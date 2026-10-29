Минфин США допустил утрату финансового лидерства из-за цифрового юаня

SCMP: В США обеспокоились угрозой лидерству доллара из-за цифрового юаня

Tекст: Вера Басилая

Власти Китая используют новые технологии, включая блокчейн и цифровые активы, для продвижения юаня, что может создать альтернативу финансовой инфраструктуре под руководством США, пишет South China Morning Post.

Американские чиновники опасаются, что китайская валюта станет полноценной заменой доллару. Этот вопрос поднимался на слушаниях в Сенате США, где министра финансов Скотта Бессента спросили о том, как Пекин может бросить вызов американскому финансовому лидерству.

Для расширения охвата и влияния своей валюты Пекин использует Гонконг в качестве испытательного полигона для матрицы цифровых валют и услуг по переводу средств. Глава администрации Гонконга Джон Ли Ка-чиу представил пятилетний план, в котором подчеркивается стратегическая роль города в содействии более широкому использованию юаня за пределами материкового Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз запланировал переговоры с властями Китая о повышении курса юаня.

В апреле Народный банк Китая разрешил 12 национальным банкам проводить операции с цифровым юанем.

Напомним, Пекин начал привлекать другие страны к хранению золотых слитков в Китае для усиления роли юаня в противовес доллару.