Лагард подтвердила досрочный уход с поста председателя ЕЦБ

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявила о досрочной отставке

Tекст: Мария Иванова

Кристин Лагард подтвердила планы досрочно оставить должность председателя Европейского центрального банка 7 февраля следующего года, передает ТАСС.

«Я только что проинформировала своих коллег, что 7 февраля 2027 года покину должность председателя ЕЦБ», – написала она в социальной сети.

В опубликованном видео Лагард предстала с пластырями на лице и пояснила, что перенесла небольшую операцию, призвав подписчиков регулярно проверять кожу во избежание домыслов.

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил о получении официального уведомления об отставке. Он поблагодарил Лагард за работу и отметил, что процесс назначения ее преемника начнется незамедлительно для утверждения нового руководителя до 7 февраля.

Ранее газета Financial Times писала, что решение Лагард уйти до окончания срока полномочий в октябре 2027 года может быть связано с президентскими выборами во Франции. По информации издания, европейские чиновники опасаются победы евроскептиков во главе с Марин Ле Пен, что осложнит выбор следующего главы ЕЦБ.

Кроме того, глава Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб сообщал изданию о предложении Лагард занять его место и возглавить форум с начала 2027 года. Сама председатель ЕЦБ публично не подтверждала такие планы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя Европейского центрального банка.

Летом Лагард заявляла об отсутствии намерений уходить в отставку как минимум до конца года.

В феврале средства массовой информации написали о возможном уходе главы регулятора до завершения ее восьмилетнего срока.