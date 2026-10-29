  • Новость часаРоссийские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Совет при президенте решил выбирать российский цвет года
    Российский Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Алешки
    Мишустин: Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет
    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    29 октября 2026, 12:46 • Новости дня

    Российский тест на вирус Эболы успешно показал себя в Уганде

    Попова: Мобильные лаборатории Роспотребнадзора работают в 11 странах Африки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является лидером в организации эпидемиологического надзора, а отечественные мобильные лаборатории уже работают в 11 странах Африки.

    Глава ведомства выступила на сессии Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора. У нас есть генетический эпидемиологический надзор, у нас есть иммунологический эпидемиологический надзор. И у нас очень быстрые меры реагирования», – сказала Попова РИА «Новости».

    По ее словам, Россия делится технологиями и обучает зарубежных специалистов, в первую очередь из стран Африки, чтобы они могли самостоятельно выявлять и купировать риски распространения инфекций. В настоящий момент российские мобильные лаборатории работают в 11 африканских государствах.

    Особое внимание Попова уделила вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), назвав рост заболеваемости большой мировой проблемой. При этом она высоко оценила усилия соседней Уганды по локализации инфекции и недопущению повторных заносов заболевания.

    Глава Роспотребнадзора также добавила, что российский тест на вирус Бундибуджио, вызывающий лихорадку Эбола, успешно показал себя в Уганде. Третья в истории вспышка заболевания в ДРК началась в апреле 2026 года, число подтвержденных случаев превысило 9,9 тыс., от болезни скончались более 4,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о передаче африканским странам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства отметил помощь российских врачей жителям континента в борьбе с холерой и новым штаммом Эболы.

    Ранее Попова заявила о завершении клинических испытаний отечественных препаратов для защиты от смертельно опасных лихорадок.

    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-африканский молодежный союз (РАМС) учрежден на Молодежном форуме саммита «Россия – Африка» в МГИМО.

    На заседании в МГИМО в рамках Молодежного форума третьего саммита «Россия – Африка» был официально учрежден Российско-африканский молодежный союз (РАМС). Состоялось подписание учредительного акта, передает ТАСС.

    Союз создан для укрепления связей и усиления координации между молодежными структурами России и стран Африки. Вступление в РАМС предполагает работу в молодежной сфере и участие минимум в одном флагманском мероприятии организации ежегодно. В союзе подчеркнули, что не преследуют политических целей, а опираются на принципы равноправия, добровольности и взаимоуважения.

    В ближайшее время планируется провести конгресс РАМС, где будут избраны сопредседатели и утверждены стратегические планы союза.

    По словам гендиректора ДВФМ Дмитрия Иванова, важно сохранять и развивать международное общение молодежи. Он добавил, что с 2024 года в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи поучаствовали более 3 тыс. представителей африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Комментарии (2)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Президент Сомали отменил поездку на саммит в Москву

    Garowe Online: Президент Сомали отменил поездку на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка» из-за обострения ситуации с безопасностью и внутриполитических разногласий.

    Решение было принято после нападения боевиков «Аш-Шабаб» на подразделения правительственной армии 26 октября в районе Джамека, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Garowe Online.

    Военнослужащие направлялись в Бурхакабу для проведения операции против вооруженных формирований, лояльных руководству автономного штата Юго-Запад. Представитель военных заявил порталу о гибели десятков сомалийских солдат. Боевики заявляют, что убили более 300 военных и бойцов проправительственных сил.

    Отмена поездки также связана с политическим кризисом между федеральными властями и оппозицией из-за выборов. Президент пригласил оппозиционные партии на общенациональные консультации в Могадишо 14–18 ноября.

    Третий саммит «Россия – Африка» проходит в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юге Сомали в результате атаки боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на армейскую колонну погибли не менее 20 военнослужащих.

    В среду заместитель министра обороны России Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

    Комментарии (4806)
    28 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Путин описал отношения России и Африки поговоркой про глубокие корни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    На торжественном приеме в честь участников третьего саммита Россия – Африка глава государства обратился к мудрости народов континента, пишет ТАСС. «У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными», – подчеркнул Путин.

    Он указал, что Москва и африканские страны являются настоящими друзьями и партнерами. По словам главы государства, стороны открыты к честному и конструктивному сотрудничеству, а также умеют слушать друг друга. Подобный подход позволяет последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям, находить ответы на угрозы современности и содействовать всеобщему росту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на торжественном приеме предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    На встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер заявил о значительном росте торговли со странами Африканского континента.

    Глава государства также рассказал представителям делегаций о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия и Сомали обсудили военное сотрудничество

    Осьмаков обсудил с министром обороны Сомали Фики военное сотрудничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков в ходе третьего саммита Россия – Африка обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о подходах к реализации совместных инициатив в области региональной и глобальной безопасности, сообщает Минобороны в Max.

    В качестве первоочередных направлений межведомственного взаимодействия Москва и Могадишо определили совершенствование нормативно-правовой базы, подготовку национальных военнослужащих и обмен опытом в сферах, представляющих наибольший интерес. В первую очередь речь идет о совместной борьбе с терроризмом и морским пиратством.

    Отмечается, что переговоры прошли в дружественном ключе и подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении российско-сомалийских военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Джибути и Сомали Василий Ливичук заявил о намерении сомалийской стороны развивать военное взаимодействие с Москвой.

    Накануне гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества со странами континента.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко сообщил о помощи африканским странам в освоении военной техники.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии

    Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Ахмедом

    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает пресс-служба Кремля.

    «В Кремле состоялась беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопии Абием Ахмедом. Встреча прошла на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать в Москву и в этот раз. Ценю дружественный характер отношений между Россией и Эфиопией и наши с вами личные контакты, они всегда содержательные и конструктивные», – сказал Путин. Он также поздравил эфиопского премьера с переизбранием на пост, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил кратное увеличение товарооборота двух стран, объем которого по итогам января-сентября превысил 1,3 млрд долларов. По его словам, у Москвы и Аддис-Абебы есть немало масштабных перспективных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, науке, здравоохранении и мирном космосе. Путин пожелал Эфиопии успешного проведения конференции ООН по климату в 2027 году.

    «Россия и Эфиопия солидарно выступают в международных делах, налажен диалог в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках», – сказал Путин.

    В свою очередь премьер-министр Эфиопии выразил желание согласовать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, сделав его приоритетным направлением. Ахмед подчеркнул важность использования ядерной энергии в секторе здравоохранения, а также необходимость продолжить обучение эфиопских инженеров и обеспечить доступ к медицинским изотопам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом в Нью-Дели.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о судьбе подаренного главой МИД Мали меча

    Подаренный главой МИД Мали меч занял почетное место в кабинете Лаврова

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что туарегский меч такуба, преподнесенный ему коллегой из Мали Абдулаем Диопом, хранится на видном месте в его рабочем кабинете.

    Глава российского внешнеполитического ведомства поделился подробностями об африканском подарке в интервью «Вестям». «У меня этот меч в кабинете лежит на почетном месте», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров признался в лестном для него сравнении с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

    Посол России в Мали Игорь Громыко заявил о намерении Москвы продолжить военную поддержку республики.

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об особом подъеме в двусторонних отношениях государств.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Египта за визит на саммит в Москву

    Путин поблагодарил президента Египта ас-Сиси за визит на саммит Россия – Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве выразил признательность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за приезд на форум.

    «Господин президент, признательны вам за то, что смогли приехать на саммит Россия – Африка», – сказал Путин в ходе встречи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что они вместе стояли у истоков этого формата и провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году. Путин также отметил, что с тех пор совместными усилиями сделано очень много для развития отношений.

    «Хорошо помню, как это было. Помню, что обратился к вам с просьбой возглавить этот процесс. И вы так благожелательно к этому отнеслись, сделали это, и с вашей, можно сказать, легкой руки этот процесс пошел, и пошел достаточно активно и продуктивно. С тех пор совместными усилиями сделано очень много», – заключил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка.

    В тот же день российский лидер встретился с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    Ранее Путин назвал Египет надежным другом России.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Африканские лидеры приехали на прием в Кремль на автомобилях Aurus

    Участники саммита Россия – Африка съехались на прием в Кремль на Aurus

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководители африканских стран прибыли в Большой Кремлевский дворец на украшенных штандартами автомобилях Aurus для участия в торжественном приеме от имени президента России.

    У крыльца, несмотря на холодную погоду, выставлен почетный караул, передает ТАСС. Гостей встречает комендант Кремля Сергей Удовенко. Приветственный рапорт уже получили президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди и президент Эритреи Исайяс Аферворки.

