В России начали разработку системы для выявления 28 видов ОРВИ за сутки

Роспотребнадзор начал создание системы выявления 28 видов ОРВИ

Tекст: Мария Иванова

Российские специалисты работают над созданием уникальной диагностической системы, способной находить возбудителей респираторных заболеваний и определять их генетические варианты, передает ТАСС.

«Делаем сегодня первую NGS-панель в мире как медицинское изделие на 28 патогенов острых респираторных вирусных инфекций, которые позволят нам не только делать ПЦР за сутки, но и делать 96 образцов с основными геновариантами тех или иных инфекций, которые мы рассматриваем. В количестве 28, подчеркиваю, за одни сутки», – заявил Акимкин на саммите Россия – Африка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о разработке прибора для определения до 300 генетических маркеров за полчаса.

В начале месяца академик РАН Александр Куличенко заявил о планах ученых Роспотребнадзора создать не менее 50 новых быстрых тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний.

В прошлом месяце руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о начале создания диагностического комплекса для одновременного определения десятков возбудителей инфекций.