Путин: Доля рубля в коммерческих операциях с Африкой выросла до 85%

Tекст: Мария Иванова

Доля российской национальной валюты во взаимных расчетах Москвы и государств Африканского континента значительно выросла, передает РИА «Новости».

«Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. Это позволяет защитить наши экономические обмены от внешнего влияния», – заявил Путин.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл первое пленарное заседание третьего саммита Россия – Африка в Москве.

В среду глава государства призвал выстраивать систему расчетов с африканскими партнерами в национальных валютах.

Россия также заявила об активном участии в финансовом оздоровлении африканских стран и облегчении их долгового бремени.