Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

Французский политик выразил уверенность в том, что прокуратура Евросоюза не заинтересована в реальном расследовании уголовного дела о закупке препаратов, в котором главным фигурантом выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Это просто за гранью реальности: Урсула фон дер Ляйен <…> должна быть в самом центре грандиозного скандала PfizerGate – госзакупка опасных и бесполезных «вакцин» на 35 млрд евро! И что же? Ее даже не допросила «Европейская прокуратура», которая якобы должна вести расследование, а на деле лишь пытается его похоронить», – написал Филиппо.
Ранее издание Politico сообщило, что глава ЕК до сих пор не явилась для дачи показаний по этому делу. В настоящий момент европейская прокуратура изучает детали ее переговоров с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой о масштабных поставках вакцин.
Политический скандал PfizerGate разгорелся после того, как Еврокомиссия отказалась предоставить общественности доступ к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19 и незаконно сняла с производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Соглашения на 2,7 млрд евро были заключены в 2020 и 2021 годах под личным контролем фон дер Ляйен. В рамках этих договоров планировалось закупить более 3 млрд доз вакцин еще до завершения их клинических испытаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генерального прокурора Евросоюза не получил от Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин.
В августе прошлого года переписка главы Еврокомиссии с руководителем Pfizer была удалена из-за признания неважной для хранения.
В мае 2025 года суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке препаратов против коронавируса.