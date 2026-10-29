Полиция в Австралии застрелила вооруженную топором женщину

Австралийские полицейские застрелили бросавшуюся с топором женщину

Tекст: Мария Иванова

Об инциденте сообщила полиция штата Южная Австралия. В правоохранительные органы поступил вызов о вооруженной женщине в районе Фирл. Прибывший патруль столкнулся с тем, что она начала угрожать сотрудникам топором, передает РИА «Новости».

«Во время происшествия полицейские применили электрошокер, который оказался неэффективным. Затем патрульные применили огнестрельное оружие, ранив женщину», – говорится в сообщении полиции.

Несмотря на первую помощь со стороны полицейских и прибывших медиков, женщина скончалась. Обстоятельства произошедшего изучают следователи подразделения по особо тяжким преступлениям, криминалисты и отдел внутренних расследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция американского города Таллахасси задержала подростка по подозрению в стрельбе.

В середине месяца масштабная полицейская операция началась в австралийском Сиднее после угона автомобиля вооруженным мужчиной.