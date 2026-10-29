Путин: Союзничество России и стран Африки не подвергается сомнению

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе выступления после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасого глава российского государства отметил дружественный характер связей с континентом. «Оно [союзничество] вообще не подвергается сомнению. Мы рассматриваем африканские страны как дружественные нам государства и народы Африки как дружественные народам Российской Федерации», – заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что роль и значение Африки на международной арене стремительно растут. В связи с этим он назвал несправедливым отсутствие африканских государств в числе постоянных членов Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, мир постоянно меняется, и вместе с ним меняется Африка. Он выразил уверенность, что справедливое представительство континента в международных универсальных организациях должно быть обязательно обеспечено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о хорошей динамике торговли со странами Африки.

В среду российский лидер открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

Глава государства провел в Кремле торжественный прием для участников форума.