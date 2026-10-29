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    29 октября 2026, 10:55 • Новости дня

    Суд пригрозил отклонить иск Трампа к Би-би-си

    Sky News: Суд потребовал от Трампа документы по делу против Би-би-си

    Tекст: Игорь Иножарский

    Суд в Майами обязал президента США Дональда Трампа предоставить документы по делу против Би-би-си до 23 ноября, пригрозив в противном случае отклонить его иск на 10 млрд долларов.

    Магистратный судья США Энджолик Лет предупредила, что несоблюдение её распоряжения может повлечь санкции, вплоть до прекращения дела из-за непредоставления доказательств со стороны истца, пишет Sky News. Судья также потребовала от Трампа составить к 5 ноября реестр документов, которые его команда отказывается раскрывать, сославшись на привилегию, и выразила сомнения в том, что юристы президента провели полный поиск всех запрошенных материалов.

    Юристы Би-би-си обвинили Трампа в нарушении правил раскрытия документов и заявили, что корпорация понесёт «серьёзный ущерб», если президент продолжит игнорировать свои обязательства по делу. По их словам, задержка касается документов, которые не являются предметом спора и которые Трамп ранее согласился предоставить. На прошлой неделе та же судья распорядилась провести допрос президента до 11 декабря после того, как он отменил согласованную дату 16 октября, сославшись на «вопросы национальной важности»; по версии Би-би-си, Трамп пытается оттянуть дачу показаний до января.

    Иск на 10 млрд долларов связан с программой «Panorama», в которой были смонтированы вместе две части речи Трампа, из-за чего сложилось впечатление единой цитаты. Его юристы утверждают, что фильм выставил президента «агрессивным мятежником» и нанёс колоссальный урон его бренду. Председатель Би-би-си Самир Шах принёс извинения за «ошибку в суждении», признав, что монтаж создавал впечатление прямого призыва к насилию, однако корпорация добивается прекращения дела, ссылаясь на угрозу свободе журналистики и на то, что программа вовсе не выходила в эфир в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си из-за монтажа фильма о событиях 6 января. На прошлой неделе Трамп через Минюст подал в суд на власти Калифорнии, потребовав не засчитывать бюллетени около 20 тыс. избирателей до проверки их гражданства перед ноябрьскими выборами в США. Федеральный суд США обязал администрацию Трампа предоставить журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома на время рассмотрения их иска.

    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США о «Маршруте Трампа», сообщил спикер законодательного органа Рубен Рубинян.

    Проект предполагает соединение основной территории Азербайджана с Нахичеванью через Армению. «За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против – 32. Решение принято», – заявил Рубинян.

    Документ поддержала правящая партия «Гражданский договор». Оппозиция выступила против, отметив неопределенность положений, передает РИА «Новости».

    Депутат от фракции «Армения» Кристине Варданян заявила, что соглашение не гарантирует предоставление Азербайджаном своей дороги для Армении в беспрепятственном режиме. Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян указал на риски одностороннего открытия дороги без разблокирования коммуникаций для Армении.

    Соглашение о проекте «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) было подписано в июне 2026 года в Вашингтоне и Ереване. В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Дональдом Трампом договорились о создании маршрута, который коснется нефте- и газопроводов, ЛЭП, интернет-кабелей и железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян исключил провоз химикатов и оружия по «Маршруту Трампа».

    В начале месяца заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов допустил американские санкции против транзита грузов по «Маршруту Трампа».

    В июне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о прохождении коридора через зону ответственности российских и армянских пограничников.

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    26 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Axios: Демократы в Конгрессе США решили расследовать сделку Трампа с Москвой

    Axios: Демократы решили расследовать дизельную сделку Трампа с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Демократической партии США готовят базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

    Ведущие демократы, претендующие на влиятельные посты в следующем году, потребовали от крупных банков и портов сохранить документы о сделках с российским дизелем. Изучение соглашения президента США Трампа с Москвой станет приоритетом партии в случае возвращения контроля над Конгрессом, пишет портал Axios.

    «[Любой] ввоз российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать поводом для судебных разбирательств, а также расследований со стороны Конгресса», – говорится в письме демократов.

    Документ подписали сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Шелдон Уайтхаус. В случае получения демократами большинства в Сенате они могут возглавить комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе.

    Новый запрос показывает, что расследования будут проводиться не только в Белом доме, но и в высших эшелонах власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля отправился в Нью-Йорк. До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизельного топлива.

    Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему директору ФБР Коми

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США вновь предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, его подозревают в незаконной передаче информации, относящейся к национальной обороне, и сговоре.

    Министерство юстиции США в третий раз пытается привлечь к ответственности бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В последнем деле его обвиняют в разглашении конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности, в 2016 году, согласно судебным документам, обнародованным в понедельник, передает Reuters.

    В документе, поданном в федеральный суд Вашингтона, Коми обвиняется в передаче и сговоре с целью распространения информации, касающейся национальной обороны. В нем сказано, что в октябре 2016 года он передал секретную информацию репортеру из New York Times.

