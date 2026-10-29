Путин: Российский бизнес ведет дела в Африке без выкачивания прибыли

Tекст: Вера Басилая

Отечественные предприятия выстраивают работу с африканскими странами честно и добросовестно.

«Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а наоборот, инвестируют, вкладывают полученные доходы в развитие экономик ваших стран», – цитирует Путина РИА «Новости».

По словам главы государства, российские компании уже давно и успешно реализуют на континенте крупные проекты.

«Речь идёт о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления», – подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл первое пленарное заседание третьего саммита Россия – Африка в Москве.

Владимир Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками.