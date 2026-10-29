Путин: Урегулирование в зоне Сахеля важно для всего мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что урегулирование проблем стран зоны Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) чрезвычайно важно не только для Африки, но и для всего мира. Об этом он сказал, комментируя выступление президента переходного периода Мали Ассими Гоиты, передает ТАСС.

«Думаю, все согласны с тем, что вы указали на то, что урегулирование в зоне Сахеля – чрезвычайно важная вещь не только для Африки, а, пожалуй, для всего мира», – заявил Путин.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в регионе Сахеля существуют серьезные угрозы терроризма и экстремизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на саммите президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

В тот же день глава государства заявил о близости или совпадении позиций Москвы и стран Африки по ключевым вопросам мировой политики. А накануне он сообщил о готовности России оказывать содействие странам континента в борьбе с терроризмом.