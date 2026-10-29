Volkswagen решил ускорить реструктуризацию из-за кризиса

Российские компании значительно нарастили объемы приобретения экологичного транспорта для нужд бизнеса, передает РИА «Новости».
«Всего по итогам девяти месяцев 2026 года бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электрокаров по сравнению с 5,2 тыс. годом ранее (+125,6%)», – рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.
Положительную динамику подтверждают и другие участники рынка. В «Европлане» зафиксировали рост спроса почти в три раза, а во «Флит Лизинге» выдачи электромобилей взлетели в пять раз. В числе самых востребованных у корпоративных клиентов марок эксперты называют UMO, Evolute, Avatr, Voyah, Geely, Zeekr и Li. Директор по развитию каналов продаж «Флит Лизинга» Елена Скубий добавила, что высокая популярность автомобилей Voyah связана с доступностью льготного лизинга и развитой сервисной инфраструктурой.
Коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Антон Гуреев объяснил увеличение интереса к такой технике летней ситуацией с бензином, государственными субсидиями и появлением локализованных моделей, включая «Москвич 3-е». По его прогнозам, с учетом всех факторов к концу года суммарные продажи электромобилей и подключаемых гибридов в стране способны вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом и преодолеть отметку в 100 тыс. единиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпромторга Антон Алиханов спрогнозировал рост доли электромобилей в России к 2035 году до 25%.
Кроме того, ведомство отчиталось об увеличении продаж электрокаров в два раза за первые девять месяцев текущего года.
Также «АвтоВАЗ» начал испытания перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut с гибридной силовой установкой.