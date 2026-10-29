Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза

Премьер Польши обвинил Качиньского в призывах к выходу страны из Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

«Ярослав Качиньский только что объявил, что Польша должна начать переговоры об условиях выхода из Европейского союза», – написал глава польского правительства. Об этом передает РИА «Новости».

По словам Туска, членство в объединении стало причиной острого политического противостояния внутри страны. Он подчеркнул, что не собирается проигрывать эту жесткую борьбу.

Поводом для реакции послужило выступление Качиньского на экономическом форуме в Крынице. Лидер оппозиции отметил, что Евросоюз требует глубоких реформ, включая ликвидацию Европейской комиссии. По его мнению, если стандартные методы не сработают, странам-реформаторам придется инициировать формальную процедуру выхода из объединения.

Качиньский назвал такой метод жестким и рискованным, но необходимым в случае отсутствия результатов от других действий. Заявления лидера партии «Право и справедливость» вызвали резкую критику со стороны политиков правящего лагеря, обвинивших его в действиях против государственных интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на саммите в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом.

В марте премьер Польши заявил о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза.

В прошлом году он обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в стремлении к выводу государства из объединения.