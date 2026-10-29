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    29 октября 2026, 11:32 • Новости дня

    NYP: Уроженке России грозит 20 лет тюрьмы в США за нападения на евреев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Нью-Йорке уроженке России Анне Мочаловой предъявили обвинения в двух преступлениях на почве ненависти за нападения на евреев с использованием шприца, ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

    Мочалова обвиняется в том, что уколола шприцом двух мужчин-евреев в кипах, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    По мнению прокуратуры, она целенаправленно выбирала жертв из-за их происхождения. Содержимое шприца на данный момент не установлено.

    Ранее Мочаловой предъявили обвинения по семи пунктам, включая угрозы с применением оружия на почве ненависти и преследование по расовым или религиозным мотивам, сообщает Свою вину она не признала.

    Полиция Нью-Йорка не уточнила гражданство задержанной, однако в базе арестованных значится, что она родилась в России. Суд установил залог в размере 50 тыс. долларов наличными или 150 тыс. долларов в виде поручительства. Мочалова находится в женском следственном изоляторе, следующее судебное заседание назначено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники нью-йоркской полиции арестовали уроженку России Анну Мочалову по обвинению в серии нападений на двух мужчин в центре Манхэттена. В сентябре в Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти.

    27 октября 2026, 07:36 • Новости дня
    Демократы США пригрозили импортерам российского дизеля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нефтяные компании понесут ответственность в случае импорта российского дизельного топлива, сообщил член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин.

    Об этом Раскин написал в письме Американскому институту нефти и торговой ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции, пишет Politico.

    В письме отмечается, что импортеры дизеля будут действовать на свой страх и риск и понесут ответственность по закону либо при текущей, либо при следующей администрации. Раскин добавил, что нарушителям грозят гражданские и уголовные санкции вплоть до 20 лет тюрьмы, передает «Интерфакс».

    Ранее демократы в Конгрессе разослали банкам и портам письма с просьбой сохранять данные о транзакциях с Россией для возможного расследования. По их мнению, дизельная сделка с Россией угрожает национальной безопасности США. В Белом доме заявили, что сделка соответствует всем законам.

    Американские СМИ полагают, что в случае возвращения контроля над Конгрессом по итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы смогут проверить усилия президента Дональда Трампа по импорту российского топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник представители Демократической партии США подготовили базу для расследования дизельного соглашения Вашингтона и Москвы.

    Ранее советник Дональда Трампа Алекс Брусевиц назвал клоуном члена Палаты представителей Дона Бэйкона из-за поддержки им законопроекта об отмене поставок топлива из России.

    В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал снятие ограничений на российский дизель.

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    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

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    29 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вылетает в Алешки для проведения гуманитарной миссии в сопровождении иностранных журналистов, в том числе из США.

    «С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», – заявила Лантратова.

    По ее словам, украинскую группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец. Передает телеканал «Звезда».

    Лантратова отметила, что жителям Алешек требуются продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо для обогрева.

    «Наша задача – определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям», – пояснила омбудсмен.

    Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.

    В четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что российские инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.

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    26 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России

    Политолог Нечаев: В октябре 2021 года Запад ошибся в расчетах на ослабление России

    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия пять лет назад пыталась договориться с НАТО о гарантиях безопасности, однако альянс проигнорировал озабоченности Москвы и продолжил укреплять военно-политическое сотрудничество с Украиной. Это лишило дипломатическое урегулирование перспектив и усугубило противоречия, которые в итоге привели к началу СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Нечаев. Напомним, в октябре 2021 года НАТО создало условия для разрыва отношений с Россией.

    «Я хорошо помню события 2021 года. До начала СВО Россия не раз пыталась урегулировать противоречия дипломатическим путем, добиться договоренностей по вопросам безопасности и донести до западных партнеров простую мысль: дальнейшее расширение НАТО и превращение Украины в военно-политический плацдарм против Москвы создают прямые угрозы нашим национальным интересам», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    Однако озабоченность России на Западе игнорировали, а предложения о гарантиях безопасности так и не привели к договоренностям. Особенно показательной в этом плане стала осень 2021 года. «Блок НАТО уже 6 октября объявил о высылке восьми российских дипломатов и сокращении нашего представительства в альянсе вдвое», – напоминает собеседник.

