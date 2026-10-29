Сборная России до 15 лет обыграла камерунцев на фестивале ФИФА

Сборная России до 15 лет победила Камерун со счетом 9:2 на фестивале ФИФА

Tекст: Мария Иванова

Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане, сообщает ТАСС.

Матчи фестиваля проходят в формате 8х8 на полях уменьшенного размера. Команды играют два тайма по 20 минут.

Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА. Команда играет под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юношеская сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф турнира ФИФА.

В тот же день россияне одержали победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места.

В понедельник сборная России победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа.