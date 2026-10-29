Кобяков заявил о разгаре новой волны борьбы за влияние в Африке

Кобяков: Новая волна борьбы за влияние в Африке в самом разгаре

Tекст: Вера Басилая

По словам Кобякова, в мире началась новая волна борьбы за влияние на африканские государства, при этом Москва продолжает историческую линию СССР по поддержке континента, передает РИА «Новости».

«США с приходом новой администрации принципиально изменили свой подход, госдеповские форматы вроде USAID резко свернули, а деятельность частных военизированных компаний резко нарастили», – сказал Кобяков на брифинге в рамках саммита Россия – Африка.

Советник президента добавил, что китайская модель работы на континенте предполагает продолжение накачки государств инвестициями исключительно под экспорт сырья.

Кобяков подчеркнул, что Россия продолжает начатое в 1960-х годах Советским Союзом великое дело и помогает африканским странам твердо противостоять неоколониализму Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о готовности России оказывать содействие странам континента в борьбе с терроризмом.

Владимир Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма.

Путин напомнил слова первого президента Буркина-Фасо Тома Санкары о западной долговой кабале.