    Позже, 12-13 октября в Москву прилетела замгоссекретаря США Виктория Нуланд, обсуждавшая с российской стороной, в том числе, вопросы региональной безопасности и Донбасса. Однако уже 15 числа украинские силовики захватили Андрея Косяка – представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этом фоне Сергей Лавров объявил о приостановке работы российской миссии при НАТО.

    «Параллельно развивалось военно-техническое освоение Украины Западом. В октябре стало известно о поставках британских ракет Brimstone, а 26 октября ВСУ впервые применили в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. Обострялась и ситуация на линии соприкосновения. Даже телефонный разговор Владимира Путина с британским премьером Борисом Джонсоном 25 октября не сумел изменить общей тенденции», – добавил он.

    По мнению эксперта, каждый из перечисленных эпизодов можно рассматривать отдельно, но именно в совокупности они показывают, в какой обстановке Россия пыталась добиться договоренностей с НАТО. «Запад видел, что Москва восстанавливает суверенитет, укрепляет свои позиции и, соответственно, все меньше готова мириться с навязыванием внешних условий», – уточняет собеседник.

    «И вместо поиска устойчивого компромисса Запад сделал ставку на Украину как инструмент стратегического давления на Москву. Расчет заключался в том, чтобы устроить геополитический взрыв у российских границ, втянуть страну в масштабный конфликт, истощить ее ресурсы и отбросить назад. Однако эти расчеты оказались ложными, поскольку Москва была готова отстаивать национальные интересы не только дипломатическими средствами, но и силой. По сути, именно тогда, в октябре 2021 года, Запад просчитался», – пояснил он.

    В этом смысле решение о начале СВО стало следствием исчерпания прежних возможностей урегулирования, но одновременно позволило России не допустить дальнейшего игнорирования своих интересов. «Спустя годы мы видим, как сами Штаты начинают обсуждать с Москвой параметры будущего баланса сил, все чаще обращаясь к языку переговоров вместо ультиматумов и угроз. Это не означает, что противоречия исчезли. Но за эти годы стране, в том числе президенту Путину, удалось убедить США говорить на равных и смириться с интересами России на Украине», – заключил Нечаев.

    Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не желала воевать ни с Украиной, ни с Западом. На недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» он еще раз подчеркнул, что именно решения НАТО стали причиной столь драматических событий. «Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией», – акцентировал глава государства.

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – продолжил он.

    Таким образом, по мнению президента, Россию поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защитить себя с оружием в руках. «И вообще, не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем», – заключил Путин.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ

    Le Monde: Уиткофф со скандалом потребовал от Киева не бить по НПЗ России

    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время встречи в Майами с заметным раздражением потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В ходе переговоров представителей США и украинской делегации во Флориде американский посланник призвал Киев согласиться на условия Вашингтона и Москвы, пишет Le Monde.

    «Примите эту сделку по дизельному топливу и прекратите обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, вы подвергаете мир опасности!» – заявил Уиткофф.

    На этой почве между американским политиком и Будановым произошел конфликт, в ходе которого глава офиса Зеленского с трудом сдерживал гнев.

    Встреча изначально пошла не по плану, так как Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали обсуждать послевоенное устройство мира. Американские представители обещали перезапустить трубопроводы с российским газом и нефтью в Европу.

    Объявленная позднее дизельная сделка между США и Россией нанесла сильный удар по украинской делегации, которая выглядела крайне расстроенной и обеспокоенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений в боевых действиях при возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    В воскресенье спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести встречу по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил аналогичное требование к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    29 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества

    Глава Росатома Лихачев: Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось

    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, Москва и Вашингтон продолжают обсуждать дополнительное развитие сотрудничества, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Как ни странно, сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, несмотря на все сложности. Более того, я бы так сказал, сегодня продолжается с американской стороной обсуждение неких тем развития, дополнительного развития», – сказал Лихачев.

    По его словам, гарантий реализации обсуждаемых тем пока нет, однако переговоры с американской стороной продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев также сообщил о готовности Росатома поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо, удешевляющее топливный цикл.

    В прошлом месяце глава государства пообещал ответить на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

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    27 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

    CNBC: Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из России

    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава министерства энергетики США Крис Райт не исключил увеличения количества танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в Соединенные Штаты.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

    Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.

    До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.

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    27 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках

    Мелания Трамп: Зону перемирия в Алешках расширили для гуманитарных конвоев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зона прекращения огня в районе Алешек Херсонской области расширена для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев, сообщила первая леди США Мелания Трамп.

    Перемирие между Россией и Украиной вступило в силу 27 октября в 4:00 мск, написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Сроки перенесены на два дня раньше для защиты гражданского населения и облегчения доставки гуманитарной помощи, сообщила Мелания Трамп.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, добавила супруга президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

    В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинформировал о введении режима тишины.

    В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о перемирии в Алешках.

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    26 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Axios: Демократы в Конгрессе США решили расследовать сделку Трампа с Москвой

    Axios: Демократы решили расследовать дизельную сделку Трампа с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Демократической партии США готовят базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

    Ведущие демократы, претендующие на влиятельные посты в следующем году, потребовали от крупных банков и портов сохранить документы о сделках с российским дизелем. Изучение соглашения президента США Трампа с Москвой станет приоритетом партии в случае возвращения контроля над Конгрессом, пишет портал Axios.

    «[Любой] ввоз российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать поводом для судебных разбирательств, а также расследований со стороны Конгресса», – говорится в письме демократов.

    Документ подписали сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Шелдон Уайтхаус. В случае получения демократами большинства в Сенате они могут возглавить комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе.

    Новый запрос показывает, что расследования будут проводиться не только в Белом доме, но и в высших эшелонах власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля отправился в Нью-Йорк. До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизельного топлива.

    Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

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    27 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Новак назвал сферы для сотрудничества России и США в Арктике

    Новак: Россия и США в Арктике могут сотрудничать в проектах СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США могут совместно работать в Арктике над разработкой месторождений и проектами сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Если говорить про арктическую зону – это разработка месторождений либо участие в совместных проектах по сжижению природного газа. То есть, те направления, которые сегодня активно развиваются в России», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По его словам, у американских партнеров есть потребность в развитии соответствующей инфраструктуры и добычи СПГ. Он отметил, что пока этот вопрос только обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    В июле замглавы МИД Андрей Руденко сообщил о рассмотрении Нью-Дели возможности приобретения добываемого в российской части Арктики СПГ.

    В прошлом году глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об обсуждении возможности совместной реализации энергетических проектов с Китаем и США в Арктике.

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    29 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу

    Силуанов: Соглашение России и США по дизелю обеспечит бизнес валютной выручкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора эффективности соглашения России и США по дизельному топливу.

    По его словам, договоренность между Россией и США по дизельному топливу обеспечит российский бизнес дополнительной валютной выручкой и окажет положительное влияние на рынок энергоресурсов, передают «Вести».

    «Как вы уже сказали, дизельная сделка – это дополнительная валютная выручка, это раз. Это дополнительная ресурсная база у предприятий, которые производят нефтепродукты – это два. Ну и третье. Важно, что действительно наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок», – заявил Силуанов.

    Он добавил, что цены на нефтепродукты после объявления о сделке снижаются, что ведет к более стабильной ситуации в энергетическом секторе.

    Это также важно для России с точки зрения прогнозированности и влияния мировых цен на внутренние цены, отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник New York Times сообщила о рассмотрении администрацией президента США возможности снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в США прагматичной деловой договоренностью.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила отсутствие существенного влияния дизельной сделки на топливный рынок России.

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