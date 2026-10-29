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    29 октября 2026, 13:35 • Новости дня

    Южная Корея и Германия договорились укрепить военное сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до усиленного стратегического партнерства, углубив сотрудничество в сферах безопасности и оборонной промышленности.

    Об этом стало известно по итогам встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле, передает Yonhap.

    Стороны выразили готовность углублять военные связи за счет регулярного обмена информацией и совместных учений. Они также продолжат проведение двусторонних штабных переговоров по вопросам политики безопасности.

    Кроме того, Сеул и Берлин намерены заключить соглашение о защите секретной военной информации и развивать взаимодействие в оборонной промышленности, кибербезопасности и технологической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров.

    Ранее Южная Корея и Германия решили претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

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    29 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья

    Посол Озеров: Вывод войск из Приднестровья возможен после урегулирования

    Tекст: Ольга Иванова

    Вывод российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики возможен только после окончательного урегулирования конфликта в регионе, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Москва увязывает завершение своего военного присутствия с итогами переговоров и нахождением формулы особого статуса для Приднестровья, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация всегда говорила, что вывод наших войск увязан с итогами, с самим процессом урегулирования. Вот будет урегулирован приднестровский конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», – сказал Озеров.

    Дипломат отметил эффективность действующей миротворческой операции с участием российского, молдавского и приднестровского контингентов. По его словам, сохранение отдельных элементов контроля дает шанс на возобновление полноценной работы переговорного формата «5+2», заблокированного с 2019 года.

    В настоящее время в регионе находится Оперативная группа российских войск, обеспечивающая охрану складов с боеприпасами в селе Колбасна. Кроме того, российские миротворцы следят за безопасностью в зоне конфликта в соответствии с соглашением 1992 года, однако официальный Кишинев регулярно требует их вывода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Молдавии Олег Озеров призвал Кишинев возобновить переговорный процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации и закупки вооружений Кишиневом.

    Весной директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал существенные подвижки в приднестровском урегулировании необходимым условием для постановки вопроса о выводе войск.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Посольство в Берлине оценило подготовку спецназа ФРГ к войне с Россией

    Посольство России назвало истерией подготовку спецназа Германии к войне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское посольство в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа Андреаса Кюне о подготовке к конфликту с Москвой.

    «Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    В российской дипмиссии добавили, что подобные высказывания вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между странами, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками.

    В понедельник Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    На прошлой неделе вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск.

    В прошлом месяце руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указала на подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    28 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро

    Bild: Госдолг Германии превысил 2,8 трлн евро из-за оборонных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 трлн евро, при этом задолженность увеличивается на 6326 евро в секунду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на интерактивный счетчик немецкой газеты Bild.

    Ситуация в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда также ухудшается. С начала года число обанкротившихся компаний достигло 21 296, в среднем одна фирма закрывается каждые 20 минут. Среди них оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen и крупный поставщик компонентов для автоконцерна Mercedes-Benz завод Aios.

    Количество обращений по потере работы превысило показатель в 5,9 млн человек. Очередной безработный регистрируется в ФРГ каждые четыре секунды.

    Проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 109,7 млрд евро. Ожидается, что военные траты будут профинансированы за счет рекордных новых заимствований на сумму 118,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося госдолга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных экономических реформ. В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в стране из-за энергетического кризиса.

    Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

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    28 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия и Сомали обсудили военное сотрудничество

    Осьмаков обсудил с министром обороны Сомали Фики военное сотрудничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков в ходе третьего саммита Россия – Африка обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о подходах к реализации совместных инициатив в области региональной и глобальной безопасности, сообщает Минобороны в Max.

    В качестве первоочередных направлений межведомственного взаимодействия Москва и Могадишо определили совершенствование нормативно-правовой базы, подготовку национальных военнослужащих и обмен опытом в сферах, представляющих наибольший интерес. В первую очередь речь идет о совместной борьбе с терроризмом и морским пиратством.

    Отмечается, что переговоры прошли в дружественном ключе и подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении российско-сомалийских военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Джибути и Сомали Василий Ливичук заявил о намерении сомалийской стороны развивать военное взаимодействие с Москвой.

    Накануне гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества со странами континента.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко сообщил о помощи африканским странам в освоении военной техники.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    29 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Полиция Германии задержала подозреваемого в умышленном наезде на толпу

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Ганновера задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в целенаправленном наезде на группу людей в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге в Нижней Саксонии, в результате которого пострадали пять человек.

    Инцидент произошел в ночь на вторник: легковой автомобиль на высокой скорости въехал в пешеходов, после чего водитель скрылся с места происшествия, бросив поврежденную машину. В результате наезда пострадали пять человек, передает РИА «Новости».

    «Задержанный находится под серьезным подозрением в том, что именно он управлял автомобилем, целенаправленно совершив наезд на нескольких человек», – говорится в совместном заявлении полиции Ганновера и прокуратуры.

    Подозреваемого задержали в день совершения преступления, сопротивления полиции он не оказал. Прокуратура инкриминирует мужчине покушение на убийство пяти человек, при этом версию теракта правоохранители исключают: по их данным, инцидент связан с конфликтом внутри местных враждующих кланов.

