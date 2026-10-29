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    29 октября 2026, 11:30 • Новости дня

    Сборная России до 15 лет обыграла камерунцев на фестивале ФИФА

    Сборная России до 15 лет победила Камерун со счетом 9:2 на фестивале ФИФА

    Tекст: Мария Иванова

    Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Камеруна со счетом 9:2 в матче 1/4 финала плей-офф за 17-32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане, сообщает ТАСС.

    Матчи фестиваля проходят в формате 8х8 на полях уменьшенного размера. Команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА. Команда играет под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юношеская сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф турнира ФИФА.

    В тот же день россияне одержали победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места.

    В понедельник сборная России победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа.

    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    28 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Российские боксеры выиграли медальный зачет юниорского чемпионата мира

    Российские юниоры взяли пять золотых медалей на чемпионате мира по боксу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная России одержала победу в медальном зачете на юниорском чемпионате мира по боксу в черногорской Будве, завоевав пять золотых наград.

    Российские спортсмены в возрасте от 17 до 18 лет завоевали пять золотых наград на мировом первенстве в черногорской Будве. Сборная России стала победителем медального зачета, передает РИА «Новости».

    На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Голунова в весовой категории до 57 кг, Екатерина Фролова (до 80 кг) и Дарья Антипова (до 75 кг). Среди юношей золото выиграли Прохор Старцев (до 80 кг) и Кирилл Коршаков (до 85 кг).

    Серебряные медали турнира достались Екатерине Несветаевой (до 60 кг), Бэлле Зуевой (до 65 кг) и Самире Итониевой в категории свыше 80 кг. Также серебро взяли Владимир Орлов (до 50 кг) и Ислам Магомедов (до 55 кг).

    Национальная команда России принимала участие в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре команда из России одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу в Софии. В 2025 году российская сборная по боксу выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира в Дубае.

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    27 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Футболист ПСЖ Кварацхелия перенес операцию после разрыва связки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия успешно перенес хирургическое вмешательство после разрыва крестообразной связки.

    Операция на правом колене прошла в больнице «Аспетар» в Дохе, спортсмен приступит к реабилитации, сроки которой пока не разглашаются, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Вингер порвал переднюю крестообразную связку во время матча с испанской «Барселоной» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2.

    Кварацхелии 25 лет, он перешел в ПСЖ зимой 2025 года. Ранее грузин выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин», итальянский «Наполи» и ряд других команд. Вместе с «Локомотивом» спортсмен стал победителем Кубка России, а с «Наполи» дважды выиграл чемпионат Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французский клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 4:2.

    В мае грузинский полузащитник парижского клуба удостоился награды лучшего игрока Лиги чемпионов.

    В марте Хвича Кварацхелия стал новым капитаном сборной Грузии.

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    27 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»

    Англичанин Гарри Кейн получил «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»
    @ IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus / Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил престижную награду «Золотой мяч» как лучший футболист прошедшего сезона.

    Торжественная церемония вручения наград прошла в лондонском театре «Палладиум», передает РИА «Новости» со ссылкой на France Football.

    Приз английскому форварду передал двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. В сезоне-2025/26 Кейн забил 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную Англии, с которой занял третье место на чемпионате мира 2026 года.

    Среди женщин третий «Золотой мяч» в карьере получила испанка Алексия Путельяс, представляющая «Барселону». Возглавляющий сборную Испании по футболу Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сезона, а лучшим наставником женских команд стал Пере Ромеу.

    Голкипер сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял четвертое место в голосовании за приз лучшему вратарю сезона. Обладателем этой награды стал выступающий за «Атлетик» испанец Унаи Симон, выигравший в 2026 году чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голкипер сборной России Матвей Сафонов оказался в числе претендентов на звание лучшего вратаря года. В августе он занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.

    В июле форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира.

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    28 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Юношеская сборная России проиграла в первом матче плей-офф турнира ФИФА

    Юношеская сборная России по футболу проиграла Мексике в первом раунде плей-офф

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф на чемпионате мира среди игроков до 15 лет в Азербайджане.

