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    29 октября 2026, 11:13 • Новости дня

    Создатель Hello Kitty разорвал связи с сериалом после критики в Китае

    Создатель Hello Kitty извинился за японский сериал перед Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японская компания Sanrio, владеющая брендом Hello Kitty, принесла извинения и прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ в преднамеренном очернении Пекина.

    Японская компания Sanrio извинилась и разорвала коммерческие связи со шпионским сериалом Vivant после возмущения китайской аудитории, пишет The Guardian.

    Во втором сезоне японского сериала показано, как китайские агенты применяют жестокие пытки к сотрудникам секретного подразделения японской разведки, включая отрезание пальцев и ножевые ранения.

    Китайские государственные СМИ назвали эти сцены преднамеренным очернением Пекина. Издание Global Times отметило сходство показанных методов с пытками, которые применяли японские оккупационные войска против мирных китайцев во время Второй мировой войны, обвинив авторов шоу в искажении истории.

    Представители Sanrio сообщили в социальной сети Weibo об отказе от сотрудничества с создателями Vivant, так как проект противоречит корпоративным ценностям компании по укреплению гармонии. В Sanrio пообещали ужесточить проверку будущих партнерских проектов.

    Китай остается важнейшим зарубежным рынком для создателей Hello Kitty. В первой половине текущего года доходы Sanrio в КНР составили 781 млн юаней, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня. В том же месяце МИД КНР сделал серьезное представление Токио из-за высказываний японского премьера Санаэ Такаити. В августе прошлого года Пекин потребовал объяснений от японских властей после сообщений о призывах Токио бойкотировать парад.

    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    27 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Приложения Центрального телевидения Китая удалили все материалы с Мбаппе

    В Китае удалили материалы о Мбаппе из новостных приложений госканала CCTV

    Tекст: Мария Иванова

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая (CCTV) удалили публикации с французским футболистом Килианом Мбаппе после скандала из-за его оскорбительных высказываний.

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили материалы, связанные с французским футболистом Килианом Мбаппе, передает РИА «Новости».

    По данным Global Times, социальная сеть «Сяохуншу» также удаляет соответствующие материалы со спортсменом. Кроме того, одна из крупнейших китайских футбольных новостных платформ Dongqiudui отказалась переводить скандальное интервью на китайский язык.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что слова, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают отпор со стороны китайского общества. Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью Мбаппе, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес исторического политического деятеля КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре китайского общества на оскорбившие его слова французского футболиста Килиана Мбаппе.

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты со спортсменом из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    27 октября 2026, 13:28 • Новости дня
    МИД назвал условие восстановления диалога с Японией

    Замглавы МИД Руденко призвал Японию отказаться от недружественного курса

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто заявил, что для восстановления полноценного диалога Токио необходимо отказаться от недружественного курса в отношении Москвы.

    Представители государств обсудили актуальное состояние двусторонних связей, говорится на сайте МИД России.

    «С российской стороны были изложены оценки по ряду вопросов российско-японских отношений. Было подчеркнуто, что для восстановления полноценного межгосударственного диалога нынешним властям Японии необходимо отказаться от недружественного курса в отношении России», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила власти Японии об опасности следования реваншистскому курсу.

    На прошлой неделе внешнеполитическое ведомство назвало отказ Токио от направленной против России деятельности условием возвращения отношений в нормальное русло.

    В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко отметил необходимость отказа японских властей от антироссийской политики для восстановления двустороннего сотрудничества.

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    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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    27 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Бывший чиновник в Китае получил смертный приговор за взятки на 65 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймин приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления.

    Суд в Китае признал бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина виновным во взяточничестве на сумму более 65,4 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Следствие установило, что с 1998 по 2025 год подсудимый пользовался служебным положением на различных должностях для незаконного обогащения. Ван Хуэймин приговорен к пожизненному лишению политических прав, а все его личное имущество подлежит изъятию в пользу государства.

    Отмечается, что если после истечения двухлетней отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное лишение свободы, бывший чиновник не получит права на условно-досрочное освобождение.

    В январе председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с коррупцией в стране сложной и напряженной. Он призвал решительно искоренять взяточничество на всех уровнях и лишать злоумышленников укрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии по аналогичному обвинению.

    В прошлом году китайский суд назначил смертную казнь другому высокопоставленному чиновнику за взятки на сумму почти 48 млн долларов.

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    27 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Лулу да Силву с переизбранием

    Си Цзиньпин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Луису Инасиу Луле да Силве в связи с его переизбранием на пост президента Бразилии, сообщило агентство Синьхуа.

    «Я придаю большое значение развитию китайско-бразильских отношений и готов вместе с президентом Лулой прилагать усилия, чтобы вывести строительство китайско-бразильского сообщества единой судьбы на новый уровень, открывать более широкие перспективы для всестороннего стратегического взаимодействия двух стран и постоянно повышать благосостояние народов», – говорится в поздравительной телеграмме китайского лидера, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

    Китайский лидер подчеркнул, что бразильский президент внес «важный вклад в развитие китайско-бразильских отношений». По словам Си Цзиньпина, за последние годы еще более заметным стал глобальный, стратегический и долгосрочный характер отношений между двумя странами, которые стали образцом единства и сотрудничества стран глобального Юга.

    Отмечается, что зампредседателя КНР Хань Чжэн также направил поздравительную телеграмму Жералду Алкмину, избранному на пост вице-президента южноамериканской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил об уважении Пекина к самостоятельному выбору бразильского народа.

    В тот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после победы на выборах столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

    Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    27 октября 2026, 06:46 • Новости дня
    Сухопутные войска Китая и Индонезии начали антитеррористические учения

    Китай и Индонезия начали совместные военные маневры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные антитеррористические маневры «Острый клинок – 2026» с участием военнослужащих КНР и Индонезии стартовали в китайском городе Гуанчжоу.

    Военнослужащие сухопутных войск Китая и Индонезии приступили к отработке антитеррористических задач в южнокитайской провинции Гуандун, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны КНР.

    Учения включают этапы специальной подготовки, тактического взаимодействия и комплексные маневры. Военные продемонстрируют навыки в снайперском деле, использовании беспилотных систем, разведке, а также обезвреживании террористов.

    В рамках мероприятия запланированы тематические семинары, спортивные соревнования и демонстрация вооружений и боевой техники. Главной целью учений заявлено повышение уровня боеготовности войск и укрепление дружественных связей между армиями двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си сообщил о планах проведения совместных учений сухопутных войск Китая и Пакистана.

    Также военнослужащие сил специальных операций Белоруссии вылетели в Китай для участия в тактических маневрах.

    Китайские военные моряки отбыли из Приморья в Японское море после завершения совместных с Россией мероприятий.

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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Основатель DeepSeek впервые попал в список богатейших людей Китая

    Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн вошел в топ-10 богатейших людей Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые вошел в рейтинг богатейших людей Китая с состоянием 42 млрд долларов, заняв седьмое место.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Hurun Research Institute, которое публикует список мультимиллиардеров.

    Состояние Лян Вэньфэна оценивается в 280 млрд юаней (около 42 млрд долларов). В тройку лидеров рейтинга вошли основатель ByteDance Чжан Имин (100 млрд долларов), создатель бренда Nongfu Spring Чжун Шаньшань (61 млрд долларов) и основатель компании CATL Цзэн Юйцюнь (58 млрд долларов).

    Также в топ-10 вошли основатель Tencent Ма Хуатэн, семья создателя Midea Хэ Сяньцзяня, основатели конгломерата Hengli Чэнь Цзяньхуа и Фань Хунвэй, основатель NetEase Дин Лэй, представители CK Infrastructure Ли Кашин и Виктор Ли, а также гендиректор Cambricon Чэнь Тяньши.

    Всего в этом году в список попали 1529 предпринимателей с состоянием более 5 млрд юаней (750 млн долларов). Это на 95 человек больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель китайской компании ByteDance Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии с состоянием свыше 105 млрд долларов.

    Летом капитал создателя технологического стартапа DeepSeek Лян Вэньфэна превысил 36 млрд долларов после раунда инвестиций.

    В июне китайский разработчик искусственного интеллекта привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

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