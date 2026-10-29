Российский тест на вирус Эболы успешно показал себя в Уганде

Попова: Мобильные лаборатории Роспотребнадзора работают в 11 странах Африки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава ведомства выступила на сессии Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора. У нас есть генетический эпидемиологический надзор, у нас есть иммунологический эпидемиологический надзор. И у нас очень быстрые меры реагирования», – сказала Попова РИА «Новости».

По ее словам, Россия делится технологиями и обучает зарубежных специалистов, в первую очередь из стран Африки, чтобы они могли самостоятельно выявлять и купировать риски распространения инфекций. В настоящий момент российские мобильные лаборатории работают в 11 африканских государствах.

Особое внимание Попова уделила вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), назвав рост заболеваемости большой мировой проблемой. При этом она высоко оценила усилия соседней Уганды по локализации инфекции и недопущению повторных заносов заболевания.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что российский тест на вирус Бундибуджио, вызывающий лихорадку Эбола, успешно показал себя в Уганде. Третья в истории вспышка заболевания в ДРК началась в апреле 2026 года, число подтвержденных случаев превысило 9,9 тыс., от болезни скончались более 4,8 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о передаче африканским странам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

Глава государства отметил помощь российских врачей жителям континента в борьбе с холерой и новым штаммом Эболы.

Ранее Попова заявила о завершении клинических испытаний отечественных препаратов для защиты от смертельно опасных лихорадок.