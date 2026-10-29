Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

Tекст: Вера Басилая

«Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

«В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

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