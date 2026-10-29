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    29 октября 2026, 11:14 • Новости дня

    Автоюрист оценил обязательность смены летней резины на зимнюю в ноябре

    Юрист Воропаев назвал необязательным переход на зимнюю резину в ноябре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Менять летнюю резину на зимнюю в ноябре по действующим правилам необязательно, однако водителям стоит ориентироваться на погодные условия, заявил автоюрист Лев Воропаев.

    По действующим нормам использование зимней резины обязательно только в течение трех месяцев – декабря, января и февраля, передает РИА «Новости».

    «Обязательного требования, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», – сказал Воропаев.

    Вместе с тем юрист подчеркнул, что в большинство регионов зима приходит до наступления декабря. С точки зрения безопасности водителям необходимо поменять шины уже в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о возможности использования летней резины в Москве до начала ноября.

    Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала переходить на зимнюю резину в конце октября.

    Также заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов разрешил москвичам сменить зимнюю резину на летнюю при устойчиво теплой погоде.

    28 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре продажи новых автомобилей российского бренда Volga впервые обошли результаты «Москвича», сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    С 5 по 25 октября в России реализовали 793 новых автомобиля марки Volga и 694 машины «Москвич», указал глава агентства в своем Telegram-канале.

    «До сентября продажи «Москвича» были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил», – заявил Целиков.

    Самой популярной моделью «Москвича» остается наиболее доступный «Москвич 3», занимающий около 80% продаж марки. В линейке Volga наибольшим спросом пользуется дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% реализации бренда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский автомобильный рынок пополнился рекордным числом новых моделей. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на фоне увеличения числа предложений.

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    26 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Путин поручил губернаторам развивать прокат семейных авто с детскими креслами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президентского совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

    «Рассмотреть вопрос о развитии в крупных городах услуг краткосрочной аренды семейных автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), для совершения семейных поездок», – говорится в документе.

    Высшие должностные лица регионов должны представить соответствующий доклад до 1 июня 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о намерении «Единой России» развивать региональные меры поддержки семей с детьми.

    В августе она назвала поддержку семей с детьми одной из главных тем предложений россиян для новой Народной программы партии.

    В том же месяце руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова сообщила об активном расширении мер поддержки семей «Единой Россией».

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Кроссоверы Nissan Qashqai вернулись на российский авторынок

    В России возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai от 1,8 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В российских городах возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai, цены на автомобили из ближайших поставок начинаются от 1,8 млн рублей.

    В российских городах вновь начали продавать кроссоверы Nissan Qashqai. Стоимость автомобилей из ближайших поставок начинается от 1,8 млн рублей, тогда как за машины с центрального склада просят от 2,58 млн рублей, пишет «За рулем».

    Приобрести автомобиль можно в Москве, Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Кирове, Воронеже, Набережных Челнах, Тамбове, Красноярске и Липецке.

    Автомобили оснащены техникой от китайской версии модели: бензиновым двигателем объемом два литра и мощностью 140 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. В комплектацию входят панорамная крыша, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора с парктрониками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend.

    Кроме того, «Москвич» приступил к продажам новых кроссоверов М70 и М90.

     Представители компании «Рольф» назвали отечественный «Москвич 3» самым доступным новым кроссовером в России.

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    27 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Беременная женщина погибла в массовом ДТП под Иркутском

    МВД: Беременная женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями под Иркутском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате столкновения трех автомобилей на трассе «Байкал» в Иркутской области погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы, сообщило главное региональное управление МВД.

    Авария произошла на 181-м километре федеральной автодороги Р-258 вблизи поселка Новоснежная. Водитель Nissan Presage выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Prius Alpha, которую отбросило под большегруз Sitrak, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    27-летняя пассажирка скончалась в автомобиле скорой помощи, водитель и четырехлетний ребенок доставлены в больницу. Водитель Nissan попытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно задержан инспекторами.

    Мужчина заявил, что его машину угнали, но очевидцы подтвердили, что он находился за рулем. В 2024 году он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в том же регионе травмы в ДТП получили шесть человек.

    В начале года в Иркутской области столкнулись два маршрутных микроавтобуса в городе Шелехов, пострадали шесть человек.

    В прошлом году главное управление МВД по Иркутской области рассказало о гибели четырех человек после столкновения легкового автомобиля с большегрузом на трассе «Сибирь».

