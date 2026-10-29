Граждане Грузии и России выиграли тендер на строительство аэропорта «Мимино»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце XVIII века. Но в Грузии все называют его «Мимино» в честь знаменитого фильма режиссера Георгия Данелии, где главную роль летчика сыграл популярный актер и певец Вахтанг Кикабидзе, сообщает business-media.ge. Именно здесь в 1970-х годах велись съемки эпизодов фильма. В 1990-х годах аэродром был заброшен.

Строительство должно быть завершено в течение 21 месяца, компания обязалась сделать это за 11,65 млн лари (примерно 4,5 млн долларов).

Сделать этот аэропорт международным власти пообещали еще в 2024 году, однако затем пересмотрели планы. Телавский аэропорт будет обслуживать внутренние рейсы для популяризации туризма в Кахетии. Для приема внутренних рейсов уже обновлена инфраструктура, взлетно-посадочная полоса длиной 1,2 тыс. метров и шириной 25 метров.