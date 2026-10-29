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    29 октября 2026, 12:13 • Новости дня

    Путин заявил о близости позиций России и стран Африки по мировой политике

    Путин: Позиции России и стран Африки по вопросам мировой политики близки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Позиции России и стран Африки по ключевым вопросам мировой политики близки или совпадают, заявил президент Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Позиции России и стран Африканского континента по наиболее актуальным вопросам мировой политики во многом близки или совпадают», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Россия выступает за равноправный диалог и учет интересов всех государств. Глава государства добавил, что Москва стремится способствовать повышению роли Африки на ключевых многосторонних площадках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об отсутствии колониальных практик у российского бизнеса в Африке.

    В тот же день глава государства назвал Россию и страны Африки естественными союзниками.

    В среду Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита.

    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    29 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обратился к руководству британского издания Financial Times с требованием исправить публикацию о недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В опубликованной 27 октября статье утверждалось, что российский лидер якобы посвятил большую часть времени лекциям о средневековой славянской истории вместо обсуждения путей завершения конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

    «Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда», – заявил Стере.

    Политик подчеркнул, что участникам беседы было предоставлено равное количество времени для высказывания своих позиций. Он отметил, что российский лидер детально представил анализ событий с 2014 года по настоящее время.

    При этом британское издание категорически отказалось вносить изменения в материал и устранять допущенную фактическую ошибку, пишет норвежская газета VG.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту беседу очень важной для России.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

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    29 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

    Ушаков: Путин пообещал Стуббу и Стере всегда брать трубку при их звонках

    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере и президенту Финляндии Александру Стуббу всегда отвечать на их телефонные звонки, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин пообещал лидерам Финляндии и Норвегии всегда отвечать на их телефонные звонки. «Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», – заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков телеканалу «Звезда».

    По словам помощника президента, Москва не ожидала недовольства в европейских столицах по поводу состоявшейся беседы. В России полагали, что контакт был заранее согласован как минимум с ведущей европейской тройкой, пояснил он.

    Разговор состоялся во вторник по инициативе финского президента Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере. Позже глава правительства Дании Метте Фредериксен выразила возмущение тем, что политики не обсудили эту инициативу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал звонок Стубба и Стере Путину признанием Европой своего поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел истеричной реакцию Дании и Эстонии на этот телефонный разговор.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности лидеров России, Финляндии и Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-африканский молодежный союз (РАМС) учрежден на Молодежном форуме саммита «Россия – Африка» в МГИМО.

    На заседании в МГИМО в рамках Молодежного форума третьего саммита «Россия – Африка» был официально учрежден Российско-африканский молодежный союз (РАМС). Состоялось подписание учредительного акта, передает ТАСС.

    Союз создан для укрепления связей и усиления координации между молодежными структурами России и стран Африки. Вступление в РАМС предполагает работу в молодежной сфере и участие минимум в одном флагманском мероприятии организации ежегодно. В союзе подчеркнули, что не преследуют политических целей, а опираются на принципы равноправия, добровольности и взаимоуважения.

    В ближайшее время планируется провести конгресс РАМС, где будут избраны сопредседатели и утверждены стратегические планы союза.

    По словам гендиректора ДВФМ Дмитрия Иванова, важно сохранять и развивать международное общение молодежи. Он добавил, что с 2024 года в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи поучаствовали более 3 тыс. представителей африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

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    28 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Президент Сомали отменил поездку на саммит в Москву

    Garowe Online: Президент Сомали отменил поездку на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка» из-за обострения ситуации с безопасностью и внутриполитических разногласий.

    Решение было принято после нападения боевиков «Аш-Шабаб» на подразделения правительственной армии 26 октября в районе Джамека, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Garowe Online.

    Военнослужащие направлялись в Бурхакабу для проведения операции против вооруженных формирований, лояльных руководству автономного штата Юго-Запад. Представитель военных заявил порталу о гибели десятков сомалийских солдат. Боевики заявляют, что убили более 300 военных и бойцов проправительственных сил.

    Отмена поездки также связана с политическим кризисом между федеральными властями и оппозицией из-за выборов. Президент пригласил оппозиционные партии на общенациональные консультации в Могадишо 14–18 ноября.

