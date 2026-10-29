В Мелитополе впервые с 1937 года капитально отремонтировали школу

Балицкий: Школа № 13 в Мелитополе впервые с 1937 года прошла капремонт

Tекст: Вера Басилая

Работы в школе начались в 2025 году по национальному проекту «Молодежь и дети», и уже 1 сентября 2026 года ученики вернулись за парты.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко традиционно уделил внимание социальным учреждениям Запорожской области в ходе своего визита, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Max.

В обновленной школе созданы комфортные условия для обучения: классы оснащены новой мебелью, интерактивными досками и ноутбуками для учителей. В пищеблоке установили современную линию раздачи, а в столовой – новую мебель. Капитально отремонтированы спортивный и актовый залы, фасад здания и инженерные коммуникации.

«Сергей Владиленович в ходе поездок традиционно уделяет большое внимание больницам, школам и другим социальным учреждениям, чтобы наши люди могли жить в достойных условиях и в полной мере чувствовать заботу государства», – отметил Балицкий.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о необходимости капитально отремонтировать ожидающие восстановления школы региона.