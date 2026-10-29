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    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    29 октября 2026, 13:09 • Новости дня

    США решили увеличить число запусков с мыса Канаверал из-за Китая

    Axios: США увеличили число запусков с Канаверала из-за космической гонки с КНР

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США планируют увеличить число запусков ракет с космодрома на мысе Канаверал из-за космической гонки с Китаем, заявил глава космодрома Брайан Чатман.

    США стремятся увеличить число поставщиков ракет на фоне космической гонки с КНР. Китай планирует отправить экипаж на Луну к 2030 году и наращивает парк спутников и ракет, пишет Axios.

    «В моем послужном списке нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что мы переживаем сегодня», – заявил командир базы на мысе Канаверал полковник Брайан Чатман. База расширяется, чтобы выполнить поручение президента Дональда Трампа по поддержке 1 тыс. запусков в год к 2030 году.

    Космические силы ожидают, что число запусков с мыса Канаверал может возрасти со 109 в 2025 году до 1,2 тыс. в 2036 году.

    Глава Командования космических систем генерал-лейтенант Филип Гаррант ранее сообщил, что к 2030 году США может понадобиться еще один космодром. Сейчас в стране действуют две военные космические базы: мыс Канаверал и база Ванденберг в Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава НАСА Джаред Айзекман заявил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

    В прошлом году Китай потребовал от США прекратить обвинения России и КНР в создании угрозы в космосе.

    В январе прошлого года американские СМИ сообщили о возможности предложения России возобновления космического сотрудничества в обмен на урегулирование конфликта на Украине.

    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    29 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    @ John Pulsipher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Разведывательное управление Минобороны США (DIA) заявило, что Китай и Россия разрабатывают способы ослепления и уничтожения американских спутников, включая российский аппарат, якобы способный нести ядерное оружие на орбиту.

    Согласно новому отчету DIA, американские противники готовятся блокировать связь, выводить из строя GPS, применять лазеры против спутников и полностью их уничтожать в будущих конфликтах. Пекин рассматривает разведывательные, навигационные и коммуникационные спутники как цели для ударов, способных «ослепить и оглушить противника», а Москва считает зависимость США от орбитальной группировки «критической уязвимостью», сообщает Fox News.

    «Мы не можем вести военные операции так, как делаем это сегодня, без спутников, без систем в космосе», – заявил заместитель директора проекта по космической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

    В докладе отмечается, что Китай уже отрабатывает подавление спутниковой связи и GPS на учениях, располагает наземными лазерами и может к концу десятилетия развернуть орбитальные системы направленной энергии. Россия, по данным DIA, неоднократно приближала свои аппараты к американским спутникам и испытывала противоспутниковое оружие, а также разрабатывает авиационно-космическую систему «Буревестник» и спутник с ядерным зарядом, якобы способный вывести из строя тысячи аппаратов по всему миру.

    В четверг разведывательное управление Пентагона предупредило об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая. Глава космодрома на мысе Канаверал Брайан Чатман заявил о планах увеличить число ракетных запусков из-за космической гонки с Пекином. На прошлой неделе Китай призвал мировое сообщество предотвратить гонку вооружений в космосе.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Природные пожары в Китае стали причиной задымления в Благовещенске

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной задымления в Благовещенске и приграничных районах Амурской области стали масштабные природные пожары на территории Китая, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

    Специалисты зафиксировали более 30 термических точек вблизи российской границы на китайской территории, при этом в самой Амурской области природных возгораний не выявлено, передает РИА «Новости».

    Спасательные службы взяли обстановку под контроль. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах и ограничить пребывание на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров на северо-востоке Китая.

    В субботу жители южных районов Хабаровского края также столкнулись с сильным задымлением.

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    29 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Суд в Китае приговорил экс-главу компании-партнера iCloud к 11 годам колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

    Бывший секретарь партийной организации и руководитель госпредприятия признан виновным во взяточничестве, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Компания Guizhou-Cloud Big Data Group базируется в юго-западной провинции Гуйчжоу и занимается поддержкой стратегических инициатив региона в области больших данных. Это государственное предприятие является партнером сервиса iCloud в материковом Китае.

    С 2009 по 2025 год Сюй Хао занимал должности председателя совета директоров компании Guiyang Industrial Investment и вице-мэра города Гуйян. За это время он получил взятки при решении различных вопросов на сумму более 29 млн юаней (4,4 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинций или министерств. Летом Центральное телевидение Китая передало информацию об исключении бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня из рядов Коммунистической партии за коррупцию.