    Встреча завершилась со счетом 2:3, передает РИА «Новости». В составе российской команды мячи забили Арсен Бестаев и Матвей Родионов.

    Сборная России потеряла шансы победить в турнире, но не покидает соревнования. Команда продолжит играть в сетке плей-офф, где сможет занять максимум 17-е место. В следующем матче россияне встретятся с командой, которая проиграет в паре Южная Корея – Гана.

    Матчи проходят в формате 8x8 с двумя таймами по 20 минут. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором сборная России выступает с государственными флагом и гимном. Турнир завершится 31 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата.

    В тот же день россияне одержали четвертую победу подряд на турнире, обыграв Афганистан. В субботу команда разгромила Судан.

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    28 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Джиоева

    Tекст: Антон Антонов

    Мещанский суд Москвы заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Хасана Джиоева, объявленного в розыск по делу о даче взятки ради победы над «Аланией» в 2023 году, сообщается в столичной судебной картотеке.

    Суд 28 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал Джиоеву меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Джиоеву инкриминируется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в подкупе арбитра во время футбольного матча между «Химками» и «Аланией» в 2023 году. Джиоев объявлен в международный розыск.

    По данным следствия, Джиоев намеревался обеспечить победу своей команде в игре против «Алании», состоявшейся 20 ноября 2023 года в Грозном. Находясь в Чечне, он через посредника предложил главному арбитру 2 млн рублей за влияние на исход встречи. Судья согласился из корыстных побуждений и получил обещанные средства после матча.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    «Реал Мадрид» извинился перед китайцами за слова Мбаппе

    Клуб «Реал Мадрид» принес извинения народу Китая за инцидент с Мбаппе

    Tекст: Мария Иванова

    Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» принес извинения китайскому народу за слова нападающего Килиана Мбаппе.

    «Реал Мадрид» приносит извинения китайскому народу за возможные неприятные чувства, вызванные недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб относится с глубоким уважением к Китаю, его истории, культуре и гражданам», – говорится в заявлении мадридского клуба, передает ТАСС.

    В пресс-службе мадридского «Реала» подчеркнули, что клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе, выразившего сожаление по поводу своих слов и вновь подтвердившего свое уважение к китайскому народу.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его собственное лицо, отредактированное с помощью графического редактора и наложенное на изображение Мао Цзэдуна. В ответ китайские компании, в том числе «Дунпэн» и «Мэнню», начали разрывать рекламные контракты с футболистом, а Центральное телевидение Китая приостановило трансляции матчей чемпионата Испании с участием нападающего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь высоко оценил извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения французского футболиста со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Российские гимнасты вернулись с чемпионата мира с четырьмя медалями

    Сборная России по спортивной гимнастике прилетела с турнира в Роттердаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет с отечественными спортсменами, завоевавшими четыре медали на мировом первенстве в Нидерландах, приземлился в столичном аэропорту Внуково.

    В честь прилетевших на родину гимнастов прозвучал гимн России, передает ТАСС.

    Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Роттердаме с 17 по 25 октября. По итогам соревнований россияне стали обладателями четырех наград.

    Серебро в мужском командном турнире выиграли Савелий Съедин, Сергей Найдин, Арсений Духно, Даниел Маринов и Илья Заика. Этот результат позволил сборной России отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Еще одну серебряную медаль завоевала Людмила Рощина по итогам личного многоборья.

    В финалах отдельных видов программы третьи места заняли Маринов в упражнениях на брусьях и Найдин на перекладине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка Людмила Рощина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Нидерландах.

    В среду мужская сборная России по спортивной гимнастике получила путевку на Олимпиаду 2028 года.

    Также женская национальная команда успешно преодолела квалификацию командного многоборья.

