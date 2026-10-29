Путин открыл пленарное заседание третьего саммита «Россия – Африка»

Владимир Путин открыл первое пленарное заседание третьего саммита «Россия – Африка». Ожидается, что Путин даст оценку формированию нового миропорядка на основе принципа многополярности и равенства государств, передает РИА «Новости».
В заседании вместе с Путиным участвуют президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе, председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф и главы государств и правительств Африки.
По итогам работы лидеры планируют принять три совместных документа, включая итоговую декларацию и декларацию о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, а также утвердить план действий форума партнерства «Россия – Африка» на 2027–2029 годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на полях саммита «Россия – Африка» в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
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