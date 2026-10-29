Путин заявил о близости позиций России и стран Африки по мировой политике

Путин: Позиции России и стран Африки по вопросам мировой политики близки

Tекст: Елизавета Шишкова

«Позиции России и стран Африканского континента по наиболее актуальным вопросам мировой политики во многом близки или совпадают», – заявил Путин, передает ТАСС.

По его словам, Россия выступает за равноправный диалог и учет интересов всех государств. Глава государства добавил, что Москва стремится способствовать повышению роли Африки на ключевых многосторонних площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об отсутствии колониальных практик у российского бизнеса в Африке.

В тот же день глава государства назвал Россию и страны Африки естественными союзниками.

В среду Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита.