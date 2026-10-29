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    29 октября 2026, 14:15 • Новости дня

    Лагард подтвердила досрочный уход с поста председателя ЕЦБ

    Председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявила о досрочной отставке

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард подтвердила, что 7 февраля 2027 года досрочно покинет занимаемую должность.

    Кристин Лагард подтвердила планы досрочно оставить должность председателя Европейского центрального банка 7 февраля следующего года, передает ТАСС.

    «Я только что проинформировала своих коллег, что 7 февраля 2027 года покину должность председателя ЕЦБ», – написала она в социальной сети.

    В опубликованном видео Лагард предстала с пластырями на лице и пояснила, что перенесла небольшую операцию, призвав подписчиков регулярно проверять кожу во избежание домыслов.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил о получении официального уведомления об отставке. Он поблагодарил Лагард за работу и отметил, что процесс назначения ее преемника начнется незамедлительно для утверждения нового руководителя до 7 февраля.

    Ранее газета Financial Times писала, что решение Лагард уйти до окончания срока полномочий в октябре 2027 года может быть связано с президентскими выборами во Франции. По информации издания, европейские чиновники опасаются победы евроскептиков во главе с Марин Ле Пен, что осложнит выбор следующего главы ЕЦБ.

    Кроме того, глава Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб сообщал изданию о предложении Лагард занять его место и возглавить форум с начала 2027 года. Сама председатель ЕЦБ публично не подтверждала такие планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя Европейского центрального банка.

    Летом Лагард заявляла об отсутствии намерений уходить в отставку как минимум до конца года.

    В феврале средства массовой информации написали о возможном уходе главы регулятора до завершения ее восьмилетнего срока.

    29 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

    Песков заявил о нежелании Москвы видеть Евросоюз на переговорах по Украине

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    @ IGOR IVANKO/AFP POOL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта не предусматривают участия представителей Евросоюза из-за их провокационной позиции.

    Брюссель придерживается курса на дальнейшее разжигание боевых действий, поэтому ни Москве, ни Вашингтону вряд ли понадобятся такие участники диалога, передают «Вести».

    «Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о готовности Москвы поддержать искренне заинтересованного в мире переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ сообщили о желании Брюсселя подключиться к урегулированию украинского конфликта.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    @ Klaus Ohlenschlager/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам предстоящего саммита.

    Страны Евросоюза отказались от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения. В новой версии проекта совместного заявления по итогам саммита 29–30 октября эту формулировку заменили обещанием создать «еще более тесное партнерство», передает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

    По словам европейских дипломатов, против изначального плана выступили Германия, Италия, Греция и Франция. Предложение наделить Канаду новым статусом в сентябре выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что стало неожиданностью для ряда государств союза.

    В первоначальном проекте документа предполагалось, что Брюссель и Оттава к 2027 году определят концепцию ассоциированного членства для укрепления экономической безопасности и стратегической автономии. В итоговом тексте этот пункт смягчили: теперь стороны планируют выработать концепцию партнерства, которое «не будет означать полноценного членства в ЕС».

    Издание уточняет, что совместное заявление еще требует окончательного согласования. У европейских стран остается время до вечера среды, чтобы направить свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена объединения.

    В прошлом месяце она сообщила о планах предложить Оттаве стать первым ассоциированным членом.

    Высокопоставленный источник в канадском правительстве опроверг стремление страны к вступлению в Евросоюз.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытке замять дело фон дер Ляйен

    Политик Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытках замять дело фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейская прокуратура намеренно пытается похоронить расследование махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин от коронавируса.

    Французский политик выразил уверенность в том, что прокуратура Евросоюза не заинтересована в реальном расследовании уголовного дела о закупке препаратов, в котором главным фигурантом выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    «Это просто за гранью реальности: Урсула фон дер Ляйен <…> должна быть в самом центре грандиозного скандала PfizerGate – госзакупка опасных и бесполезных «вакцин» на 35 млрд евро! И что же? Ее даже не допросила «Европейская прокуратура», которая якобы должна вести расследование, а на деле лишь пытается его похоронить», – написал Филиппо.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава ЕК до сих пор не явилась для дачи показаний по этому делу. В настоящий момент европейская прокуратура изучает детали ее переговоров с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой о масштабных поставках вакцин.

    Политический скандал PfizerGate разгорелся после того, как Еврокомиссия отказалась предоставить общественности доступ к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19 и незаконно сняла с производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Соглашения на 2,7 млрд евро были заключены в 2020 и 2021 годах под личным контролем фон дер Ляйен. В рамках этих договоров планировалось закупить более 3 млрд доз вакцин еще до завершения их клинических испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генерального прокурора Евросоюза не получил от Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин.

    В августе прошлого года переписка главы Еврокомиссии с руководителем Pfizer была удалена из-за признания неважной для хранения.

    В мае 2025 года суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке препаратов против коронавируса.

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    28 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Словакия подписала соглашение с американской Westinghouse о новом блоке АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подписании соглашения с американской компанией Westinghouse об оказании инженерных услуг для проекта нового энергоблока АЭС.

    Словацкая атомная энергетическая компания Jess и госкомпания по обращению с радиоактивными отходами Javys подписали предварительный договор с американской Westinghouse. Документ касается оказания проектно-инженерных услуг, передает РИА «Новости».

    «Это первый технический документ, который позволит компании Westinghouse точно установить, в каком состоянии площадка, где мы находимся, какие есть разрешения», – сказал Фицо.

    Премьер-министр назвал подписание документа маленьким, но очень важным шагом и добавил, что теперь процесс ничто не остановит.

    В январе Братислава и Вашингтон заключили соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Ожидается, что полноценный контракт с Westinghouse о строительстве нового блока будет подписан в 2027 году. Сейчас в Словакии действуют две атомные станции, созданные при участии советских и российских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    На прошлой неделе Фицо сообщил о достижении страной полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией благодаря атомным станциям.

    Летом Братислава выразила готовность поддержать Будапешт аварийными поставками электричества из-за риска остановки венгерской АЭС.

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    29 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Финляндия попросила ЕС сделать исключение для норковых ферм

    Rapporteur: Финляндия попросила ЕС сделать исключение для норковых ферм

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Финляндии обратились к Еврокомиссии с просьбой освободить страну от новых правил Евросоюза, запрещающих разведение американских норок.

    Запрос был направлен в начале октября и охватывает 134 звероводческие площадки, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    По состоянию на 2022 год меховая отрасль обеспечивала работой 540 человек в стране. При этом меховые аукционы приносят сотни миллионов евро. В частности, финская компания Saga Furs отчиталась о сделках на сумму более 680 млн евро.

    Евросоюз включил американскую норку в список инвазивных чужеродных видов в 2025 году. С 7 августа 2027 года на территории объединения будут ограничены содержание, разведение и продажа этих животных. Дания решила не запрашивать исключение, положив конец отрасли в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз.

    В прошлом месяце группа парламентариев потребовала от Еврокомиссии полностью запретить разведение животных ради меха.

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    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

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    29 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко заявил о вреде визовых санкций против россиян для самого ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России обернется в первую очередь наказанием для самих европейских стран, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко отметил, что европейские политики ранее подчеркивали, будто санкции направлены не на российский народ, а на изменение внешнеполитического курса России.

    «Если они введут санкции, если запретят выдачу виз всем гражданам Российской Федерации – кого они наказывают? Прежде всего они наказывают себя», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну сообщала, что Эстония призвала страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз.

    Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил об отсутствии планов зеркального ответа на ужесточение визового режима Евросоюзом.

    В начале месяца глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество туристических виз для россиян и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

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    29 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза

    Премьер Польши обвинил Качиньского в призывах к выходу страны из Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил лидера крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в призывах начать переговоры об условиях выхода страны из Европейского союза.

    «Ярослав Качиньский только что объявил, что Польша должна начать переговоры об условиях выхода из Европейского союза», – написал глава польского правительства. Об этом передает РИА «Новости».

    По словам Туска, членство в объединении стало причиной острого политического противостояния внутри страны. Он подчеркнул, что не собирается проигрывать эту жесткую борьбу.

    Поводом для реакции послужило выступление Качиньского на экономическом форуме в Крынице. Лидер оппозиции отметил, что Евросоюз требует глубоких реформ, включая ликвидацию Европейской комиссии. По его мнению, если стандартные методы не сработают, странам-реформаторам придется инициировать формальную процедуру выхода из объединения.

    Качиньский назвал такой метод жестким и рискованным, но необходимым в случае отсутствия результатов от других действий. Заявления лидера партии «Право и справедливость» вызвали резкую критику со стороны политиков правящего лагеря, обвинивших его в действиях против государственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на саммите в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом.

    В марте премьер Польши заявил о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза.

    В прошлом году он обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в стремлении к выводу государства из объединения.

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    29 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Премьер Квебека объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС

    Politico: Премьер Квебека бойкотировал саммит Канады и ЕС в Монреале

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр канадской провинции Квебек Поль Сен-Пьер Пламондон отказался от участия в открывающемся в Монреале саммите Канада – ЕС из-за нежелания Оттавы допустить его к переговорам.

    В открытом письме к европейской делегации политик заявил, что федеральное правительство решило отодвинуть провинцию на второй план. Он предупредил, что соглашения, затрагивающие интересы региона, не будут реализованы без согласия местных властей, пишет Politico.