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    28 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    «Царское Село» и Китайская цифровая библиотека договорились о сотрудничестве

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственный музей-заповедник «Царское Село» и Китайская цифровая библиотека подписали договор о стратегическом сотрудничестве.

    Договор подписали директор «Царского Села» Ольга Таратынова и председатель правления Китайской цифровой библиотеки Яо Тин. Документ предусматривает углубленное сотрудничество, в том числе организацию выставочных проектов в обеих странах в 2027–2032 годах, передает РИА «Новости».

    Первый проект, как ожидается, будет посвящен Екатерине II. Он пройдет в большом выставочном зале Музея провинции Хунань, одного из крупнейших исторических музеев Китая.

    «В царскосельской императорской резиденции очень многое связано с Китаем, в том числе великолепные парковые павильоны в стиле шинуазри, отделка интерьеров, шедевры декоративно-прикладного искусства», – отметила Таратынова.

    Китайская цифровая библиотека является крупнейшим книгохранилищем Китая и одним из мировых лидеров по оцифровке фондов. Библиотека практикует обмен опытом по оцифровке редких книг, а также совместные исследовательские и выставочные проекты с мультимедийным контентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гастрофестиваль, парусная регата «Фуюань – Хабаровск» и марафон «Поколение победителей» вошли в программу II Российско-Китайского форума в Хабаровске.

    В июле спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о планах открыть русский культурно-деловой центр в столице китайской провинции Шэньси.

    В мае министр культуры Ольга Любимова рассказала об укреплении взаимодействия России и Китая в области культуры.

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    29 октября 2026, 05:41 • Новости дня
    Космонавт Лазуткин: Человечество сможет освоить космос лишь сообща

    Космонавт Лазуткин: Освоение космоса не под силу отдельно взятой стране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задачи освоения космоса не под силу отдельно взятой стране из-за ограниченности ресурсов, человечество может сделать это только сообща, заявил Герой России и летчик-космонавт Александр Лазуткин.

    «Международное сотрудничество важно именно тем, что (космические – прим. ВЗГЛЯД) задачи, которые валятся на голову человеку, решить может только человечество, а не какая-то отдельная страна. Отдельная страна, она в принципе ограничена в ресурсах, в том числе умственных», – рассказал Лазуткин РИА «Новости».

    По мнению космонавта, для эффективного изучения космического пространства и его покорения важно задействовать как можно больше населения Земли.

    Лазуткин – российский космонавт и Герой Российской Федерации. В 1997 году он совершил полет длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции «Мир».

    В субботу глава НАСА Джаред Айзекман сообщил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну.

    В пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    29 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Отставной контр-адмирал обвинил США в сокрытии информации об НЛО

    International Business Times: Экс-адмирал ВМС обвинил США в сокрытии видео НЛО

    Tекст: Мария Иванова

    Контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил, что американское правительство более 80 лет утаивает данные о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане.

    Галлодет рассказал о двух видеозаписях, хранящихся в архивах Пентагона. На одной из них запечатлено погружение неопознанного летающего объекта в океан без брызг. На другой этот же объект движется с аномальной скоростью под водой, после чего выплывает и улетает, пишет International Business Times.

    «Мне известно о другом видео, на котором показано нечто подобное, но оно снято сверху <…> Так что да, [неопознанным силам] удалось создать нечто такое, что мы понятия не имеем, как воспроизвести», – отметил бывший военный.

    По его словам, американские военные изучили лишь около 10% объема воды на Земле, что позволяет «внеземным силам» скрываться от человечества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный треугольный объект со скоростью военного истребителя.

    В прошлом месяце Пентагон рассекретил пятиминутный ролик с разгоняющимся до 805 км в час неопознанным объектом в виде белой сферы.

    Пентагон разрешил военнослужащим и сотрудникам передавать чиновникам секретную информацию об НЛО.

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    29 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Ученый спрогнозировал выращивание полупроводников на Луне

    Академик Латышев: Выращивать полупроводники в перспективе можно будет на Луне

    Tекст: Мария Иванова

    Разрабатываемая на МКС технология выращивания полупроводников может быть в перспективе перенесена на Луну, заявил директор Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН академик Александр Латышев.

    Технологии синтеза полупроводниковых материалов, проходящие испытания на Международной космической станции, могут применяться при освоении спутника Земли. «Эти технологии могут потом встать на Луне. Ведь у вас это будет, вы там на Луне, на Луне есть материал, который содержит кремний, то есть из которого можно это делать», – передает РИА «Новости» слова академика.

    По его словам, для реализации идеи потребуются специальные технологии. Латышев выразил уверенность, что рано или поздно человек начнет осваивать лунные ресурсы.

