Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос

Tекст: Игорь Иножарский

Согласно новому отчету DIA, американские противники готовятся блокировать связь, выводить из строя GPS, применять лазеры против спутников и полностью их уничтожать в будущих конфликтах. Пекин рассматривает разведывательные, навигационные и коммуникационные спутники как цели для ударов, способных «ослепить и оглушить противника», а Москва считает зависимость США от орбитальной группировки «критической уязвимостью», сообщает Fox News.

«Мы не можем вести военные операции так, как делаем это сегодня, без спутников, без систем в космосе», – заявил заместитель директора проекта по космической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

В докладе отмечается, что Китай уже отрабатывает подавление спутниковой связи и GPS на учениях, располагает наземными лазерами и может к концу десятилетия развернуть орбитальные системы направленной энергии. Россия, по данным DIA, неоднократно приближала свои аппараты к американским спутникам и испытывала противоспутниковое оружие, а также разрабатывает авиационно-космическую систему «Буревестник» и спутник с ядерным зарядом, якобы способный вывести из строя тысячи аппаратов по всему миру.

В четверг разведывательное управление Пентагона предупредило об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая. Глава космодрома на мысе Канаверал Брайан Чатман заявил о планах увеличить число ракетных запусков из-за космической гонки с Пекином. На прошлой неделе Китай призвал мировое сообщество предотвратить гонку вооружений в космосе.