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    27 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Холдинг «АГР» и Defetoo запустили новый автомобильный бренд Votour

    В России появился новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour

    Холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo объявили о выводе на российский рынок нового автомобильного бренда Votour, который будет представлен в сегментах кроссоверов и внедорожников.

    Модельный ряд новой марки будет состоять из кроссоверов и внедорожников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    «Холдинг «АГР“ и компания Defetoo объявляют о выводе нового российского автомобильного бренда с международной экспертизой Votour. Его запуск станет новым этапом стратегического партнерства, расширив присутствие в сегментах кроссоверов и внедорожников», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что автомобили Votour будут ориентированы на повседневные, а также внедорожные и премиальные внедорожные поездки. Информацию о моделях, производственной программе и сроках старта продаж производители представят позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АГР Холдинг» показал на Петербургском международном экономическом форуме кроссовер нового бренда Jeland.

    Также холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo запланировали представить новую марку премиальных автомобилей Esteo.

    Кроме того, в апреле «АГР Холдинг» и Defetoo запустили в Калуге производство двигателей.

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    27 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Водитель намеренно направил автомобиль на толпу на западе Германии

    dpa: На западе Германии автомобиль намеренно въехал в скопление людей

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу людей, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В федеральной земле Нижняя Саксония на западе Германии автомобиль въехал в скопление людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил транспортное средство на толпу. Находившийся рядом полицейский патруль открыл огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

    Предварительные данные указывают на то, что водитель и пострадавшие могли быть знакомы друг с другом. Травмы получили до пяти человек, они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Правоохранители не исключают, что в машине находились несколько человек. В поисковой операции задействованы вертолет и кинологическая служба.

    «Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», – сообщила представитель полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен.

    В мае автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на центральной торговой улице в Лейпциге.

    В сентябре прошлого года в столице Германии в результате наезда автомобиля на людей пострадали дети.

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    27 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал приход «автомобильной зимы» в Москву на следующей неделе

    Синоптик Леус призвал московских водителей сменить летнюю резину на зимнюю

    Tекст: Мария Иванова

    В начале ноября в Московском регионе ожидается похолодание, температура опустится ниже 5 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, написал Леус.

    По его словам, в начале первой декады ноября температурный фон снизится до 5 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке ожидаются заморозки.

    В середине следующей недели возрастет вероятность дождей, которые могут переходить в смешанные осадки. 3-4 ноября возможен первый снег, а после 5-6 ноября местами появится временный снежный покров.

    Специалист напомнил, что летние покрышки при температуре ниже 5 градусов тепла теряют свои свойства, поэтому автомобилистам пора отправиться в шиномонтаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр сообщил об отсутствии снега в Москве до конца октября.

    В середине месяца Михаил Леус заявил о возможности использования летней резины еще две-три недели.

    В начале месяца метеобюро рекомендовало переходить на зимние шины в конце октября или начале ноября.

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    28 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МВД сняло с розыска сотни разыскиваемых Канадой и Германией автомобилей

    МВД: В России сняли с розыска 665 разыскиваемых Канадой и ФРГ автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    МВД России сообщило о снятии с розыска 665 автомобилей из 813, которые разыскивались Канадой и Германией и были обнаружены на территории страны.

    По состоянию на середину октября из 813 найденных в России транспортных средств, разыскиваемых Канадой и Германией, с розыска снято 665, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    «С февраля 2022 года НЦБ Интерпола Германии оставляет без ответов уведомления об обнаружении разыскиваемых транспортных средств, направляемые немецким правоохранительным органам в целях подтверждения актуальности информации об их розыске», – пояснили в министерстве.

    Российская сторона довела до Генерального секретариата Интерпола позицию о недопустимости использования баз данных без конкретной правоохранительной цели. В результате Германия сократила список разыскиваемого автотранспорта на 108 единиц. Кроме того, с сентября 2025 года возобновилось сотрудничество с Канадой, которая начала подтверждать или снимать с розыска автомобили по каналам Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе издание The New York Times сообщило об использовании организованными преступными группами канадских портов для отправки похищенных автомобилей в Россию. В июле старший инспектор ДПС Антон Порошин рассказал о способности приборов в патрульных машинах столичной ГАИ выявлять находящиеся в розыске автомобили.

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    27 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    «Соллерс» передал Спецсвязи России 150 фургонов

    Спецсвязь России получила 150 коммерческих фургонов Sollers SF1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа «Соллерс» поставила Главному центру специальной связи 150 коммерческих автомобилей Sollers SF1, которые будут задействованы для работы в Москве и других крупных городах страны.

    В переданную партию вошли 140 цельнометаллических фургонов и десять грузопассажирских машин, передает «Интерфакс».

    Компактные городские фургоны Sollers SF1 производятся по технологии полного цикла на предприятии «Соллерс Алабуга» в Елабуге.

    Спецсвязь России специализируется на доставке секретной корреспонденции, опасных грузов, продукции оборонно-промышленного назначения, драгоценных металлов, химических реагентов и предметов искусства по территории страны и государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство промышленности и торговли России разработало проект переноса сроков уплаты утилизационного сбора для отечественных производителей автомобилей на декабрь 2027 года.

    Также группа «Соллерс» приступила к серийному выпуску деталей для автомобильных систем безопасности на предприятии в Ульяновске.

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    27 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    Спрос на лизинг электромобилей и гибридов в России вырос более чем вдвое

    Бизнес в России увеличил лизинг электромобилей и гибридов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За девять месяцев 2026 года российский бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электромобилей, что на 125,6% больше показателя прошлого года.

    Российские компании значительно нарастили объемы приобретения экологичного транспорта для нужд бизнеса, передает РИА «Новости».

    «Всего по итогам девяти месяцев 2026 года бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электрокаров по сравнению с 5,2 тыс. годом ранее (+125,6%)», – рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

    Положительную динамику подтверждают и другие участники рынка. В «Европлане» зафиксировали рост спроса почти в три раза, а во «Флит Лизинге» выдачи электромобилей взлетели в пять раз. В числе самых востребованных у корпоративных клиентов марок эксперты называют UMO, Evolute, Avatr, Voyah, Geely, Zeekr и Li. Директор по развитию каналов продаж «Флит Лизинга» Елена Скубий добавила, что высокая популярность автомобилей Voyah связана с доступностью льготного лизинга и развитой сервисной инфраструктурой.

    Коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Антон Гуреев объяснил увеличение интереса к такой технике летней ситуацией с бензином, государственными субсидиями и появлением локализованных моделей, включая «Москвич 3-е». По его прогнозам, с учетом всех факторов к концу года суммарные продажи электромобилей и подключаемых гибридов в стране способны вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом и преодолеть отметку в 100 тыс. единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпромторга Антон Алиханов спрогнозировал рост доли электромобилей в России к 2035 году до 25%.

    Кроме того, ведомство отчиталось об увеличении продаж электрокаров в два раза за первые девять месяцев текущего года.

    Также «АвтоВАЗ» начал испытания перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut с гибридной силовой установкой.

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    28 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    «Соллерс» объявил о запуске первого в России производства восьмиступенчатых АКПП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобилестроительная группа «Соллерс» в следующем году первой в стране наладит серийный выпуск восьмиступенчатых автоматических коробок передач на заводе в Елабуге, сообщили в концерне.

    Запуск производства запланирован на вторую половину 2027 года, передает РИА «Новости». Общая сумма инвестиций в реализацию проекта составит около 500 млн рублей, а проектная мощность предприятия достигнет 13,7 тыс. агрегатов в год.

    «Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу – это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна», – отметил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

    По его словам, локализация позволит управлять качеством агрегатов и создавать автомобили с улучшенными свойствами.

    Финальная сборка и испытания узлов пройдут на площадке в Елабуге, а литье и механическая обработка картеров состоятся на литейном заводе «РосАЛит» в Заволжье. Новые коробки передач получат внедорожники Sollers S9, пикапы Sollers ST8 и ST9, а также коммерческие автомобили Sollers SF1.

    Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца сообщил о предоставлении концерну льготного займа на 395 млн рублей. Средства направят на закупку оборудования, оснастки и режущего инструмента для новых линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин заявил о продолжении всесторонней поддержки стратегических предприятий отечественного автопрома. В начале осени Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в автомобилестроении.

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    28 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Mercedes-Benz предложил сотрудникам добровольное увольнение из-за кризиса

    WSJ: Mercedes-Benz предложит уволиться части сотрудников из-за спада в Китае

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложит части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz запускает новую программу добровольного увольнения для вспомогательного персонала, чтобы повысить эффективность работы на фоне ухудшения рыночных условий, пишет The Wall Street Journal.