    Сейчас проект по выращиванию полупроводников на МКС продолжается, технология калибруется. Ученые успешно провели коррекцию после первого эксперимента и теперь выращивают однослойные структуры с планами перехода к многослойным. Как поясняли ранее в РКК «Энергия», космический вакуум позволяет создавать чистые полупроводниковые пленки, что является коммерчески перспективным направлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия заявила о намерении развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов.

    В прошлом месяце научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый рассказал о зависимости промышленного освоения спутника от развития робототехники.

    В августе глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил уверенность в неизбежном освоении Марса, назвав первым этапом на этом пути освоение Луны.

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    29 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Создатель Hello Kitty разорвал связи с сериалом после критики в Китае

    Создатель Hello Kitty извинился за японский сериал перед Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японская компания Sanrio, владеющая брендом Hello Kitty, принесла извинения и прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ в преднамеренном очернении Пекина.

    Японская компания Sanrio извинилась и разорвала коммерческие связи со шпионским сериалом Vivant после возмущения китайской аудитории, пишет The Guardian.

    Во втором сезоне японского сериала показано, как китайские агенты применяют жестокие пытки к сотрудникам секретного подразделения японской разведки, включая отрезание пальцев и ножевые ранения.

    Китайские государственные СМИ назвали эти сцены преднамеренным очернением Пекина. Издание Global Times отметило сходство показанных методов с пытками, которые применяли японские оккупационные войска против мирных китайцев во время Второй мировой войны, обвинив авторов шоу в искажении истории.

    Представители Sanrio сообщили в социальной сети Weibo об отказе от сотрудничества с создателями Vivant, так как проект противоречит корпоративным ценностям компании по укреплению гармонии. В Sanrio пообещали ужесточить проверку будущих партнерских проектов.

    Китай остается важнейшим зарубежным рынком для создателей Hello Kitty. В первой половине текущего года доходы Sanrio в КНР составили 781 млн юаней, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня. В том же месяце МИД КНР сделал серьезное представление Токио из-за высказываний японского премьера Санаэ Такаити. В августе прошлого года Пекин потребовал объяснений от японских властей после сообщений о призывах Токио бойкотировать парад.

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    29 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Главный борец с коррупцией в армии Китая вошел в состав Политбюро

    SCMP: Китайский генерал Чжан Шэнминь вошел в состав Политбюро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Китая повысили генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней борьбе с коррупцией в высшем военном руководстве страны, включив его в состав Политбюро.

    Пекин повысил генерала Чжан Шэнминя, который стал ключевой фигурой в недавней антикоррупционной кампании, серьезно затронувшей высшее военное руководство страны. Военный вошел в состав Политбюро – главного органа, принимающего решения в государстве, пишет SCMP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей.

    Бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.

    В июле бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии.

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    29 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Астрономы обнаружили вероятную карликовую планету за Плутоном

    Reuters: За Плутоном обнаружили карликовую планету диаметром 1,5 тыс. км

    Tекст: Мария Иванова

    Группа американских ученых обнаружила за Плутоном крупный ледяной объект, который может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой.

    Группа астрофизиков из США, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, выявила ледяной объект диаметром до 1,5 тыс. км, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Объект получил название 2026 ED138. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Плутон при этом находится на расстоянии в 40 раз большем, чем наша планета.

    Астрофизики планируют провести ряд наблюдений для подтверждения статуса объекта и установления его примерной массы. Ученые полагают, что 2026 ED138 обладает достаточной массой для признания его карликовой планетой.

    В случае подтверждения объект станет одной из крупнейших известных карликовых планет. В настоящее время Международный астрономический союз признает существование пяти таких небесных тел: Плутона, Цереры, Эриды, Хаумеа и Макемаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исследователи космоса зафиксировали луноподобный объект сопоставимого с Юпитером размера за пределами Солнечной системы.

    В мае астрономы нашли признаки разреженной газовой оболочки у ледяного двойника Плутона диаметром около 470 км.

    В прошлом году астрономы обнаружили на околоземной орбите незамеченный ранее астероид, который может оказаться новой квазилуной Земли.

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    29 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Разведка США предупредила об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая

    The War Zone: Китай до конца десятилетия создаст орбитальное лучевое оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательное управление Пентагона выпустило отчет, согласно которому до конца десятилетия Пекин планирует развернуть в космосе оружие направленной энергии, способное выводить из строя вражеские спутники.

    К концу десятилетия Китай может создать угрозу американским спутникам с помощью оружия направленной энергии космического базирования, пишет The War Zone.