    «Эта динамика создает неопределенность в отношении применения соглашений, которые вы могли бы заключить в ходе саммита», – отметил Сен-Пьер Пламондон.

    Вместо премьера на мероприятие отправится главный дипломат Квебека Паскаль Паради. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее предложил Сен-Пьеру Пламондону почетное место за главным столом для встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выразив надежду, что тот передумает.

    Отмечается, что конфликт омрачил позитивный настрой вокруг саммита, на котором лидеры планируют запустить концепцию совместного процветания и экономической безопасности. При этом Сен-Пьер Пламондон продолжает собственные контакты с европейскими лидерами и уже договорился о возможной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Квебека пообещали оставить за собой последнее слово по любым соглашениям с ЕС в рамках полномочий провинции.

    Ряд государств Евросоюза выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам саммита.

    Во вторник сепаратистское правительство Квебека потребовало большего участия в соглашениях между Оттавой и Брюсселем.

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    29 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Вице-премьер Бельгии предложил применить торговую «базуку» против США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-премьер и министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук предложил Евросоюзу начать процедуру применения антишантажного инструмента ACI против США в ответ на давление Вашингтона по повышению европейских цен на лекарства.

    Франк Ванденбрук в аналитическом документе, подготовленном вместе с заместителем руководителя его кабинета Глорией Гекьер для исследовательского центра Egmont Institute, заявил, что Евросоюз должен подготовить к применению антишантажный инструмент ACI, или «торговую базуку», из-за попыток США добиться роста цен на лекарства в Европе, передает Politico.

    Авторы документа предлагают Брюсселю открыть расследование по линии ACI в ответ на американскую политику установления цен на медикаменты и предупредить Вашингтон о готовности с августа 2025 года приостановить тарифные льготы по торговому соглашению «Тернберри», если США введут дополнительные пошлины на европейские товары сверх потолка в 15%. Они отмечают, что процедура ACI сложна, но уже сам факт начала расследования произведет сдерживающий эффект: «Процедура довольно тяжела, но уже открытие рассмотрения будет иметь собственный эффект», – говорится в документе.

    По данным издания, администрация Дональда Трампа продвигает политику «наибольшего благоприятствования» в сфере цен на лекарства, требуя, чтобы стоимость препаратов в США была привязана к самым низким ценам в группе богатых стран, включая Францию, Германию и Италию. Уже заключены соглашения с 26 фармкомпаниями, согласившимися ориентировать цены поставок для программы Medicaid на зарубежные уровни. Ванденбрук предупреждает, что в результате производители будут либо повышать цены в третьих странах, либо сокращать поставки, чтобы сохранить высокие американские расценки, что грозит резким ростом европейских цен или уходом препаратов с рынка.

    В документе приводится прогноз, согласно которому цены могут утроиться в странах, используемых в качестве ценового ориентира, тогда как в США снижение составит лишь от 7,5% до 15%. Авторы обращают внимание и на пункт соглашения США с Pfizer, который обязывает компанию делиться частью дополнительной выручки от более высоких зарубежных цен с американским правительством, что делает повышение иностранных платежей источником дохода для бюджета США. Одновременно Вашингтон усиливает давление на отдельные государства ЕС: в июне США начали расследование по статье 301 против Германии из-за предполагаемой «устойчивой недоплаты» за инновационные лекарства, что может обернуться пошлинами выше лимита по «Тернберри».

    На неформальной встрече в Дублине министры из Ирландии, Франции, Германии, Италии, Дании, Швеции, Нидерландов и Бельгии обсудили создание общеевропейской фармацевтической рабочей группы для координации ответа Вашингтону. «Если мы не будем работать вместе и действовать как команда, страны неизбежно будут соблазняться действовать в одиночку», – заявил французский министр торговли Николя Форисье. Ванденбрук и его соавтор предупреждают, что последствия нынешней политики США выйдут за рамки бюджетов на медикаменты и ударят по солидарной системе всеобщего медицинского страхования в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Германия на экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить против США «торговую базуку» из-за ситуации вокруг Гренландии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых американских тарифов на европейские товары. Евросоюз в начале года также обсуждал применение нового торгового инструмента для ограничения доступа американских компаний к единому рынку ЕС в ответ на пошлины США.

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    29 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    ЕК отказалась выделить странам Прибалтики 500 млн евро на защиту от дронов

    ЕК не выделила Прибалтике 500 млн евро на борьбу с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) отклонила просьбу стран Прибалтики о выделении 500 млн евро на усиление системы борьбы с беспилотниками, посоветовав им воспользоваться кредитами в рамках программы SAFE, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

    «Еврокомиссия дала ответ [на просьбу о 500 млн евро на борьбу с БПЛА]. Можно воспользоваться дополнительными средствами SAFE, о которых мы готовимся сообщить», – заявил Кубилюс в эфире литовского национального радио LRT, передает ТАСС.

    В ближайшее время Еврокомиссия объявит о новом приеме заявок на финансирование через SAFE. Еврокомиссар подчеркнул, что других значительных средств в бюджете ЕС нет, так как «бюджетный период подходит к завершению». Он добавил, что «после первого этапа неиспользованным остался 21 млрд евро».

    Страны Прибалтики в сентябре запросили у ЕК 500 млн евро, утверждая, что Европа должна взять на себя дополнительные инвестиции для обеспечения всеобщей безопасности, поскольку их границы являются внешними рубежами ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой выделить 500 млн евро на развитие систем противодействия беспилотникам.

    В мае глава Еврокомиссии предупредила европейские государства о риске массовых нарушений воздушного пространства дронами.

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    29 октября 2026, 13:28 • Новости дня
    ЕС начал поиск нового главы ЕЦБ после решения Лагард о досрочном уходе

    Глава Европейского центробанка Лагард решила досрочно покинуть должность

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя Европейского центрального банка в связи с решением Кристин Лагард досрочно покинуть свой пост 7 февраля 2027 года.

    «Чтобы обеспечить плавный переход к новому руководству ЕЦБ, процедура назначения ее преемника начинается сегодня и будет проведена без промедления с целью своевременного принятия решения Европейским советом в составе стран еврозоны», – написал Кошта.

    Кристин Лагард занимает пост руководителя европейского регулятора с ноября 2019 года. Ее восьмилетний мандат истекал 31 октября 2027 года, таким образом, она сложит полномочия почти на девять месяцев раньше установленного срока, передает РИА «Новости».

    Кандидатуру преемника предстоит обсудить государствам еврозоны, после чего Европейский совет примет окончательное решение квалифицированным большинством голосов. Как сообщает Reuters, Лагард может перейти на работу во Всемирный экономический форум. На освобождающуюся должность претендуют бывший руководитель Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Лагард отвергала слухи о намерении уйти в отставку.

    В марте председатель ЕЦБ заявила о рекордном падении потребительского доверия в Европе.

    В феврале средства массовой информации сообщили о возможном уходе главы регулятора до истечения восьмилетнего срока.

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    29 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Премьер Канады Карни разочаровал Европу климатической политикой

    Politico: Климатический курс Карни разошелся с ожиданиями Евросоюза

    Премьер Канады Карни разочаровал Европу климатической политикой
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Канады Марк Карни, которого в Брюсселе считали союзником в борьбе с изменением климата, на деле ослабил экологическую политику и делает ставку на рост добычи нефти и газа.

    Европейские лидеры продолжают высоко оценивать «зеленый» имидж Марка Карни: «Мы видим мир одинаково – от искусственного интеллекта до изменения климата», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а еврокомиссар по климату Вопке Хукстра назвал Канаду единомышленником ЕС. При этом журнал указывает, что Оттава остается крупным производителем ископаемого топлива, а при Карни Канада отказалась от общенационального углеродного налога, мандата на электромобили и ограничений выбросов для нефтегазовых компаний, продвигая новый нефтепровод и проекты по экспорту сжиженного газа, пишет Politico.

    По данным издания, правительство Карни ослабило ряд экологических норм и продвигает превращение страны в «энергетическую сверхдержаву», о чем свидетельствуют меморандум с провинцией Альберта и план облегчить разрешительные процедуры для инфраструктуры. Глава экологической организации Environment Defence Тим Грей считает, что такой курс приближает Канаду к линии администрации Дональда Трампа и фактически делает ставку на ископаемое топливо, тогда как канадские власти настаивают на приверженности цели нулевых выбросов к 2050 году и подчеркивают инвестиции в низкоуглеродную экономику.

    Материал отмечает, что Карни сочетает поддержку нефтегазовой отрасли с инициативами в сфере чистой энергетики: премьер продвигает стратегию массовой электрификации, расширение гидроэнергетики и добычи критически важных минералов, необходимых для перехода к «зеленой» экономике. Еврокомиссар Хукстра, планирующий углубление сотрудничества с Канадой, рассчитывает на совместные проекты в области электрификации, возобновляемых источников, атомной энергетики и сырьевой базы, однако обеспокоенные экологи предупреждают, что сближение с энергетической «сверхдержавой» может усилить влияние канадского нефтегазового лобби на климатическую политику Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания ассоциированного членства Канады в совместном заявлении по итогам саммита. В понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале собирались обсудить идею ассоциированного членства Оттавы в Евросоюзе и придать новый импульс партнерству. В сентябре на фоне краха торговых переговоров с США канадский премьер Марк Карни сделал ставку на рискованный разворот в сторону Европы и план ассоциированного членства Канады в ЕС.

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