевали отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022 года. Резкое подорожание энергоносителя в Европе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке.

    В результате средние биржевые цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем и превысили 600 долларов. В сентябре они вновь поднимались выше 1000 долларов, а средняя цена по итогам первого осеннего месяца составила 897,1 доллара. Исторический рекорд стоимости газа европейские биржи зафиксировали в начале весны 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    Ранее биржевые цены на газ превысили 1125 долларов. Е

    вропейские страны заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5% к концу октября.

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    29 октября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков сравнил отказ ЕС от российского газа с «рубкой сука»

    Песков счел недальновидным отказ Европы от газа из России

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов, отметив, что в ЕС «рубят сук, на котором сидели».

    Песков заявил, что процветание и конкурентоспособность экономики Европы во многом строились на дешевом трубном газе из России, пишут «Известия».

    «Сейчас они сами рубят этот сук, на котором сидели. Дальновидно ли это – однозначно нет», – заявил Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул неуместность слова «никогда» в межгосударственных отношениях. По его словам, европейские страны поступают недальновидно, зарекаясь на будущее приобретать ресурсы из России.

    Ранее Песков назвал условия для обсуждения поставок газа европейским странам.

    В среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не исключила возобновления поставок российского газа в ЕС после завершения конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от топлива из России.

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