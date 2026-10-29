У берегов Омана вспыхнул пожар на судне

UKMTO: В Ормузском проливе обнаружили горящее судно

Tекст: Мария Иванова

Возгорание зафиксировали в девяти морских милях к северу от побережья Омана. Охваченное огнем судно заметил капитан проходящего мимо корабля, передает РИА «Новости» со ссылкой на британское ведомство.

К настоящему моменту специалисты не располагают данными о возможном материальном ущербе или негативном воздействии инцидента на окружающую среду. Судьба и текущее состояние членов экипажа горящего судна остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив.

В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Ирана возобновить движение судов в Ормузе при условии снятия американской блокады.