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    27 октября 2026, 23:30 • Новости дня
    «Краснодар» победил «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка России

    ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка России

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты «Краснодара» на домашнем поле одержали победу над московским «Динамо» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

    Матч группы B состоялся в Краснодаре. В составе победившей команды отличился Дмитрий Воробьев, забивший голы на 13-й и 44-й минутах, хотя на пятой минуте он не реализовал пенальти. У гостей гол забил Константин Тюкавин на 93-й минуте, передает РИА «Новости».

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча вступил в эмоциональную перепалку с арбитром Станиславом Матвеевым и получил красную карточку.

    Для Дмитрия Воробьева, перешедшего из «Локомотива» в июле, голы в матче стали первыми за «Краснодар» в его 15-м матче за клуб.

    Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 10 очков и досрочно обеспечил себе место в плей-офф пути РПЛ. «Динамо» имеет девять очков, за ними идут «Факел» (шесть очков) и «Ахмат» (пять очков).

    В следующем туре, который пройдет 25 ноября, «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Динамо» 26 ноября примет «Факел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Краснодар» закрепился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. В июле форвард Дмитрий Воробьев подписал контракт с краснодарской командой до 2030 года.

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    28 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла Южную Корею на фестивале ФИФА

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная России среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места чемпионата мира и фестиваля ФИФА.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, передает ТАСС.

    У победителей забитыми голами отметились Анатолий Цимин (4-я минута), Матвей Родионов (13), Егор Люсин (21) и Матвей Абдулхаликов (28).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник юношеская сборная России по футболу победила команду Турции со счетом 4:1.

    Российская команда обыграла Афганистан со счетом 8:0.

    В субботу сборная России одержала крупную победу над командой Судана.

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    29 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    Срок экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей сокращен до полутора лет

    Мосгорсуд сократил срок экс-гендиректору ФК «Торпедо» Скородумову

    Tекст: Мария Иванова

    Рассмотрев апелляцию защиты, Мосгорсуд смягчил приговор бывшему гендиректору футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову, сократив срок лишения свободы за подкуп судей до полутора лет.

    «Приговор изменить, смягчить назначенное наказание. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Скородумову один год шесть месяцев [лишения свободы]», – приводит ТАСС слова судьи.

    Скородумову также запрещено на три года заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением спортивных мероприятий.

    Скородумов просил заменить ему оставшийся срок на условный, защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы, ссылаясь на то, что он отбыл более половины срока. Прокуратура выступала против.

    По данным следствия, Скородумов с июля 2024-го по май 2025 года вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой склоняли спортивных судей к оказанию влияния на результаты матчей. Судьям предлагали от 600 тыс. до 3 млн рублей.

    В июле Скородумов был приговорен к двум годам колонии. Он был признан виновным по семи эпизодам ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по делу о подкупе арбитров. Тогда суд отказался рассматривать это дело в закрытом режиме.

    В июле суд приговорил Валерия Скородумова к двум годам колонии.

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    29 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Рейс с российскими спортсменами вылетел на юношескую Олимпиаду с задержкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет с юными российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, сообщают информационные агентства.

    Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, передает ТАСС.

    Вылет самолета российских спортсменов в Стамбул был перенесен из-за задержки рейсов в аэропорту, в связи с чем также была изменена логистика по дальнейшему вылету в Дакар.

    Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Российские спортсмены выступят на соревнованиях под флагом и с гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца вылет сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира из московского аэропорта Внуково задержали на семь часов. В прошлом месяце российская делегация начала подготовку к выступлению на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    29 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Россиянка Танделова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

    Россиянка Танделова стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в Астане

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская спортсменка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В поединке за третье место в весовой категории до 62 кг Танделова одержала победу над представительницей Нигерии Эстер Колаволе. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу россиянки, передает РИА «Новости».

    Ранее 23-летняя спортсменка уже становилась бронзовым призером чемпионата мира в 2025 году, а также выигрывала серебро чемпионата Европы в 2026 году.

    Соревнования в Астане завершатся 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в международных турнирах без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Во вторник бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане.

    В начале месяца женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на мировом первенстве в Баку.

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