    По данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), это расширит противоспутниковый арсенал Пекина, который уже располагает наземными лучевыми системами.

    «К концу 2020-х годов Китай может развернуть космические системы направленной энергии и более мощные наземные системы направленной энергии, способные угрожать спутникам на более высоких орбитах», – говорится в отчете американского ведомства.

    Отмечается, что воздействие такого оружия может быть как обратимым, включая временное ослепление оптики спутников лазером, так и необратимым. В последнем случае аппараты могут получить серьезные повреждения за счет выжигания систем мощным микроволновым излучением.

    В документе также указано, что китайская орбитальная группировка разведки и наблюдения с 2018 года выросла в три раза и насчитывает свыше 510 спутников. Пентагон также выразил обеспокоенность развитием космических программ России, Ирана и КНДР, которые продолжают наращивать свой военный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская разведка подтвердила сходство нового китайского экспериментального космоплана с американским аппаратом X-37B.

    В прошлом месяце эксперты объяснили признание Вашингтона в наличии собственного орбитального оружия необходимостью обеспечивать превосходство в космосе.

    Военные аналитики указали на переход Соединенных Штатов к практическому развертыванию боевых систем для борьбы со спутниками.

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    29 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Минфин США допустил утрату финансового лидерства из-за цифрового юаня

    SCMP: В США обеспокоились угрозой лидерству доллара из-за цифрового юаня

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новых технологий и продвижение цифрового юаня властями Китая вызвало опасения у министра финансов США Скотта Бессента из-за возможной потери американского финансового лидерства.

    Власти Китая используют новые технологии, включая блокчейн и цифровые активы, для продвижения юаня, что может создать альтернативу финансовой инфраструктуре под руководством США, пишет South China Morning Post.

    Американские чиновники опасаются, что китайская валюта станет полноценной заменой доллару. Этот вопрос поднимался на слушаниях в Сенате США, где министра финансов Скотта Бессента спросили о том, как Пекин может бросить вызов американскому финансовому лидерству.

    Для расширения охвата и влияния своей валюты Пекин использует Гонконг в качестве испытательного полигона для матрицы цифровых валют и услуг по переводу средств. Глава администрации Гонконга Джон Ли Ка-чиу представил пятилетний план, в котором подчеркивается стратегическая роль города в содействии более широкому использованию юаня за пределами материкового Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз запланировал переговоры с властями Китая о повышении курса юаня.

    В апреле Народный банк Китая разрешил 12 национальным банкам проводить операции с цифровым юанем.

    Напомним, Пекин начал привлекать другие страны к хранению золотых слитков в Китае для усиления роли юаня в противовес доллару.

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    29 октября 2026, 10:22 • Новости дня
    Австралия заявила об успехах в сдерживании Китая в Тихом океане

    Bloomberg: Австралия заявила об успехах в сдерживании Китая в Тихом океане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр по делам Тихоокеанского региона Австралии Пэт Конрой сообщил о прогрессе страны в противостоянии с Китаем за влияние на островные государства.

    Власти Австралии сосредоточились на сдерживании растущего влияния Китая в Тихоокеанском регионе с 2022 года. В Канберре оценивают этот процесс как сложную перманентную борьбу, сопоставимую с Большой игрой XIX века (скрытая борьба за господство в Центральной и Южной Азии между Британской и Российской империями в XIX веке), пишет Bloomberg.

    «Я думаю, мы справились довольно хорошо», – заявил Конрой.

    По его словам, Австралии необходимо продолжать выполнять взятые на себя обязательства в регионе, чтобы оставаться предпочтительным партнером для островных стран. Одним из главных достижений Канберры стало соглашение с Соломоновыми Островами, призванное заменить аналогичный договор безопасности, подписанный между этим государством и Китаем в 2022 году.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на следующей неделе проведет встречу с коллегой с Соломоновых Островов Мэттью Уэйлом и лидерами Папуа – Новой Гвинеи, Фиджи, Тувалу и Науру.

    Конрой также отметил необходимость ограничения участия китайских государственных подрядчиков в проектах развития. Он указал на частые победы компаний из КНР в тендерах за счет предложения наименьшей цены. В результате они присваивают себе бренд проектов, которые финансируются налогоплательщиками из Австралии или Японии. Канберра призвала Всемирный банк и Азиатский банк развития изменить практику закупок, отдавая приоритет качеству и местному производству.

    Летом власти Китая назвали необоснованной критику австралийской стороны касательно действий Пекина в Тихом океане.

    В прошлом году Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного оружия стран военного блока АУКУС на австралийской территории.

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