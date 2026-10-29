Яндекс объявил финансовые результаты за III квартал 2026 года

Tекст: Вера Басилая

В компании отметили, что после октябрьских атак на инфраструктуру возникли дополнительные внешние факторы, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. При этом Яндекс рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов со следующего квартала, сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка группы в третьем квартале 2026 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 411 млрд рублей. За девять месяцев показатель составил 1,17 трлн рублей. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 2% и составила 46 млрд рублей.

Октябрьские атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за третий квартал.

Компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и бизнеса, а также подчеркнула, что в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат, так как заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» сообщил о переносе уцелевших после атак беспилотников суперкомпьютеров на новые вычислительные площадки.

На прошлой неделе сервис «Яндекс Директ» возобновил работу после ограничений из-за ударов по центрам обработки данных.

В середине месяца в «Яндексе» опровергли информацию об отсутствии страховки у пострадавших дата-центров.