    Третий саммит «Россия – Африка» проходит в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юге Сомали в результате атаки боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на армейскую колонну погибли не менее 20 военнослужащих.

    В среду заместитель министра обороны России Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

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    29 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Путин посмертно присвоил звание Героя России комбату спецназа «Ахмат»

    Путин посмертно присвоил звание Героя России комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин посмертно удостоил звания Героя России командира батальона спецназа «Ахмат» Зелимхана Батукаева.

    Медаль «Золотая Звезда» была передана матери погибшего военнослужащего Таус Батукаевой во время церемонии в Грозном, передает ТАСС.

    Награду матери вручил врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, а грамоту президента о присвоении звания передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

    «Зелимхан был истинным патриотом и защитником нашего Отечества, мужественным воином и настоящим офицером. В ходе специальной военной операции он проявил исключительную отвагу, профессионализм и самоотверженность», – заявил Даудов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за мужество при выполнении задач СВО. В мае президент Владимир Путин передал звезды Героев России родственникам погибших бойцов. В прошлом году он вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою.

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    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

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    28 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков назвал истеричной реакцию Дании и Эстонии на звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран, включая Данию и Эстонию, на телефонный разговор премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом Владимиром Путиным.

    «Сразу очень истеричная реакция последовала из Дании, Эстонии, из других стран», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире Первого канала.

    По его словам, заявления из европейских столиц о необходимости продолжать давление на Россию являются абсолютно деструктивными и ни к чему хорошему не приведут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых запросов от европейских лидеров на телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

    Напомним, переговоры российского лидера с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировали острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Кремль назвал очень важным диалог Владимира Путина с лидерами двух европейских государств.

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    28 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Путин описал отношения России и Африки поговоркой про глубокие корни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    На торжественном приеме в честь участников третьего саммита Россия – Африка глава государства обратился к мудрости народов континента, пишет ТАСС. «У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными», – подчеркнул Путин.

    Он указал, что Москва и африканские страны являются настоящими друзьями и партнерами. По словам главы государства, стороны открыты к честному и конструктивному сотрудничеству, а также умеют слушать друг друга. Подобный подход позволяет последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям, находить ответы на угрозы современности и содействовать всеобщему росту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на торжественном приеме предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    На встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер заявил о значительном росте торговли со странами Африканского континента.

    Глава государства также рассказал представителям делегаций о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

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    28 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии

    Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Ахмедом

    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает пресс-служба Кремля.

    «В Кремле состоялась беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопии Абием Ахмедом. Встреча прошла на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать в Москву и в этот раз. Ценю дружественный характер отношений между Россией и Эфиопией и наши с вами личные контакты, они всегда содержательные и конструктивные», – сказал Путин. Он также поздравил эфиопского премьера с переизбранием на пост, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил кратное увеличение товарооборота двух стран, объем которого по итогам января-сентября превысил 1,3 млрд долларов. По его словам, у Москвы и Аддис-Абебы есть немало масштабных перспективных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, науке, здравоохранении и мирном космосе. Путин пожелал Эфиопии успешного проведения конференции ООН по климату в 2027 году.

    «Россия и Эфиопия солидарно выступают в международных делах, налажен диалог в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках», – сказал Путин.

    В свою очередь премьер-министр Эфиопии выразил желание согласовать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, сделав его приоритетным направлением. Ахмед подчеркнул важность использования ядерной энергии в секторе здравоохранения, а также необходимость продолжить обучение эфиопских инженеров и обеспечить доступ к медицинским изотопам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом в Нью-Дели.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

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    28 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о судьбе подаренного главой МИД Мали меча

    Подаренный главой МИД Мали меч занял почетное место в кабинете Лаврова

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что туарегский меч такуба, преподнесенный ему коллегой из Мали Абдулаем Диопом, хранится на видном месте в его рабочем кабинете.

    Глава российского внешнеполитического ведомства поделился подробностями об африканском подарке в интервью «Вестям». «У меня этот меч в кабинете лежит на почетном месте», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров признался в лестном для него сравнении с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

    Посол России в Мали Игорь Громыко заявил о намерении Москвы продолжить военную поддержку республики.

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об особом подъеме в двусторонних отношениях государств.

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