    Коми заявил в соцсети, что «они снова вернулись», и упомянул Министерство юстиции, но не предоставил никаких подробностей.

    «Я по-прежнему невиновен», – добавил он.

    Адвокаты Коми уже обратились к судье с просьбой прекратить дело, так как оно юридически некорректно.

    Министерство юстиции уже дважды предъявляло обвинения Коми в даче ложных показаний Конгрессу относительно утечек информации в СМИ и угрозах президенту Дональду Трампу в соцсетях. Судья отклонил дело о ложных показаниях, в то время как дело об угрозах остается на рассмотрении.

    Адвокат Коми, Патрик Фицджеральд, заявил, что документ «предположительно обвиняет Коми в преступлениях, которых он не совершал». Обвинительное заключение было подано 5 октября, а обнародовано в понедельник, 26 октября, по просьбе адвокатов Коми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минюст США обвинил Коми в публикации зашифрованных угроз в адрес президента для продвижения книги. В апреле большое жюри присяжных выдало ордер на арест бывшего директора ФБР. В 2025 году ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

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    27 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    США и Канада решили смягчить пошлины на сталь и автомобили

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили, сообщили источники Reuters.

    «Переговоры сосредоточены на пошлинах, введенных в соответствии с разделом 232 (Section 232) законодательства США, в отношении канадской стали и автомобилей. Канадские информаторы сообщают, что соглашение может быть достигнуто до промежуточных выборов 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2027 года пошлины на сталь и автомобили могут вырасти до 50%», – передает Reuters.

    Пошлины в рамках раздела 232 находятся в ведении Министерства торговли. Ключевой фигурой в переговорах стал министр торговли США Говард Латник. По словам источника, Латник и министр Канады Доминик Леблан в последнее время поддерживают регулярные контакты.

    В аппарате Леблана подтвердили, что Канада продолжает поддерживать связь с Вашингтоном.

    «Канада продолжает вести конструктивный диалог с американскими коллегами по ряду приоритетных вопросов. Мы готовы к конструктивному и добросовестному сотрудничеству ради создания более взаимовыгодных торговых отношений, учитывающих интересы Канады», – заявил представитель Леблана.

    Переговоры между США и Канадой зашли в тупик в августе из-за разногласий по вопросу снижения пошлин на средне- и большегрузные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вашингтонская администрация 24 октября отменила пошлины в размере 50% на некоторые канадские товары. Хотя в четверг посольство США в Канаде обвинило канадских политиков в попытках вмешательства в американские выборы на фоне таможенных войн.

    В августе премьер-министр Канады Марк Карни заявил о состоянии торговой войны с США после провала переговоров и введения Вашингтоном новых пошлин.

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    26 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Влияние Трампа спровоцировало правый сдвиг в странах Латинской Америки

    Fox News: Политика Трампа вызвала сдвиг стран Латинской Америки вправо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп оказал значительное влияние на политический курс стран Латинской Америки, способствуя переходу государств региона под управление правых сил.

    Политика американской администрации повлияла на правый сдвиг в государствах Латинской Америки, пишет Fox News.

    «Я не сомневаюсь, что президент Трамп оказал хорошее влияние на то, чтобы правительства в Латинской Америке стали более правыми», – заявил исследователь Манхэттенского института Сантьяго Видаль Кальво.

    По его словам, влияние Вашингтона в регионе заметно усилилось после поимки венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Кроме того, Дональд Трамп, президент Аргентины Хавьер Милей и лидер Сальвадора Найиб Букеле вдохновили правые движения, что отразилось на вопросах торговли, миграции и национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в выходные, выборы президента Бразилии приобрели большое значение для международного сообщества.

    Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил об отношении США к Латинской Америке как к своему «заднему двору».

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья поддержал усиление роли Вашингтона в регионе и военную операцию против Николаса Мадуро.

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    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

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    27 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал чиновникам ЕС учиться миротворчеству у Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миротворчеству у Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что чиновникам Евросоюза и Великобритании следует перенять у президента США Дональда Трампа гуманитарный подход и стремление к миротворчеству.

    Американское руководство демонстрирует приоритет миротворчества над разжиганием конфликтов, передает ТАСС.

    «Президент Трамп и его команда настаивают на том, чтобы гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны. Чиновникам ЕС и Великобритании есть чему поучиться у этого подхода», – написал Дмитриев.

    Свой комментарий спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами посвятил введению режима тишины на херсонском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны объявило о прекращении огня российскими войсками на херсонском направлении ради гуманитарной операции в Алешках.

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    27 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    США приостановили безвизовый въезд граждан Китая на Марианские острова

    Гражданам Китая отменили безвиз на Марианские острова

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин решил приостановить программу безвизового въезда для граждан Китая на территорию Северных Марианских островов из-за угрозы шпионажа.

    Новые правила посещения контролируемой Вашингтоном территории вступят в силу 30 октября, передает РИА «Новости».

    В опубликованной для ознакомления предварительной версии ведомственного документа отмечается приостановка программы разрешений на поездки ради содействия экономическому развитию и обеспечения безопасности.

    Американские власти предполагают использование безвизового режима для шпионажа и так называемого родильного туризма.

    Специальная программа действовала со времен администрации Джо Байдена. Она позволяла гражданам Китая посещать Северные Марианские острова без визы на срок до 14 дней.

    Президент США Дональд Трамп с начала второго срока взял курс на ужесточение визовой политики. В июне 2025 года он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, а в декабре ограничил въезд представителям еще 15 государств, однако позже окружной суд штата Род-Айленд отменил оба президентских указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный судья в Нью-Йорке летом обязала администрацию США возобновить обработку виз для граждан 75 стран. Госдепартамент США аннулировал 150 виз из-за «родильного туризма».

    В феврале группа правозащитных организаций потребовала через суд отменить решение Госдепартамента о запрете выдачи иммиграционных виз.

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    28 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном своим величайшим поступком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном стала одним из величайших событий в его жизни и скоро она закончится, так как американская армия уже на пороге победы.

    «Нападение на Иран было одним из величайших поступков в моей жизни», – заявил Дональд Трамп, назвав страну «сумасшедшей». По его словам, американские войска уничтожили сотни иранских военных самолетов и кораблей, поэтому скоро война закончится, передает Fox News.

    Трамп добавил, что Соединенные Штаты находятся на пороге победы, и обвинил предыдущих американских лидеров в отсутствии мужества и интеллекта для противостояния ядерным амбициям Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о близости мирного соглашения между США и Ираном. В тот же день сообщалось, что конфликт увеличит топливные расходы Нью-Йорка на 95,6 млн долларов в этом году.

    При этом в понедельник канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    28 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    The Hill: Расходы США на войну с Ираном достигли 47 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Затраты американской стороны на ведение боевых действий против Ирана достигли 47 млрд долларов, увеличившись более чем на 3 млрд за прошедший месяц.

    Об этом пишет The Hill со ссылкой на оценки Центрального командования ВС США (CENTCOM). Согласно документу от 16 октября, переданному в Конгресс, наибольшая статья расходов в 29 млрд долларов приходится на восполнение боеприпасов.

    Еще около 12 млрд долларов зарезервировано на дополнительные военные расходы, а 6,1 млрд долларов планируется направить на возмещение потерь техники.

    Расходы ВВС на поддержку развернутого персонала, транспортные и логистические нужды составили 7,6 млрд долларов. При этом в оценку не включены затраты на восстановление поврежденных американских военных баз на Ближнем Востоке.

    В начале сентября Пентагон оценивал стоимость конфликта, популярность которого среди американцев снижается, в 43,6 млрд долларов. По данным Moody’s Analytics, конфликт уже обошелся каждому американскому домохозяйству в среднем в 2 тыс. долларов.

    На фоне этих данных CENTCOM подготовило планы возможных новых ударов по Ирану, ожидая решения Белого дома после промежуточных выборов в Конгресс США.

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Техасе во вторник заявил, что США «зарабатывают абсолютное состояние из-за ситуации» на Ближнем Востоке, и предрек скорое завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану в более 22 млрд долларов. Летом СМИ отмечали, что общие затраты США на противостояние с Ираном могут превысить 100 млрд долларов.

    Война в Иране увеличила топливные расходы Нью-Йорка на 95 млн долларов.

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    27 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    МИД Китая выразил уважение к выбору граждан Бразилии вопреки мнению США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил об уважении Пекина к самостоятельному выбору бразильского народа, прокомментировав слова президента США Дональда Трампа о фальсификациях на прошедших выборах.

    Пекин с уважением относится к результатам голосования в южноамериканской республике. «Мы уважаем самостоятельный выбор бразильского народа», – сказал Го Цзякунь.

    Ранее Дональд Трамп назвал прошедшие в Бразилии президентские выборы ужасными и счел их результаты фальсифицированными. При этом американский лидер отметил, что не принимал ничью сторону и ладит с переизбранным на новый срок Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает ТАСС.

    Второй тур президентских выборов завершился в Бразилии 25 октября. Лула да Силва заручился поддержкой более 64 млн избирателей, набрав 51,79% голосов. Его оппонент Флавиу Болсонару получил 48,21% голосов. Действующий глава государства стал первым политиком в истории страны, занявшим высший пост в четвертый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.

    Луис Инасиу Лула да Силва после победы столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

    В понедельник действующий президент Бразилии победил на выборах вопреки прогнозам.

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    28 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Песков: Возможная встреча Путина, Трампа и Зеленского требует длительной работы

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского потребует серьезной предварительной работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков не стал опровергать слова Трампа о перспективах встречи глав России, США и Украины, сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    «Как мы неоднократно говорили, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа», – сказал Песков.

    Отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа о проведении такой встречи «в скором времени», Песков отметил, что, по его мнению, «скорое время – это растяжимое понятие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с Путиным и Зеленским.

    Песков анонсировал обсуждение взаимных гарантий безопасности России и Украины на переговорах в Абу-Даби.

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