    В заявлении также уточняется, что ранее распространенная информация о задержании после наезда трех человек оказалась ошибочной и была вызвана внутренним сбоем при передаче данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что полиция Ганновера задержала трех человек, предположительно связанных с наездом на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге на севере Германии.

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    28 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    США запустили проверку боеготовности ядерных сил

    Daily Mail: США проводят ядерные учения Global Thunder 27

    Tекст: Ольга Иванова

    Стратегическое командование США начало проведение ежегодных учений Global Thunder 27, предусматривающих полеты бомбардировщиков и воздушных командных пунктов.

    США в рамках ежегодных учений Global Thunder 27 отрабатывают сложные сценарии для проверки процесса принятия военных решений и систем связи. Проверка направлена на поддержание боеготовности ядерных сил и отработку возможностей нанесения ответного удара, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Mail.

    Во время проведения маневров американцы смогут чаще наблюдать в небе полеты бомбардировщиков и самолетов обеспечения. В тренировках задействованы воздушные командные пункты E-6B, известные как «самолеты Судного дня», которые отвечают за взаимодействие руководства страны с ядерными силами.

    В связи с учениями были выпущены уведомления о временном ограничении полетов над штатом Флорида, а также над отдельными районами Тихого и Атлантического океанов. Подчеркивается, что маневры носят плановый характер, не направлены против других государств и не связаны с текущей обстановкой в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте ежегодных учений стратегических ядерных сил Global Thunder 27.

    В тот же день командование ВВС США допустило оснащение бомбардировщиков средствами воздушного боя.

    В июне американские военно-воздушные силы запросили 2,2 млрд долларов на создание нового воздушного командного пункта.

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    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

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    29 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинская армия получила из Европы неразрывающиеся просроченные снаряды

    Боец СВО Холмик сообщил о поставках украинской армии просроченных снарядов из ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран специальной военной операции с позывным Холмик рассказал, что европейские страны поставляли Вооруженным силам Украины просроченные боеприпасы, которые не взрывались при падении.

    Ветеран спецоперации и бывший военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона с позывным Холмик сообщил об использовании украинскими войсками бракованных снарядов, передает РИА «Новости».

    «У ВСУ были просроченные боеприпасы, которые Украине поставляли европейские страны, а они не взрывались, даже когда их прилетало огромное количество на позиции. Бывало, что снаряд взрывался в воздухе, не долетая до нас, и это было в Андреевке и в Клещеевке», – рассказал Холмик.

    По словам военнослужащего, подобные снаряды падали в нескольких метрах от российских позиций. Боец добавил, что зачастую боеприпас уходил глубоко в землю без разрыва, несмотря на ожидание взрыва фугаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пентагон заявил о неизменности политики Соединенных Штатов в отношении передачи европейского оружия Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об угрозе для производящих оружие для Вооруженных сил Украины европейских оборонных заводов.

    Депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии.

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    29 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    В Германии задержали пытавшихся поджечь оборудование Starlink в Литве

    В Германии задержали подозреваемых в попытке поджога станций Starlink

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек, пытавшихся поджечь оборудование системы спутниковой связи Starlink на литовской территории.

    Неизвестные 18 октября попытались поджечь помещения литовской фирмы Delska, где находится базовая станция спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

    «В Германии, где они постоянно проживают, задержаны подозреваемые в поджоге лица. У одного из них гражданства Германии и Турции, у другого – Германии и Сербии», – заявил Бригинас.

    Он отметил, что злоумышленников задержали по выданному Болгарией международному ордеру за аналогичное преступление. Литва также объявила подозреваемых в розыск. В настоящее время правоохранительные органы поддерживают связь с коллегами из Германии и Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил об усилении охраны объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия с оборудованием Starlink.

    Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрениях в отношении двух молодых людей из Германии в поджоге антенн спутниковой связи в районе Софии.

    В середине месяца депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев рассказал о поджоге 11 антенн Starlink двумя неизвестными.

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    29 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Умерла звезда голливудского кино 1960-х годов Эльке Зоммер

    Bild: Немецкая актриса Эльке Зоммер скончалась на 86-м году жизни

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая актриса Эльке Зоммер, получившая широкую известность благодаря ролям в голливудских фильмах 1960-х годов, ушла из жизни в возрасте 85 лет.

    Артистка скончалась в среду вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе из-за сердечной недостаточности после продолжительной болезни, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Эльке Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. Ее кинокарьера началась в конце 1950-х годов после победы на конкурсе красоты в Италии. Позднее она переехала в США. В 1964 году Зоммер стала лауреатом премии «Золотой глобус» за роль в картине «Премия», в которой она сыграла вместе с Полом Ньюманом.

    Среди других наиболее известных работ актрисы – детективная комедия «Выстрел в темноте». Всего за свою карьеру Зоммер снялась примерно в ста фильмах и телевизионных проектах, а также получила признание как художница.

    В июле после продолжительной болезни ушел из жизни супруг актрисы Вольф Вальтер, с которым они состояли в браке более 30 лет. После смерти мужа состояние здоровья Зоммер начало ухудшаться. Похороны артистки пройдут в семейной могиле в баварской коммуне Марлофштайн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле звезда фильмов цикла «Парк юрского периода» Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет.

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