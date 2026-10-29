МИД Китая призвал США немедленно снять санкции с Кубы

Tекст: Мария Иванова

«Китай вновь призывает Соединенные Штаты прислушаться к справедливому требованию международного сообщества, немедленно прекратить эмбарго и санкции против Кубы», – заявил китайский дипломат, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Пекин продолжит твердо поддерживать Кубу в ее борьбе за национальный суверенитет, достоинство и в противостоянии иностранному вмешательству и эмбарго.

В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла традиционную резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы. Документ поддержали 130 государств, 17 проголосовали против, 25 воздержались. ГА ООН принимает подобные резолюции с 1992 года, они пользуются широкой поддержкой, но не имеют юридически обязывающей силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о стремлении США установить контроль над Кубой.

В тот же день Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.