    Участники приема проходят по Парадной лестнице в Грановитую палату, где в их честь будет дан обед. По сложившейся традиции протокол застолья предполагает поднятие бокалов и произнесение тостов, которые призваны отразить высокий статус отношений стран.

    Обед сопровождает небольшая концертная программа. Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в основе любого подобного мероприятия лежит общение лидеров на важнейшие темы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    Президент назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран континента.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал проведение торжественного приема в Грановитой палате Кремля.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин представил делегации из Африки систему международных расчетов А7

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка рассказал представителям африканских стран о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

    Заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин в ходе осмотра выставки на полях саммита сообщил, что российские банки в сотрудничестве с зарубежными партнерами внедряют цифровые технологии для глобальных платежей в обход западной финансовой системы, передает ТАСС.

    Министр финансов Антон Силуанов добавил, что компания А7 выходит на рынок трансграничных платежей с Африкой, предлагая быстрые переводы с комиссией всего 0,3%.

    «Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано», – подчеркнул Путин.

    Путин пояснил, что система полностью суверенна и защищена от внешнего вмешательства, поэтому перекрыть такие технологичные расчеты технически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о необходимости выстраивать систему расчетов в национальных валютах между Россией и странами Африки.

    Путин рассказал участникам саммита об успешном опыте внедрения цифровых технологий в московских медицинских учреждениях.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства

    Политолог Малинин: Борьба с неоколониализмом усилила авторитет Путина в Африке

    Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Участие делегаций 48 африканских государств в саммите «Россия – Африка» показывает несостоятельность разговоров об изоляции России. Страны континента видят в Москве надежного партнера, а не колониальную державу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Малинин. По его словам, основой сближения России и Африки стали общие взгляды на многополярный мир, существующие со времен СССР образовательные связи и будущие взаимовыгодные совместные проекты в экономике и технологической сфере. В Москве в эти дни проходит третий саммит «Россия – Африка».

    «Россия является привлекательным экономическим и политическим партнером для многих африканских стран. Государства континента прекрасно понимают выгоды от сотрудничества с Москвой и потому тянутся к нам. При этом интерес к партнерству взаимный», – сказал политолог Алексей Малинин, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    По его словам, африканские страны привлекает последовательная борьба России с неоколониализмом. «Владимир Путин уделяет этой деятельности огромное внимание. Сегодня наш президент является одной из основных фигур, формирующих ландшафт многополярного мира, благодаря чему Москва стала локомотивом перехода к новому глобальному порядку», – добавляет он.

    Важную роль в отношениях России со странами континента играет образование. Россия была и остается международным учебным центром, подготовившим немало руководителей развивающихся государств. «Президенты Ганы и Бурунди, например, провели студенческие годы в РУДН. Они до сих пор с большой теплотой вспоминают время пребывания в альма-матер», – напоминает собеседник.

    Поэтому говорить об изоляции России не приходится. Наша страна готова выстраивать равноправные отношения с разными центрами многополярного мира, и Африка – один из них. За этим континентом стоит значительная часть будущего потенциала Земли.

    Практическое измерение партнерства охватывает сразу несколько отраслей. «Взаимовыгодным выглядит наше сотрудничество в сфере, например, сельского хозяйства. Это направление принципиально важно, поскольку проблема мирового голода, к сожалению, до сих пор остается актуальной. И Россия оказывает в этом плане колоссальную поддержку региону», – уточняет эксперт.

    «Серьезное сотрудничество выстраивается и в области добычи полезных ископаемых. Москва строит работу в этой сфере взаимовыгодным образом: странам континента предлагаются различные технологии, а взамен наша страна участвует в организации разработки месторождений. И это решительным образом отличает Россию от, например, Франции, стремящейся выжать из Африки все до последней копейки», – продолжает он.

    Еще одно перспективное направление – обмен цифровыми технологиями. «В этом плане мы достигли серьезных успехов: наше производство работает на отечественных программах, а граждане активно пользуются порталом «Госуслуги». Как отметил президент, мы готовы делиться этими технологиями со странами континента», – добавил собеседник.