    Накануне компания снизила прогнозы на текущий год, предупредив об ухудшении ситуации на китайском рынке и росте издержек в четвертом квартале, в том числе расходов на сырье.

    Ожидается, что скорректированная рентабельность продаж в автомобильном подразделении по итогам года составит от 2% до 3%. При этом прибыль до вычета процентов и налогов прогнозируется на прошлогоднем уровне в 5,82 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу автомобильный концерн Mercedes-Benz запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников. В середине месяца портал немецкого автоконцерна BMW обвалился из-за ажиотажа вокруг программы выплаты пособий добровольно увольняющимся работникам. В начале месяца поставки автомобилей BMW снизились на 6,3% на фоне падения спроса в Китае.

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    28 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Автоконцерны Японии испугались новых правил Евросоюза для электромобилей

    NHK: Японские автопроизводители опасаются новых правил ЕС для электромобилей

    Tекст: Мария Иванова

    Производители электромобилей из Японии выразили обеспокоенность из-за планируемых в Евросоюзе правил, предоставляющих приоритет машинам европейской сборки.

    Японские автоконцерны ожидают трудностей из-за обсуждаемых в Европе мер поддержки автопрома, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

    Власти Евросоюза намерены предоставлять право на субсидии и участие в государственных закупках исключительно электромобилям, произведенным на территории объединения. Подобные инициативы были предложены еще в марте на фоне острой конкуренции с компаниями из Китая.

    Детали новых правил пока обсуждаются, однако японский бизнес уже оценивает возможные последствия. Так, корпорация Toyota планирует расширить свой завод в Чехии, но в настоящее время продает в европейских странах автомобили японского и турецкого производства. Проблемы на европейском рынке могут возникнуть также у компаний Suzuki и Nissan.

    При этом представители Евросоюза подчеркивают наличие аналогичных защитных мер в самой Японии, ставящих в невыгодное положение европейских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пекин потребовал от китайских компаний отказа от сотрудничества с Брюсселем по делу о субсидиях.

    Весной Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба бизнесу из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В прошлом году газета Bild сообщила о разработке Еврокомиссией проекта закона об обязательной покупке электромобилей крупными фирмами.

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    28 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Экспорт гибридных автомобилей из Китая в Евросоюз вырос более чем на 200%

    SCMP: Экспорт гибридных автомобилей из Китая в ЕС вырос более чем на 200%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Европейского союза увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ожидания скорого введения квот на ввоз.

    В сентябре экспорт китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза вырос более чем на 200% в годовом исчислении, пишет SCMP.

    Ожидается, что объем поставок останется на высоком уровне до вступления в силу ограничений на импорт, которые были согласованы в ходе недавних торговых переговоров.

    Кроме того, ведущий китайский производитель электромобилей BYD планирует построить новые заводы в Европе для увеличения своей доли на рынке. Это решение связано с сокращением финансовой поддержки внутри страны и растущими торговыми барьерами за рубежом.

    Также Китай предоставил новые разрешения на автономное вождение производителю электромобилей Xpeng и совместному предприятию Volkswagen для усиления конкуренции на рынке беспилотных автомобилей с американской компанией Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.

    Кроме того, регистрация новых машин китайской компании BYD в Европе выросла более чем в два раза.

    Также китайский производитель BYD занял первое место по продажам электромобилей в Евросоюзе, опередив Tesla.

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    29 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Volkswagen решил ускорить реструктуризацию из-за кризиса

    WSJ: Volkswagen ускорит реструктуризацию из-за кризиса

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подтвердил годовой прогноз и заявил о необходимости быстро реализовать планы реструктуризации на фоне трудностей на рынке.

    Компания подчеркнула важность быстрого и последовательного осуществления плана, пишет The Wall Street Journal.

    В сентябре автопроизводитель снизил прогноз прибыли из-за убытков в 11,15 млрд долларов, связанных с долей в Porsche, трудностями на китайском рынке и реструктуризацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу профсоюзы пригрозили забастовкой из-за планов Volkswagen ликвидировать 12 тыс. позиций к 2030 году. В прошлом месяце автоконцерн намеревался дополнительно сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах дочерней компании Porsche. В начале сентября наблюдательный совет Volkswagen утвердил программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

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