ЕС начал поиск нового главы ЕЦБ после решения Лагард о досрочном уходе

Глава Европейского центробанка Лагард решила досрочно покинуть должность

Tекст: Мария Иванова

«Чтобы обеспечить плавный переход к новому руководству ЕЦБ, процедура назначения ее преемника начинается сегодня и будет проведена без промедления с целью своевременного принятия решения Европейским советом в составе стран еврозоны», – написал Кошта.

Кристин Лагард занимает пост руководителя европейского регулятора с ноября 2019 года. Ее восьмилетний мандат истекал 31 октября 2027 года, таким образом, она сложит полномочия почти на девять месяцев раньше установленного срока, передает РИА «Новости».

Кандидатуру преемника предстоит обсудить государствам еврозоны, после чего Европейский совет примет окончательное решение квалифицированным большинством голосов. Как сообщает Reuters, Лагард может перейти на работу во Всемирный экономический форум. На освобождающуюся должность претендуют бывший руководитель Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Лагард отвергала слухи о намерении уйти в отставку.

В марте председатель ЕЦБ заявила о рекордном падении потребительского доверия в Европе.

В феврале средства массовой информации сообщили о возможном уходе главы регулятора до истечения восьмилетнего срока.