    Россия также обладает репутацией надежного торгового партнера, который воздерживается от механизмов давления на своих партнеров. «Что особенно важно – мы активно формируем институты справедливого сотрудничества, каким, например, является БРИКС. Плодами интеграции по этой линии активно пользуется ЮАР, что также служит наглядным примером для Африки», – заключил Малинин.

    В Москве 28-29 октября проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

    Масштаб представительства отражает растущее значение Африки в мировой политике. Как подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, континент все активнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. В своей речи глава государства отметил: «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене».

    Этот процесс происходит на фоне формирования многополярного мира, которому, по словам Путина, противодействуют государства, привыкшие «мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет». «В ход идут любые, самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела», – уточнил президент.

    Одно из главных направлений российско-африканского сотрудничества – экономика. По словам Владимира Путина, российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов против 18 млрд в 2022 году. При этом Москва намерена наращивать взаимную торговлю. Глава государства поставил задачу в ближайшем будущем увеличить ее объем как минимум вдвое, преодолев отметку в 50 млрд долларов.

    «За девять месяцев текущего года мы поставили в Африку 13 млн тонн агропродукции», – сообщил Путин. При этом объем сельскохозяйственного импорта России из африканских стран составляет около 4 млрд долларов в год. По словам президента, это примерно 8% российских потребностей в импорте такой продукции, и данный показатель должен расти.

    Как сообщил Путин, «РусГидро» готова помогать африканским партнерам в проектировании новых объектов и модернизации электростанций. «Наш общий интерес заключается в облегчении доступа африканцев к недорогим, устойчивым, экологичным источникам энергии, помощи в развитии внутренних рынков энергоресурсов в Африке, в том числе по направлениям, на которых Россия обладает уникальными технологиями. И такая работа уже ведется. Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки», – рассказал президент.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Сьерра-Леоне выразила заинтересованность в прямом авиасообщении с Россией

    Сьерра-Леоне предложила запустить прямые авиарейсы в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сьерра-Леоне заинтересована в установлении прямого авиасообщения с Россией и приглашает российских авиаперевозчиков к сотрудничеству, сообщил министр транспорта и гражданской авиации страны Альхаджи Фандай Турай.

    По его словам, у Сьерра-Леоне нет собственного национального авиаперевозчика, поэтому страна будет рада, если Россия запустит рейсы, передает РИА «Новости». «Это хорошая идея. Но, к сожалению, у нас в Сьерра-Леоне нет национального авиаперевозчика. Так что мы будем рады, если Россия запустит рейсы в Сьерра-Леоне», – заявил министр.

    Он добавил, что это мог бы быть рейс между двумя столицами. Турай отметил, что жители Сьерра-Леоне с удовольствием прилетают в Россию и наоборот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что спрос российских путешественников на поездки в африканские страны увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.

    В понедельник посол в Алжире Алексей Соломатин сообщил о возможном возобновлении авиасообщения между странами в начале 2027 года.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Лавров подписал пакет документов с ведущими организациями Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров на полях третьего саммита Россия – Африка подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Лавров подписал меморандумы и планы действий о взаимопонимании между Россией и ведущими организациями Африканского континента, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

    В частности, заключены меморандумы с Восточноафриканским сообществом, Общим рынком Восточной и Южной Африки и Секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли. Кроме того, подписаны планы действий на 2027–2029 годы с Комиссией Африканского союза, Сообществом развития Юга Африки и Экономическим сообществом государств Центральной Африки.

    Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сделан очередной шаг в формировании правовой базы сотрудничества с африканскими организациями. Это будет способствовать углублению партнерства и реализации решений третьего саммита Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    В тот же день действующий председатель Афросоюза Эварист Ндайишимийе заявил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Россией.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил государствам континента взаимодействие в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России помогать Африке в решении ее проблем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле заявил, что Россия намерена вносить реальный вклад в решение проблем Африканского континента.

    «Россия стремится вносить реальный вклад в решение стоящих перед Африкой проблем, деятельно участвовать в урегулировании текущих кризисов и предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте, помогать в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с эпидемиями и голодом, в обеспечении продовольственной, цифровой и экологической безопасности», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Путин произнес эти слова на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    Владимир Путин назвал образование главным направлением партнерства Москвы и африканских стран.

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка с подтвержденным участием 48 государств.

    Комментарии (0)
    Главное
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине
    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии
    Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России
    Сапфир дома Романовых решили продать на аукционе в Женеве
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой