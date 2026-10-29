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    29 октября 2026, 10:46 • Новости дня

    Премьер Канады Карни разочаровал Европу климатической политикой

    Politico: Климатический курс Карни разошелся с ожиданиями Евросоюза

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Канады Марк Карни, которого в Брюсселе считали союзником в борьбе с изменением климата, на деле ослабил экологическую политику и делает ставку на рост добычи нефти и газа.

    Европейские лидеры продолжают высоко оценивать «зеленый» имидж Марка Карни: «Мы видим мир одинаково – от искусственного интеллекта до изменения климата», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а еврокомиссар по климату Вопке Хукстра назвал Канаду единомышленником ЕС. При этом журнал указывает, что Оттава остается крупным производителем ископаемого топлива, а при Карни Канада отказалась от общенационального углеродного налога, мандата на электромобили и ограничений выбросов для нефтегазовых компаний, продвигая новый нефтепровод и проекты по экспорту сжиженного газа, пишет Politico.

    По данным издания, правительство Карни ослабило ряд экологических норм и продвигает превращение страны в «энергетическую сверхдержаву», о чем свидетельствуют меморандум с провинцией Альберта и план облегчить разрешительные процедуры для инфраструктуры. Глава экологической организации Environment Defence Тим Грей считает, что такой курс приближает Канаду к линии администрации Дональда Трампа и фактически делает ставку на ископаемое топливо, тогда как канадские власти настаивают на приверженности цели нулевых выбросов к 2050 году и подчеркивают инвестиции в низкоуглеродную экономику.

    Материал отмечает, что Карни сочетает поддержку нефтегазовой отрасли с инициативами в сфере чистой энергетики: премьер продвигает стратегию массовой электрификации, расширение гидроэнергетики и добычи критически важных минералов, необходимых для перехода к «зеленой» экономике. Еврокомиссар Хукстра, планирующий углубление сотрудничества с Канадой, рассчитывает на совместные проекты в области электрификации, возобновляемых источников, атомной энергетики и сырьевой базы, однако обеспокоенные экологи предупреждают, что сближение с энергетической «сверхдержавой» может усилить влияние канадского нефтегазового лобби на климатическую политику Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания ассоциированного членства Канады в совместном заявлении по итогам саммита. В понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале собирались обсудить идею ассоциированного членства Оттавы в Евросоюзе и придать новый импульс партнерству. В сентябре на фоне краха торговых переговоров с США канадский премьер Марк Карни сделал ставку на рискованный разворот в сторону Европы и план ассоциированного членства Канады в ЕС.

    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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    28 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    @ Klaus Ohlenschlager/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам предстоящего саммита.

    Страны Евросоюза отказались от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения. В новой версии проекта совместного заявления по итогам саммита 29–30 октября эту формулировку заменили обещанием создать «еще более тесное партнерство», передает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

    По словам европейских дипломатов, против изначального плана выступили Германия, Италия, Греция и Франция. Предложение наделить Канаду новым статусом в сентябре выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что стало неожиданностью для ряда государств союза.

    В первоначальном проекте документа предполагалось, что Брюссель и Оттава к 2027 году определят концепцию ассоциированного членства для укрепления экономической безопасности и стратегической автономии. В итоговом тексте этот пункт смягчили: теперь стороны планируют выработать концепцию партнерства, которое «не будет означать полноценного членства в ЕС».

    Издание уточняет, что совместное заявление еще требует окончательного согласования. У европейских стран остается время до вечера среды, чтобы направить свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена объединения.

    В прошлом месяце она сообщила о планах предложить Оттаве стать первым ассоциированным членом.

    Высокопоставленный источник в канадском правительстве опроверг стремление страны к вступлению в Евросоюз.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось

    Большинство европейцев потеряли доверие к США как надежному партнеру

    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доверие граждан стран Евросоюза к США как надежному партнеру значительно упало, а большинство европейцев выступают за стратегическую независимость ЕС на международной арене.

    Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, 58% жителей Евросоюза больше не считают Вашингтон надежным союзником. При этом 73% опрошенных уверены, что ЕС должен придерживаться собственного курса во внешней политике, что на 10 процентных пунктов больше по сравнению с 2024 годом, передает Bertelsmann Stiftung.

    Несмотря на то, что США остаются важнейшим партнером для ЕС (31%), этот показатель упал на 20 процентных пунктов за два года. Аналитики связывают это с последствиями президентства Трампа, поляризацией в США и ростом геополитической напряженности.

    Желание дистанцироваться от Вашингтона не ведет к сближению с Китаем – большинство европейцев выступают за снижение экономической зависимости от Пекина. Вместо этого граждане ЕС отдают приоритет укреплению связей с Великобританией и Канадой. Поддержка НАТО остается высокой – 63% респондентов считают альянс основой своей безопасности.

    «Данные указывают на глубокий, структурный раскол в трансатлантических отношениях», – отметил эксперт Флориан Коммер. По словам эксперта Брэндона Борна, для ЕС жизненно важно углублять связи с Лондоном и Оттавой на фоне ненадежности внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле уровень доверия жителей Европы к Европейскому союзу достиг рекордных показателей на фоне растущего пессимизма по поводу ситуации в мире.

    В марте опрос показал снижение доверия к Соединенным Штатам в кризисной ситуации среди жителей Франции, Германии, Британии и Канады.

    Европейские политики и дипломаты признали утрату доверия к американской администрации после серии жестких заявлений и действий.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника

    Политолог Ткаченко: России выгодны конфликты в стане спонсоров Украины

    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осознание будущего поражения Киева и Брюсселя в конфликте с Россией заставляет Европу искать пути выхода из ситуации. Лидеры стран ЕС пытаются переложить на коллег ответственность за провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе раскритиковали Хельсинки и Осло за диалог с Москвой.

    «Европейские лидеры постепенно утверждаются в понимании того, что конфликт с Россией проигран. Более того, они начинают осознавать, что побежденной стороной является не только Украина, но и вся Европа», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер указал: ситуация заставляет политиков, находившихся в авангарде помощи Украине, стремиться переложить на других ответственность за будущее поражение. «Власти ряда стран Европы пытаются сделать так, чтобы проигравшим считали любое другое государство, но не их. Происходящее вносит сумятицу в так называемый европейский стан, который они сами еще недавно пытались представить монолитом», – продолжил аналитик.

    Собеседник спрогнозировал, что большинство европейских лидеров, истеблишмента и общественности единогласно назовут виновными в провале руководство Евросоюза, а также персонально председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.

    «При этом в Европе есть и другие кандидаты на роль виноватого. Прежде всего – Германия. Что касается Финляндии, то до 2022 года она не очень охотно шла на обострения с Россией. Теперь Хельсинки боится подведения итогов конфликта, что заставляет финского лидера Александра Стубба идти на диалог с Москвой», – детализировал политолог.

    Кроме того, добавил спикер, у Европы заканчиваются средства на содержание Украины, что также вынуждает лидеров стран ЕС следовать по пути сворачивания конфликта. «Экономическая ситуация и политический раскол в Европе, внутренние конфликты в стане спонсоров ВСУ выгодны России – они ослабляют противника», – подчеркнул Ткаченко.

    Аналитик также пока скептически оценивает попытки европейских политиков прийти к единому мнению относительно переговорного процесса по Украине. «Главный вопрос состоит в том, кто будет формировать консолидированную позицию. Если полномочия будут делегированы Еврокомиссии, то это приведет Европу в очередной тупик. Небольшие шансы на успех могут появиться, если процесс будет инициирован со стороны отдельных акторов, например – Средиземноморских стран», – пояснил собеседник.

    По его словам, лакмусовой бумажкой изменения европейской позиции по диалогу с Россией станет запуск дискурса в Европе о снятии санкций и размораживании активов. «Москва вряд ли начнет полноценное общение с Брюсселем по содержанию двусторонних отношений на фоне действующих рестрикций», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвали раскол среди лидеров европейских стран. Политики подверглись критике за действия без общего консенсуса.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, который, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения главы Белого дома Дональда Трампа, отмечается в статье.

    Премьер Дании Метте Фредериксен также подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за недовольства общением европейских политиков с Путиным. Обозреватели Aftenposten указали, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Накануне Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя. При этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Тема отношений с Европой была затронута и в ходе выступления Путина на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября, сообщает Кремль. «У нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом либо с конкретными европейскими странами», – отметил тогда российский лидер.

    «Некоторые политики говорят: нет, нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами, нужно всем вместе; нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Это диктат больше, чем во времена Советского Союза, я уже об этом говорил. Но там хоть было единое государство, и союзные республики были частью единого, на самом деле строго централизованного государства. В Евросоюзе вроде такого нет в теории, а на практике есть. Кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы», – добавил он.

    Также Путин прокомментировал предложение модератора дискуссии внести раскол в мнимое единство европейских стран: «Да не надо, они сами развалятся», – пояснил президент.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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