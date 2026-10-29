Автоюрист оценил обязательность смены летней резины на зимнюю в ноябре

По действующим нормам использование зимней резины обязательно только в течение трех месяцев – декабря, января и февраля, передает РИА «Новости».
«Обязательного требования, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», – сказал Воропаев.
Вместе с тем юрист подчеркнул, что в большинство регионов зима приходит до наступления декабря. С точки зрения безопасности водителям необходимо поменять шины уже в ноябре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о возможности использования летней резины в Москве до начала ноября.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала переходить на зимнюю резину в конце октября.
Также заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов разрешил москвичам сменить зимнюю резину на летнюю при устойчиво теплой погоде.