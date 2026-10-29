Разведка Южной Кореи сообщила о подготовке Ким Чен Ына к переговорам с США

Kyodo News: Ким Чен Ын обсудил в Китае возможность переговоров с США

Tекст: Игорь Иножарский

Южнокорейская разведка представила эту оценку на закрытом заседании парламентского комитета, пишет Kyodo News.

В ведомстве отметили, что визит северокорейского лидера мог иметь и другие цели, помимо участия в мероприятиях памяти Корейской войны. В пользу этой версии говорит присутствие в делегации министра иностранных дел Цой Сон Хи и других высокопоставленных дипломатов, а не военных.

На прошлой неделе Ким Чен Ын посетил Даньдун, где встретился с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и посетил военный мемориал. Поездка состоялась в преддверии саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, в котором планирует принять участие президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о желании возобновить диалог с Пхеньяном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун. Во время визита Ким Чен Ын отдал дань уважения китайским добровольцам Корейской войны. На встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином он заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.