США решили увеличить число запусков с мыса Канаверал из-за Китая

Axios: США увеличили число запусков с Канаверала из-за космической гонки с КНР

Tекст: Мария Иванова

США стремятся увеличить число поставщиков ракет на фоне космической гонки с КНР. Китай планирует отправить экипаж на Луну к 2030 году и наращивает парк спутников и ракет, пишет Axios.

«В моем послужном списке нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что мы переживаем сегодня», – заявил командир базы на мысе Канаверал полковник Брайан Чатман. База расширяется, чтобы выполнить поручение президента Дональда Трампа по поддержке 1 тыс. запусков в год к 2030 году.

Космические силы ожидают, что число запусков с мыса Канаверал может возрасти со 109 в 2025 году до 1,2 тыс. в 2036 году.

Глава Командования космических систем генерал-лейтенант Филип Гаррант ранее сообщил, что к 2030 году США может понадобиться еще один космодром. Сейчас в стране действуют две военные космические базы: мыс Канаверал и база Ванденберг в Калифорнии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава НАСА Джаред Айзекман заявил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

В прошлом году Китай потребовал от США прекратить обвинения России и КНР в создании угрозы в космосе.

В январе прошлого года американские СМИ сообщили о возможности предложения России возобновления космического сотрудничества в обмен на урегулирование конфликта на Украине.