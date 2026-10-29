Автоюрист оценил обязательность смены летней резины на зимнюю в ноябре

Юрист Воропаев назвал необязательным переход на зимнюю резину в ноябре

Tекст: Дмитрий Зубарев

По действующим нормам использование зимней резины обязательно только в течение трех месяцев – декабря, января и февраля, передает РИА «Новости».

«Обязательного требования, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», – сказал Воропаев.

Вместе с тем юрист подчеркнул, что в большинство регионов зима приходит до наступления декабря. С точки зрения безопасности водителям необходимо поменять шины уже в ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о возможности использования летней резины в Москве до начала ноября.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала переходить на зимнюю резину в конце октября.

Также заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов разрешил москвичам сменить зимнюю резину на летнюю при устойчиво теплой погоде.