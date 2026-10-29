Путин выступил за расширение представительства Африки в Совбезе ООН

Путин призвал расширить представительство Африки в Совбезе ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия намерена всемерно способствовать повышению роли Африки на многосторонних площадках, передает РИА «Новости».

«Наша страна стремится всемерно способствовать повышению роли Африки на ключевых многосторонних площадках, отстаивая необходимость более справедливой представительности африканцев в глобальной системе принятия решений, в том числе в Совете безопасности ООН, в международных финансовых институтах», – подчеркнул Путин в ходе выступления на пленарной сессии форума Россия-Африка.

Он добавил, что Москва всегда помогала африканским народам в борьбе против колониального гнета. По словам главы государства, Россия бескорыстно поддерживала стремление континента к подлинной независимости и выбору собственных моделей развития.

Президент также отметил, что Россия остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки уверенно росли, укрепляли экономику и социальную сферу, а также защищали свой суверенитет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками в построении демократического миропорядка.

Президент открыл первое пленарное заседание третьего саммита в Москве.

В среду глава государства проиллюстрировал отношения сторон местной поговоркой про глубокие корни и ветер.